KRISEVARSEL: Ambulanseflyene står i døgnberedskap over hele landet, men 13 piloter har sagt opp og ytterligere 20 vurderer tilbud om nye jobber.

Luftambulanse-krisen: 33 piloter på vei ut – frykter kollaps

Publisert: 24.05.18 14:17

20 av pilotene som flyr luftambulanse i Lufttransport, har fått tilbud om ny jobb i andre selskaper. Ytterligere 13 har sagt opp. Om alle slutter, bryter hele tjenesten sammen ifølge Frank Wilhelmsen, toppsjef i Lufttransport.

Ifølge selskapet som nå opererer luftambulanse-flyene i Norge, har 13 piloter allerede sagt opp og forlater selskapet. Åtte av disse er kapteiner. Syv har gått til andre jobber, den åttende pensjoneres i juni.

Torsdag er det høringer i Stortinget om ambulansefly-krisen.

– De 20 er folk som nå vurderer tilbud de har fått om jobb andre steder. Mitt inntrykk at de nå sitter og avventer hva som skjer i Stortinget 7. juni, sier Wilhelmsen til VG, kort tid før han skal møte i Stortinget på den åpne høringen om luftambulansekrisen torsdag ettermiddag.

Lufttransport har i alt 97 piloter i ambulansefly-tjenesten.

– Det er Stortinget og avgjørelsen som skal tas 5. juni, som avgjør om tjenesten kan opprettholdes, sier Wilhelmsen til VG,

– Hva skjer om de sier opp?

– Da kollapser tjenesten, sier Wilhelmsen.

Opp til pilotene

Torsdag morgen møtte helsetoppene fra Helse Nord og fra Luftambulansetjenesten i Stortinget for å forklare anbudsprosessen som ledet fram til at Babcock SAA vant kontrakten om luftambulansetilbudet fra neste sommer.

I høringen sa Øyvind Juell, toppsjef i helseforetaket Luftambulansetjenesten, som tildelte kontrakten til Babcock, at den største risikoen nå er om Lufttransports piloter står løpet fullt ut fram til neste sommer:

– Jeg ser ikke for meg at dette kollapser over natten, sa Juell.

– Jeg tror vi skal komme godt gjennom sommeren og det nærmeste året. Om vi ikke får flere oppsigelser, så håndterer vi dette, la han til.

Juell sa at det ikke var mulig å forutse at situasjonen ville bli så vanskelig at det måtte settes inn en ekstra beredskapsplan, slik Helse Nord ble pålagt å gjøre av helseminister Bent Høie (H) tidligere i mai.

Torsdag klokken 15 starter del to av høringen i Stortinget. Da kommer også toppledelsen i Babcock.

Forslag: Annullere kontrakten

Stortinget skal nå ta stilling til et forslag fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om å annullere kontrakten med Babcock.

Lars Vorland, toppsjef i Helse Nord, var krystallklar i sitt råd til Stortinget torsdag morgen:

– Det vil være å bryte en lovlig inngått kontrakt. Skulle vi da forlenge avtalen med Lufttransport? Det ville også være ulovlig, sa Vorland, som mente at eneste alternativet i så fall ville være en såkalt haste-anskaffelse, en ny anbudsrunde med svært knappe frister.

Ett av alternativene er om staten selv kan drive luftambulansetjenesten i egen regi. Vorland vendte tommelen ned også for dette:

– Vi kan ikke opprette et helt nytt flyselskap innen ett år, slo han fast.