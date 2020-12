FRIVILLIGE: Legemiddelgiganten AstraZeneca tester sin vaksinekandidat mot coronaviruset i Soweto i Sør-Afrika. Foto: Jerome Delay / AP

Uenige om vaksine-veivalg: -Trenger at Norge bruker utestemme

For Henriette Westhrin sitter det langt inne å kritisere Kirkens Nødhjelp: – Men nå er jeg skuffet, sier generalsekretæren i Norsk Folkehjelp.

Publisert: Nå nettopp

De to humanitære organisasjonene står vanligvis last og brast med hverandre. Men i kampen for coronavaksiner til fattige land er de uenige.

– Vi trenger at Norge bruker utestemme i Verdens handelsorganisasjon, for å få på plass et midlertidig unntak fra patentregelverket, sier Westhrin.

Et unntak kan åpne for storstilt produksjon av kopi-vaksiner og legemidler mot covid-19 til en overkommelig pris for lav- og middelinntektsland.

Initiativet debatteres i Verdens handelsorganisasjon WTO denne uken, støttet av mer enn hundre land. USA, EU og Norge er blant landene som sier nei.

AFRIKA: Henriette Westhrin (t.h.) i Norsk Folkehjelp møter kvinner i Zimbabwe. Foto: Julie Strand Offerdal

– Det er et blindspor, uttalte generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten til VG om å oppheve patentregelverket under pandemien.

Han mener Norge bør satse alle krefter på det globale initiativet ACT-A, som vil skaffe to milliarder vaksinedoser i 2021 til rettferdig fordeling verden over.

– Ingen motsetning

– Høybråten fremstiller det som en motsetning. Men du trenger ikke være mot å oppheve patentreglene, selv om du jobber for ACT-A, sier Westhrin.

Hun påpeker at Dagfinn Høybråten har vært styreleder og fremdeles er global ambassadør i vaksinealliansen Gavi, som er en av initiativtakerne til ACT-A.

KRITISERES: Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten. Foto: Hallgeir Vågenes

– Han har en veldig tyngde og tilknytning til den siden og er mindre opptatt av initiativet som vi mener er minst like viktig, sier sjefen for Norsk Folkehjelp.

Westhrin mener at et unntak fra patentregelverket ville gitt vesentlig billigere vaksiner og følgelig større effekt for pengene samlet inn gjennom ACT-A.

– Nesten alle fattige land og Verdens helseorganisasjon stiller seg bak forslaget om å oppheve patentrettighetene for coronavaksiner. Det er skuffende at en stor bistandsorganisasjon som Kirkens Nødhjelp ikke tar deres side, sier Westhrin.

Parellelle spor

Høybråten mener det vil ta for lang tid å komme til enighet i WTO, som pleier å fatte beslutninger ved enstemmighet, men i denne saken er dypt splittet.

– At Kirkens Nødhjelp går ut og sier vi bare skal bruke ett av to virkemidler, synes jeg er overraskende. Vi kan jobbe i parallelle spor, sier Henriette Westhrin.

Regjeringen frykter at et unntak fra patentregelverket – som farmasiindustrien sterkt motsetter seg – kan redusere forskning og utvikling av legemidler.

– Regjeringen er defensiv og passiv. Jeg håper stortingsflertallet samler seg og instruerer regjeringen til å innta et annet standpunkt, sier Westhrin.

Men SVs forslag om at regjeringen skulle støtte et midlertidig unntak fra patentbestemmelsene, fikk onsdag bare stemmene til SV, MDG og Rødt.

Øker støtten

Regjeringen kunngjorde torsdag at Norge øker støtten til den globale pandemibekjempelsen med to milliarder kroner.

Samlet er Norges bidrag til ACT-A 4,5 milliarder kroner. 3,5 milliarder er øremerket utvikling og distribusjon av covid-19-vaksiner i utviklingsland.

Bistandsminister Dag Inge Ulstein avviser at Norge er på legemiddelgigantenes side mot de fattige landene.

– Derimot står vi i ledtog nettopp med lavinntektsland i kampen for rettferdig fordeling av vaksiner, sier KrF-statsråden.