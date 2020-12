EKSAMENSTRØBBEL: Drøyt 100 BI-elever opplevde dataproblemer ved hjemmeeksamen, og må gjennomføre på ny. Foto: Trond Solberg

Over 100 studenter må ta eksamen på nytt: − Skaper frustrasjon

Dataproblemer på hjemmeeksamen fører til at studentene må ta eksamen på nytt.

Oppdatert nå nettopp

1800 BI-studenter skulle fredag eksamineres i emnet «Finansregnskap og regnskapsanalyse». Drøyt 100 av disse opplevde problemer med hjemmeeksamen, og fikk ikke levert.

En feil gjorde at eksamensbesvarelsene ikke ble lagret underveis, og at enkelte ikke fikk levert i det digitale eksamensverktøyet skolen bruker. Problemet skyldes utfordringer knyttet til nettleser-feil eller nettverkstilkobling via VPN, opplyser skolen i en pressemelding.







– BI beklager dette.

– Skaper frustrasjon

Maja Romstad er student og tillitsvalgt for en klasse ved BI i Oslo, og tok selv eksamen i emnet fredag. Hun fikk levert, men forteller om mange i hennes klasse som ikke fikk gjennomført.

– Det skaper frustrasjon og stress når slikt skjer. Vi får lite informasjon, og den kommer gjerne for sent, forteller Romstad. Blant annet forteller hun at flere fikk en melding fem minutter før fristen om at de måtte lagre oppgaven lokalt for å levere.

Hun sier mye av forvirringen skyldes at man har gått over til et nytt system for eksamensbesvarelser, og at det ikke virker som om det nye systemet har hatt kapasitet til å håndtere det store antallet studenter som var pålogget samtidig.

TILITTSVALGT: Maja Romstad. Foto: Privat

Flere har henvendt seg til VG og tipset om hendelsen.

VG har dessuten fått tilgang til skjermbilder fra en chat mellom studenter ved emnet på læringsplattformen Itslearning. Der uttrykker mange frustrasjon over feilen som har oppstått. Flere reagerer på det de mener er at studentene får skylden for feilen, ved at de bruker VPN eller adblock (annonseblokkering, journ.anm).

– Jeg har jobbet meg ihjel med dette faget, og ar vi blir beskyldt for de tekniske feilene er en enorm psykisk påkjenning som slo meg helt ut i dag, skriver én av studentene i chatten.

Flere skriver at de hverken har adblock eller VPN, men likevel ikke har fått levert. Andre med adblock skriver imidlertid at de har fått levert.

Samme system neste gang

Også neste gang skal de bruke samme system – som skal være innført for å gjøre det vanskeligere å jukse.

– Vi forstår jo at BI ønsker å forhindre juks, men man burde sjekket på forhånd at systemene hadde kapasitet til at alle 1800 kunne ta eksamen samtidig. Hvis ikke kunne man kanskje delt opp i puljer i stedet, mener tillitsvalgt Romstad.

Studentene det gjelder må nå ta eksamen på nytt. Ny eksamen skal gjennomføres en gang mellom 14. og 18. desember. Nøyaktig når blir klart innen onsdag neste uke.

– Mange har flere eksamener igjen å tenke på før jul, og må nå ta stilling til denne eksamenen enda en gang. Det er veldig beklagelig, sier Maja Romstad.

Saken oppdateres.

Publisert: 04.12.20 kl. 21:00 Oppdatert: 04.12.20 kl. 22:31

Mer om Student Utdanning BI Eksamen