TILBAKE: Endelig er oksen tilbake i gården, etter flere timer på frifot. Foto: Johanne Hagh

Okse var på frifot – endelig tilbake på gården

Publisert: 06.06.18 23:01

Oksen stakk av onsdag formiddag, men er nå tilbake på gården. Ingen skal ha blitt skadet som følge av at oksen var på frifot.

– Både bonden og viltnemda har hatt oksen under oppsyn mens den hadde stukket av. Den har holdt seg i nærområdet og i skogen. Det er ingen som har blitt skadet og ingen meldinger om noen fare, sier operasjonsleder Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt til VG.

Onsdag formiddag meldte politiet i Nordland at en avlsokse som en bonde skulle motta hadde stukket av og løpt til skogs i Fagervika i Leirfjord. Deretter skrev politiet følgende:

Så, cirka klokken 21.15 onsdag, ble det skrevet at oksen var under kontroll, og at bonden og viltnemda hadde fått den i en dyrevogn.

– Nå er oksen på vei tilbake til sitt nye hjem på gården, fortsetter Pettersen.

Lettet gårdseier

Det kan også gårdseier Johanne Hagh bekrefte. Hun er svært lettet når VG tar kontakt i 22-tiden onsdag.

– Det har vært veldig mange telefoner og mye stress, men jeg har hatt veldig flinke folk som har hjulpet til. Nå er jeg bare utrolig lettet etter å ha fått den inn, sier Hagh og forteller om hva som skjedde:

– Den kom med dyrebilen og stakk av med en gang, i det den skulle inn i fjøset. Den rev ned det som var av sperringer før den stakk til skogs. Det er jo et flokkdyr som er alene, og man må ha respekt for det. Den blir veldig redd og oppførselen er uforutsigbar. Men jeg er glad det gikk bra.

Hva med navn på oksen?

Hagh forteller at hun ble satt helt ut av all mediedekning saken har fått.

– Vi ble helt satt ut av proporsjonene denne saken fikk i media. Det er jo mer en lokalsak. Vi prøvde etter beste evne å roe det litt ned etter politiets første Twitter-melding.

– Og navn på oksen?

– Den ble levert i dag, så navn er ikke noe vi har hatt tid å tenke på ennå...