Trusselsak gjenåpnet etter VG-artikler

Sommeren 2017 ble en Oslo-advokat truet over telefon. Saken har vært henlagt to ganger. Nå er den på ny under etterforskning.

– Jeg veit hvem du er, sa den ukjente stemmen i telefonen til advokaten sommeren 2017.

– Du er en svindlejævelfaen fra hælvete. Nå skal du betale den gjelda! fortsatte truslene.







Advokaten knyttet saken til en konflikt med en mann fra Bærum og anmeldte truslene til Oslo-politiet sommeren 2017.

Saken ble henlagt to ganger, men nå er den åpen igjen.

Politiet har nå gitt en forretningsmann fra Bærum status som mistenkt for å bidratt til truslene mot Oslo-advokaten.

– Trodde denne var lagt ned for andre gang, jeg, sier bærumsmannen som nekter enhver befatning med truslene mot advokaten han har en økonomisk konflikt med.

To saker – én telefon

Truslene mot Oslo-advokaten inngår i et større sakskompleks VG har skrevet mye om.

Advokaten var i 2017 uvitende om at det falske nummeret han hadde blitt ringt opp fra også ville bli aktuell i en annen straffesak kort tid senere.

For 5. august 2017 ble en tidligere ansatt i Det norske kartselskapet, Bjørn Ivar Nordstrøm, slått ned fire dager før han skulle vitne mot sin eks-sjef og bedriftens eier, Laila Mjeldheim.

Teledata viste at det falske telefonnummeret som hadde blitt brukt til å lokke Nordstrøm i en voldsfelle, også hadde blitt brukt til å true Oslo-advokaten.

RIKSADVOKAT: I dag er Jørn Maurud riksadvokat. Da han gjenåpnet de to sakene i 2018 var han førstestatsadvokat i Oslo. Foto: Ørn E. Borgen

Maurud: Kan være samme torpedo

Begge sakene ble først henlagt av Oslo politidistrikt, uten noen samordnet etterforskning.

Så gjenåpnet daværende førstestatsadvokat Jørn Maurud dem etter en VG-artikkel og en klage fra Nordstrøms bistandsadvokat.

– Det er benyttet samme mobiltelefon i begge sakene, som for øvrig ikke ser ut til å ha så mye med hverandre å gjøre. (...) Det kan være samme torpedo inne i bildet i begge sakene, forklarte Maurud, som nå er riksadvokat.

Nye funn i stort sakskompleks

Siden desember 2017 har VG publisert en rekke artikler om miljøet rundt Kartselskapet og samarbeidet Addictologi Akademiet til terapeuten Espen Andresen.

Andresen har nektet for å ha gjort noe kritikkverdig i sin terapi og politiet har henlagt alle saker mot ham.

Søndag kunne VG avdekke hvilke funn politiet har gjort i den gjenåpnede etterforskningen av overfallet på Nordstrøm, hvor Laila Mjeldheim har mistenktstatus sammen med tre andre.

– Det er umulig for oss å kommentere på enkeltheter i en etterforskning som enda ikke er ferdig. Mjeldheim fastholder at hun ikke har hatt noen form for befatning med saken, sier Øystein Storrvik, forsvarer for Mjeldheim.

Mjeldheim ble i høst også tiltalt for grovt bedrageri på 62 millioner kroner gjennom Kartselskapet, noe hun nekter straffskyld for.

Stemmeanalyser

Truslene mot advokaten, derimot, ble henlagt for andre gang ved Sandvika politistasjon.

Etter flere VG-artikler høsten 2019 besluttet Oslo-politiet å opprette en egen gruppe til å jobbe med alle saker rundt Kartselskapet og Addictologi Akademiet.

Som følge av dette ble advokat-saken sendt til Seksjon for økonomi og spesialetterforskning sammen med volden mot Nordstrøm. Der ble den også gjenåpnet for andre gang.

I fjor høst publiserte VG også resultatet fra vitenskapelige stemmeanalyser. Lydopptak advokaten hadde gjort av den truende stemmen ble sammenlignet med lydopptak av en navngitt straffedømt Oslo-mann fra et tungt kriminelt miljø.

Konklusjonen var at det var «meget sannsynlig» at det dreide seg om samme person.

POLITIADVOKAT: Terje Nedrebø Michelsen er politiadvokat i Oslo politidistrikt. Her utenfor Oslo tingrett i forbindelse med saken der Jan Erik Iversen stod tiltalt for utpressing av Kjell Inge Røkke. Foto: Gisle Oddstad

Politiet: Trusler og vold på vegne av andre

Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt bekrefter at trusselsaken mot advokaten igjen er åpen.

– Den ene av de mistenkte er også mistenkt i Nordstrøm-saken. Utover dette har ikke etterforskningen avdekket andre berøringspunkter mellom de to sakene, uttaler Michelsen.

Han forklarer nærmere:

– Den aktuelle personen er mistenkt for å ha utført volden (mot Nordstrøm, journ. anm) og fremsatt truslene (mot advokaten, journ. anm.) på vegne av andre.

ADVOKAT: Vidar Lind Iversen representerer enda en mann med torpedobakgrunn som har dukket opp i de to trussel- og voldssakene. Foto: Tore Kristiansen

Uenig om status

I tillegg til forretningsmannen fra Bærum og den straffedømte Oslo-mannen, som er mistenkt for å ha fremført truslene, er en tredje person også mistenkt i saken.

Mannen er torpedodømt. Politiet har ikke opplyst hvilken rolle de mener denne mannen kan ha hatt i saken. Maurud påla politiet å avhøre mannen i 2018.

Advokat Vidar Lind-Iversen avviser at hans klient, mannen med torpedobakgrunn, er mistenkt i advokat-saken. Han viser til en skriftlig bekreftelse fra en etterforsker i politiet forrige uke. Klienten nekter for øvrig enhver befatning med truslene som er fremsatt.

Politiadvokat Nedrebø Michelsen bekrefter overfor VG at Lind-Iversens klient har status som mistenkt i saken.

– Det er ikke veldig betryggende at det kommer motstridende opplysninger om min klients status i saken fra politiet og påtalemyndigheten, mener advokat Lind Iversen.

Den straffedømte Oslo-mannen som er mistenkt i begge sakene har ikke latt seg avhøre av politiet. Overfor VG har han nektet for noen rolle. Hans forsvarer, Sverre Sjøvold, vil ikke kommentere denne saken.