TALTE PÅ LANDSMØTET: Ingelinn Lossius-Skeie fotografert da hun holdt innlegg i Frps høyeste organ, landsmøtet – i 2017. Nå er hun utenfor partiet, og jobber for Partiet De Kristne. Foto: Fremskrittspartiet

Utstøtt fra Frp: − Folk kunne tro jeg hadde gjort noe alvorlig

De er to av mange som er blitt ekskludert eller suspendert fra Fremskrittspartiet. Ingelinn Lossius-Skeie (44) og Tor Woldseth (68) snakker ut om utstøtingen.

– Personalpolitikk har aldri vært Fremskrittspartiets sterkeste side, sier Vidar Kleppe (57) til VG.

Han var nestleder i Frp i fire år på 90-tallet – og én av fire stortingsrepresentanter som ble enten suspendert, ekskludert eller utmeldt i 2001 da Carl I. Hagen ledet partiet.

Kleppe mener likheten er slående til 2020 – der leder Geir Ugland-Jacobsen i Oslo Frp ble kastet ut før jul.

Forskjellen er bare at på 90-tallet og tidlig 2000-tall lå partiet på opp mot 34 prosent på målingene, mens partiet på de siste målingene har oppnådd rundt ti prosent.

EKSKLUDERT: Tor Woldseth (68) var lokal toppfigur for Frp i Bergen i en årrekke. I år var det slutt. Frp-veteranen ble fratatt partimedlemskapet. Foto: Paul S. Amundsen, VG

Ingelinn Lossius-Skeie er fortsatt innvalgt som vararepresentant for Frp på Stortinget for Aust-Agder.

Våren 2019 fikk hun beskjed om at hun var suspendert fra partiet i ni måneder.

Hun sa da til VG da at hun ikke forsto hvorfor. Hun meldte seg kjapt ut.

– Urettferdig

– Jeg opplevde suspensjonen som urettferdig, fordi den ikke var konkret begrunnet. Det er ubehagelig å bli beskyldt for å ha brutt «etiske retningslinjer», uten at noen sier hva du har gjort, hevder hun.

– Jeg har alltid prøvd å være hensynsfull, hjelpsom og seriøs og har for eksempel aldri vært beruset. Ved denne konstruksjonen om brudd på «etiske retningslinjer» så kunne fremmede tro jeg hadde gjort noe alvorlig, slik noen i Frp har gjort før, forteller Lossius-Skeie til VG.

SAMMEN MED SJEFEN: Ingelinn Lossius-Skeie fotografert i en tid da hun følte seg velkommen i Frp – sammen med partileder Siv Jensen. Foto: Privat

I likhet med nylig ekskluderte Ugland Jacobsen i Oslo Frp, ble hun oppfattet som nasjonalkonservativ av ledelsen i Frp.

– Jeg ble suspendert fordi jeg er nasjonalkonservativ. Frp sentralt klarer, eller vil ikke, skille mellom moderat og ekstrem nasjonalisme. Moderat nasjonalisme er nødvendig for å ha nok følelse av tilhørighet i befolkningen til å opprettholde en stat. Uten moderat nasjonalisme, kan man ende opp med globalisme, hvilket ergrer grasrota i Frp, ifølge eks-Frp-eren fra Agder som nå er aktiv i Partiet De Kristne.

I løpet av prosessen frem til suspensjonen ble hun kalt inn til fylkesledelsen fordi hun hadde reagert i lokalavisen på at regnbueflagget ble heist på rådhusets flaggstang.

Hun påpekte også i et innlegg i Fædrelandsvennen at det ikke er noen politioppgave å gå i homoparaden Pride.

I likhet med flere av de suspenderte og ekskluderte som VG har snakket med, så er Lossius-Skeie svært skuffet over takhøyden for meningsutveksling i det gamle frihetspartiet Frp.

BYEN E’ BERGEN: Tor Woldseth representerte noen år Vestlandets hovedstad som stolt varaordfører under Trude Drevland. Nå er han kastet ut av Frp – og sitter som uavhengig i Bergen bystyre. Foto: Paul S. Amundsen, VG

– Jeg ser ikke at det er noen takhøyde igjen, innleder Tor Woldseth (68).

Han har vært varaordfører i Bergen, gruppeleder, kommunalråd – og stått på sent og tidlig i en mannsalder for Frp. Men så, tidligere i år, ble han kastet ut, sammen med tre andre partifeller; Thomas Flesland, Kjartan Moi Andreassen og Willy Padøy.

– Fryktkultur

Woldseth letter for første gang på lokket om hva han synes om partiledelsens historie som utkastere.

– Mye preges av en fryktkultur uten fri debatt og der muligheten for å bli kastet ut av partiet er overhengende. Mange er blitt ekskludert gjennom årenes løp i Frp. En lignende historie finnes ikke i andre partier. Hvor er partidemokratiet? spør Woldseth og svarer selv:

– Det overskygges av et sentralstyrt maktregime.

