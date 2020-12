Klikk for å aktivere kartet

Vitner så person bli banket og tatt med i bil – Oslo-politiet ber om tips

Lørdag kveld fikk politiet melding om at en voksen person skal ha blitt utsatt for vold i Lindbäckveien på Nordstrand i Oslo.

Politiet gikk ut med saken i en pressemelding søndag ettermiddag.

– Vi ble kontaktet av et vitne som fortalte at det har skjedd en voldshendelse, som resulterte i at en person ble kjørt vekk sammen med flere andre i en bil, opplyser overbetjent Kenneth Wilberg til VG.







Han vil ikke gå ut med hvilke tekniske spor som finnes i saken, men trekker frem at det finnes flere og uavhengige vitner som har beskrevet hendelsen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.13 lørdag.

Overbetjent Wilberg ønsker heller ikke å gi detaljer om hvordan bilen, eller vedkommende som var involvert skal ha sett ut.

Til tross for at personen angivelig ble utsatt for vold og fraktet vekk i en bil, opplyser Wilberg om at politiet ikke har fått beskjed om at noen er meldt savnet.

Politiet skriver i pressemeldingen at de gjør alt de kan for å finne ut hva som har skjedd med vedkommende, og at de etterforsker basert på flere hypoteser.

De ønsker informasjon fra publikum om observasjoner av personer og biler i området, og ber også om at personer involvert i hendelsen tar kontakt med politiet.

