CAMPINGVOGN: Det er ikke mye igjen av campingvognen etter stormen i Finnmark. Foto: Finnmark politidistrikt

Campingvogner blåser av veien i Finnmark

Publisert: 26.05.18 18:28

Mens Sør-Norge bader i sol og varme er situasjonen i nord en ganske annen. I Finnmark er det storm, og også snø og regn flere steder.

– Vinden har gitt oss litt å gjøre. Ingen store skader, men materielle skader, sier operasjonleder i Finnmark politidistrikt, Gunnar Øvergård, til VG.

Han forteller at de har fått meldinger om alt fra bobiler som velter, campingvogner som har blåst av veien og knekte telefonstolper.

– Taket av et uthus har også løsnet, forteller han.

30 meter per sekund

Vakthavende meteorolog i Tromsø, Rune Skogland, forklarer at det er et lavtrykk i Nord-Øst og et høyttrykk over Mist-Norge som skaper mye vind. På det meste har vinden blåst mellom 25 og 30 meter per sekund, men at stormen vil gi seg utover kvelden.

– Finnmarkingene er vant til vind, forteller Skogland. Hans eneste bekymring er løse gjenstander.

Ifølge Skoglund kan også finnmarkingene forvente sommertemperaturer mot slutten av neste uke. Selv om det ikke vil vare lenge.

– Veien burde vært stengt

Veivesenet har sendt ut en trafikkmelding om snødekke på flere av fylkesveiene i Finnmark. E69 har vært stengt på grunn av sterk vind.

Johnny Ingebrigtsen, representant for SV i Fylkestinget i Finnmark, var på vei hjem fra et møte klokken ett, da han knipset bildet på Fylkesvei 156, mellom Gjesvær og Honningsvåg.

Han forteller til VG at flere nederlandske og italienske sommerturister hadde problemer på veien.

– Det er dårlig sikt, jeg så flere sikksakk-spor. Veien burde vært stengt, mener ham.