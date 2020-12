NYE RÅD OM SELSKAP: FHI og Helsedirektoratet har levert nye råd til regjeringen om juleovernatting og selskaper. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Nye anbefalinger for julen over hele landet: Slik håndterer du store selskap og overnattinger

Du bør maks være gjest eller vert i to store selskap i julen. Og hvis du overnatter etter et selskap, har du brukt opp kvoten din.

Slik lyder de nye rådene fra FHI og Helsedirektoratet. Regjeringen har bedt dem komme med forslag til løsninger på utfordringer mange kan få i julen: Hvor mange selskap de kan gå i og hva de gjør med overnattinger.

Her kan du lese hva de mener folk bør gjøre.

– Disse rådene er viktige for at folk skal kunne planlegge julen og ha det hyggelig på en trygg og god måte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Først: Grunnregelen på fem gjester

Regjeringens råd har i høst og vinter vært at du bør ha maks fem gjester på besøk, hvis du har nok plass til at alle kan holde avstand. Dette er fem gjester i tillegg til alle i din husstand. Du kan altså få besøk av familie, barn eller besteforeldre over flere dager i julen.

Husk: Hvis alle gjestene er i samme husstand, kan dere være flere. Så en familie på fire, kan for eksempel ha en familie på syv på besøk.

Men kan de overnatte?

Ja, sier FHI og Helsedirektoratet. Den generelle anbefalingen om maks fem gjester gjelder også for overnattinger. Men gjestene må sove på eget rom, ikke sammen med deg og familien.

Maks to store selskap i julen, uansett om du er vert eller gjest

To ganger i julen har du imidlertid unntak fra dette rådet på maks fem gjester. Du kan altså ha 6–10 gjester på to forskjellige selskap i jule- og nyttårstiden, for eksempel syv gjester på julaften og ti på nyttårsaften.

Men da er det stopp.

Hvis du er vert eller gjest i to selskap med 6–10 gjester, bør du ikke gå i andre store selskap, sier Helsedirektoratet og FHI.

– Det å invitere folk hjem til store selskaper to forskjellige dager, og så gå i ytterligere to andre selskaper andre dager, er ikke anbefalt. Hvis du har invitert ekstra mange folk hjem to dager, bør du ikke møte like mange de andre dagene. For da blir det veldig mange kontakter, sier Nakstad.

Dette er altså greit: Du har julelunsj med ni gjester 1. juledag. Og 2. juledag spiser du middag hos noen venner hvor det er seks gjester.

Dette er ikke greit: Du har julelunsj med ni gjester en dag. Dagen etter går du i en middag hos venner med seks gjester. En tredje dag inviterer du syv folk hjemme på middag. Da er det totalt tre selskap – ett for mye. ’

Merk: Dette er nasjonale råd som gjelder for alle, altså uavhengig av om kommunen din har egne råd. Du må alltid følge det rådet eller den regelen som er strengest.

Overnattinger etter store selskap

Hvis du skal følge rådene, har du en kvote på to store selskap i julen, selskap med 6–10 gjester.

Men merk: Hvis du har syv gjester på julaften som sover over til 1. juledag, har du brukt opp kvoten din.

Da har du hatt mer enn fem gjester på to forskjellige dager, mener FHI og Helsedirektoratet. Og da bør du ikke gå i andre store selskap resten av jule- og nyttårstiden.

Det samme gjelder naturligvis om du sover over hos noen etter et slikt stort selskap. Da har du brukt opp kvoten.

Dette er greit: Du har et selskap med ni gjester 2. juledag og gjestene sover over. Du går ikke på andre selskap med 6–10 gjester i julen og inviterer heller ikke til flere sånne selskap.

Dette er ikke greit: Du har et selskap med ni gjester 2. juledag som sover over. De er hos deg morgenen 3. juledag. Så går du i et selskap med 8 gjester på nyttårsaften. Det blir ett stort selskap for mye.

Treff gjerne de samme folkene

Men kan du ha fem forskjellige gjester på besøk hver dag gjennom hele julen når rådet egentlig er maks fem gjester av gangen? Helsedirektoratet og FHI påpeker følgende: Du bør prøve å treffe de samme folkene gjennom jula, så det totale antallet folk du er i kontakt med begrenses.

– Generelt er det maks fem gjester på besøk som gjelder, og at man forsøker å treffe de samme menneskene gjennom hele jula. Det betyr at du kan ha de samme menneskene på besøk gjennom hele romjula hvis de ikke er mer enn fem, sier Nakstad.

Hva skjer om jeg bryter rådene? Ingenting. Dette er råd, ikke regler du kan få bot for å bryte. Men flere kommuner, som for eksempel Oslo, har innført strengere regler som det kan bli straff om du bryter. Ingenting. Dette er råd, ikke regler du kan få bot for å bryte. Men flere kommuner, som for eksempel Oslo, har innført strengere regler som det kan bli straff om du bryter. Sjekk tiltakene som gjelder i din kommune her

Publisert: 10.12.20 kl. 16:00

