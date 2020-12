OPTIMISTISK: Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn. Foto: Vidar Ruud

Nytt løsningsforslag i vekterstreiken: − Positive signaler

Vekterne streiker på tolvte uke. Torsdag ble enda et forslag lagt frem fra den streikende parten.

De siste to dagene har det gått flere tilbud frem og tilbake mellom partene i vekterstreiken.

Natt til onsdag sendte Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) – som representerer de streikende vekterne – et nytt løsningsforslag. Før dagen var omme, kom NHO Service og Handel med et motforslag.

Motforslaget ble imidlertid ikke akseptert av NAF, som sendte et nytt forslag tilbake torsdag formiddag, bekrefter forbundsleder Anita Johansen til VG.

– Hvorfor ville dere ikke akseptere forslaget fra NHO?

– Innholdet i forslaget vil jeg ikke kommentere på. Forhandlingen må vi ta mellom partene. Vi opplevde at vi var ganske nære en periode, og nå opplever vi at vi har beveget oss bort fra hverandre, sa Johansen etter at forslaget ble sendt.

– Hvor langt står dere fra hverandre?

– Vi har strukket oss langt i det siste forslaget og håper det kan være med å bidra til å løse konflikten, sier Johansen.

STREIK: Vektere streiker utenfor hovedkontoret til Securitas i september. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Viser vilje

Torsdag ettermiddag bekrefter NHO til VG at det nye forslaget skaper optimisme.

– At vi nå sender tilbud frem og tilbake, viser en vilje hos begge parter i en fortvilet situasjon, under en historisk lang streik, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Til sammen er 1525 vektere tatt ut i streiken som nå er inne i sin tolvte uke.

Kaltenborn mener at det er bra at NAF har kommet med et nytt tilbud «bare siden i går».

– Det er positive signaler at vi har fått et nytt tilbud i dag, sier hun.

Kommer dere noe nærmere en løsning da?

– Det vil jeg ikke kommentere på. Jeg vil si at vi er i forhandlinger, og at vi nå vurderer et forslag vi har fått tilbake igjen. Det viser at det er viktig for oss å komme til en enighet.

Mener streiken ikke er en fare for liv og helse

Onsdag ble det kjent at vaktselskapet Securitas ikke lenger klarer å bemanne alarmstasjonen hvor de overvåker alarmer knyttet til dem som blir utløst.

På spørsmål om hvorfor NAF til nå ikke har vært villige til å akseptere løsningsforslagene som har blitt lagt frem når streiken potensielt sett kan utgjøre fare for liv og helse, svarer Anita Johnsen:

– Hvis det hadde vært fare for liv og helse hadde vi hatt tvungen lønnsnemnd rimelig kjapt. Vi har ventet lengst mulig for å finne en løsning slik at en tredjepart ikke blir rammet.

Kaltenborn i NHO ønsker ikke å svare på spørsmålet til VG om liv og helse.

På spørsmål om hvorfor NHO ikke har vært villige til å komme med ytterligere innrømmelser i deres siste forslag, sier hun:

– Spørsmålet er ikke hvorfor vi gir så lite – spørsmålet er hvorfor vi gir så mye. Det er fordi denne bransjen har fått økt kompetansekrav og økt ansvar i mange sammenhenger. Derfor er det viktig for arbeidsgiver å holde på arbeiderne og sikre rekruttering. Vi har strukket oss langt.

Publisert: 03.12.20 kl. 15:56

