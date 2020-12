KRITIKK: Ap-toppene Bjørnar Skjæran (t.v.) og Jørn Eggum (t.h.) bruker kraftige ord om Trygve Slagsvold Vedums telefonsamtale. Foto: NTB/VG

Ap-topper ut mot Vedum etter Bø-telefon

Trygve Slagsvold Vedums telefon til Bø-ordfører Sture Pedersen har fått det til å buldre i rekkene hos opposisjonspartner Arbeiderpartiet. – Snakk mer med vanlige folk, svarer Vedum.

– Jeg ble ikke overrasket av at en Høyre ordfører kunne finne på noe slik. Men Senterpartiet burde vite bedre enn å plukke opp telefonen og skryte av det som kan bli andre lokalsamfunns undergang, sier leder i Fellesforbundet og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, Jørn Eggum.

Onsdag kunne VG fortelle at Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum selv tok en telefon til Bø-ordfører Sture Pedersen etter at kommunen har tatt drastiske grep for å hindre fraflytting.

Ifølge ordføreren skrøt Vedum av initiativet som kommunen har tatt ved å senke den kommunale delen av formuesskatten. Dette har ført til at flere pengesterke profiler har flyttet til det som blir omtalt som «Norges Monaco».

– Når man i behandling av politikk snakker om folk, er det også viktig og snakke med de samme folkene. Jeg er opptatt av å lytte til folk, også personer som er i andre partier eller eventuelt mener andre ting enn meg. Du trenger ikke ha riktig partifarge for å kunne prate med meg, sier Vedum til VG.

– Skrøt du av forslaget?

– Når jeg ringer rundt til folk så er jeg jo ikke sur. Om Sture opplevde det som en fin samtale, synes jeg det er hyggelig. Hovedtemaet i samtalen var sentralisering av statlige arbeidsplasser, og vi gikk ikke inn i teknikalitetene i forslaget om formuesskatt, sier partilederen.

Mener Sp lar rikfolk flytte fra regningen

Hilmar Høl er sentralstyremedlem og ordfører for Arbeiderpartiet i Årdal. Industrikommunen er i liket med Bø hardt rammet av fraflytting. Høl er likevel klar på at å kutte formuesskatten ikke er veien å gå.

Årdal-ordføreren oppfordrer nå Vedum til å vise klart hvor han står.

– Han øker formuesskatten nasjonalt, men samtidig applauderer han Bø for å sette ned formuesskatten lokalt. Det er totalt uforutsigbart og sender et signal om at dette er en god Høyreordning.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørn Skjæran har også latt seg hisse opp.

– Her lar Høyre-regjeringen rikfolk flytte fra skatteregningen sin, det er jo helt borti staur og vegg. Vanlige arbeidsfolk har ikke muligheten til å gjøre det, mens de på toppen kan sprette champagnen, sier Skjæran.

Vedum: – Ikke et bærekraftig forslag

– Så vidt jeg vet, er det ingen partier som har gått imot ordningen om at kommunene skal ha kommunal frihet. Det er det opp til hver enkelt kommune å avgjøre hva de gjør med den delen av formuesskatten som går til kommunen, men selvfølgelig er det ikke bærekraftig om alle kommunene skulle redusere denne, sier Vedum.

Skatteutjevningen gjør at kommuner som får inn mindre skatt enn gjennomsnittet for norske kommuner, får dette kompensert fra kommuner som henter inn over landsgjennomsnittet.

Kommuner som kutter i formuesskatten må i utgangspunktet bære dette tapet selv. I forrige uke ble det kjent at regjeringen gir Bø unntak fra regelverket.

FIKK TELEFON: Sture Pedersen (H) har lokket profiler med store lommebøker til kommunen.

Bø må selv dekke skatteinntektstapet neste år fra dem som allerede var bosatt i Bø da politikerne vedtok skattekuttet. Kommunen slipper imidlertid å dekke inntektstapet som ville kommet som følge av formuesskatt-flyktningene til kommunen for 2021. Dette tapet blir dekket gjennom skatteutjevningen.

Vedum mener det å snakke med de berørte partene er en viktig del av jobben.

– Det å snakke med folk bør ikke Arbeiderpartiet være kritisk til. Jeg kan garantere Arbeiderpartiet at jeg også kommer til å snakke med flere lokalpolitikere fra andre parti fremover, også arbeiderparti-folk. Det er jobben min som folkevalgt.