FORNØYD MED EGEN INNSATS: Partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre under pressekonferansen tirsdag ettermiddag i Kinosalen på Stortinget. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Nye metoo-regler: Åpner for fest-nekt etter trakasseringssaker i Ap

Publisert: 12.06.18 12:26 Oppdatert: 12.06.18 12:39

INNENRIKS 2018-06-12T10:26:28Z

Jonas Gahr Støre sier han nå likevel er åpen for å ilegge sosiale sanksjoner mot tillitsvalgte som er anklaget for seksuell trakassering i partiet.

– Det er opp til lederen å avgjøre om det i enkelte saker bør gis beskjed til personer som har fått varsler mot seg om seksuell trakassering om at de ikke bør delta på et møte eller andre sosiale arrangementer, sier Pål Lønseth.

Han har ledet utvalget som tirsdag la frem Arbeiderpartiets nye retningslinjer mot seksuell trakassering og prosedyrer for hvordan varslingssaker i partiet skal håndteres.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han er glad for at de nye retningslinjene gir ham som partileder flere sanksjonsmuligheter, som fest-nekt.

I et intervju med VG 1. mai, fastslo Aps leder Jonas Gahr Støre at sosiale relasjoner ikke har vært en del av Aps reaksjoner mot Giske.

– Jeg har ikke tenkt å stå i døren på utesteder for å se hvem som går inn og hvem som går ut, men jeg vil si som partikollega og partileder at – etter det vi har vært igjennom – så påligger det et særlig ansvar å vise klokskap i slike sammenhenger, svarte Støre.

Foreldelsesfrist

I retningslinjene åpnes det nå for at partiet kan suspendere tillitsvalgte mens varslingssakene undersøkes, og at partikontoret kan ilegge ytterligere sanksjoner. Der står det at partileddet som håndterer saken kan «fastsette videre reaksjoner der det er nødvendig for å hindre videre trakassering og/eller å sikre det psykososiale miljø».

I de nye retningslinjene slås det fast at partiet skal undersøke varslingssaker mot partiets folke- og tillitsvalgte, men med en «foreldelsesfrist» på fem år.

Flere av varslingssakene som i vinter kom inn mot Giske var mindre enn fem år tilbake i tid, og i den nyeste varslingssaken var det under ett år siden varslede hendelsen hadde skjedd.

Måtte gå av

I tillegg slås det fast at retningslinjene gjelder «i alle situasjoner, til enhver tid, for all virksomhet som kan knyttes til eller forbindes med arbeid eller verv for Arbeiderpartiet».

7. januar måtte Trond Giske trekke seg som nestleder i Ap etter at en rekke kvinner leverte inn varsler mot ham på grunn av seksuell trakassering. Varslene kom fra flere steder i landet, og over en tidsperiode på mange år.

Støre sa på pressekonferansen også at han står inne for hele håndteringen av varslersakene mot den avgåtte nestlederen.

– Men dette med suspensjon ble ikke vurdert som et virkemiddel. Gitt at det er kommet inn i de oppdaterte retningslinjene, ville det blitt aktualisert tidligere, sa Støre.

Frivillig midlertidig

Overfor NTB utdyper han at Giske trolig kunne blitt suspendert «før jul».

– Nå valgte han jo frivillig å midlertidig fratre fra 1. januar, og i det ligger det en form for suspensjon. Men der er det snakk om noen dager, sier Støre.

Arbeiderpartiet vil i tillegg sette ned et varslingsutvalg der tre personer som oppnevnes av sentralstyret skal komme med råd til alle deler av partiet.

– Det vil bli en styrke for håndteringen av fremtidige varslersaker, sier partisekretær Kjersti Stenseng.