Tor Woldseth la spesielt merke til at Frp-nestleder Sylvi Listhaug begrunnet noe av det som skjedde under utkastelsen av lederen i Oslo Frp med at uttrykket nasjonalkonservativ minnet litt mye om merkelappen nasjonalsosialistisk.

– Samtidig minner mye av det Listhaug og Frp nå gjør sentralt om nasjonalsosialisme. På helt udemokratisk vis – slår de ned på- og ekskluderer folk de ikke liker, sammenligner Woldseth.

– Folk lurer

– Hvordan opplevde du å bli ekskludert fra partiet du har jobbet for så lenge?

– Det var jo ikke noe kjekt. Folk lurer på hva som skjer. Det er jo ikke bra at partiet sentralt overkjører partidemokratiet og avsetter styret i et stort lokallag. Min egen datter sa imidlertid at det var på høy tid at jeg kom meg ut, svarer han og ler litt med sin brummende bergens-røst.

Han blir raskt alvorlig igjen.

– Det er jo også veldig alvorlig når partiet sentralt i realiteten fratar hundrevis av medlemmer retten til å velge sitt eget styre.



– Hvorfor ble du ekskludert?

– Det ble kun vist til regelverk og vedtekter i Frp. Men jeg har ikke vært illojal mot partiet, mot partiprogrammet. Vi har jo spurt om en detaljert begrunnelse for både fjerningen av styret og eksklusjonene. Men har ennå ikke fått noe fyllestgjørende svar.

Woldseth mener bestemt at i samfunn som kaller seg demokratiske, så er det viktig med takhøyde.

– Fremskrittspartiet er i ferd med å bli et parti som er redd for fri debatt, påstår Frp-veteranen som nå er partiløs.

LOKALPOLITIKER: Høsten 2019 dundret Demokratene og Vidar Kleppe inn i Kristiansand bystyre med ti representanter mot Frps fire. Nå ønsker han utstøtte Frp-ere velkommen til partiet. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Vidar Kleppe, som har startet partiet Demokratene, oppnådde over 13 prosent i Kristiansand og nær seks prosent av velgerne i Agder i siste lokalvalg.

Han ble for 19 år siden suspendert fra Frp, begrunnet med at han kjørte sololøp og var for populistisk.

Nå vil han gjøre comeback på Stortinget kommende høst, men åpner døren på vidt gap for utstøtte Frp-ere.

– Hit er de alle velkomne, både Woldseth, Ugland-Jacobsen og alle som vet å sette norske interesser først, sier Kleppe.

SKULLE FJERNES: Kenneth Svendsen (til venstre) ble sammen med Per Sandberg sendt til Kristiansand fra sentralpartiet for å rydde opp rundt Vidar Kleppe (til høyre) i 2001. Foto: Nicolai Prebensen, VG

Ingelinn Lossius-Skeie har i stedet valgt Partiet De Kristne (PDK). Hun mener å se en trend i utkastelsene fra Frp.

– Det er nok ikke tilfeldig at eksklusjoner skjer når det nærmer seg tid for nominasjon, fordi da blir det færre konservative som kan stemme. Det er slik liberale kvitter seg med konservative i partiet, sier hun.

Hverken leder Alf Erik Andersen i organisasjonsutvalget i Frp sentralt eller leder Gustav Bahus i Vestland Frp ønsker å kommentere prosessen eller hvordan Lossius-Skeie og Woldseth opplevde utstøtingen fra Frp.

– Jeg vil ikke kommentere innhold i saker som er, eller har vært til behandling i organisasjonsutvalget, skriver Andersen som også er sentralstyremedlem i Frp, til VG.

– HAR FULGT REGLENE: Nestleder Terje Søviknes i Fremskrittspartiet fotografert utenfor Frp-kontorene i Tostrupgården ved en tidligere anledning. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

– Jeg vil ikke si noen ting, utover at det alltid er synd at vi må gå til det skritt å frata folk partimedlemskap, sier Bahus.

Han sitter også i Frps organisasjonsutvalg i tillegg til å være leder både i Vestland Frp og Bergen Frp etter at det forrige styret i sistnevnte partilag ble avsatt.

– Patetisk

Frp-nestleder Terje Søviknes sier imidlertid følgende – via en sms fra kommunikasjonssjef Kjetil Løseth:

– Det er vanskelig å karakterisere dette som annet enn patetisk. Alle organisatoriske prosesser i Frp har fulgt de til enhver tid gjeldende vedtekter i partiet. Ut over det finner jeg ikke grunn til å kommentere påstander som totalt faller på sin egen urimelighet.

I Fremskrittspartiets vedtekter heter det fortsatt:

«Et medlem som har brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme, kan fratas sitt medlemskap enten permanent eller for en tidsavgrenset periode».