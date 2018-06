KRISE: Siden slutten av april har det vært problemer i ambulanseflytjenesten etter at forhandlingene mellom pilotene og anbudsvinneren brøt sammen. Foto: Terje Mortensen/VG

Full strid om arbeidstid mellom Babcock og svenske ambulansepiloter

I Norge har strid om ambulansefly-pilotenes arbeidsforhold når Babcock tar over anbudet, ført til full krise. I Sverige kan en strid med Babcock om arbeidstid for pilotene nå havne i rettssystemet.

Denne uken forhandler Flygerforbundet og Babcock om lønns- og arbeidsavtaler for ambulanseflypilotene, etter at de første forhandlingene brøt sammen og situasjonen endte med full krise.

Rett over grensen er det en pågående konflikt mellom Svensk Pilotförening og Babcock, som kan ende i retten, ifølge VGs opplysninger.

Strid om arbeidstid

Felleseuropeiske regler begrenser arbeidstiden for piloter til 2000 timer per år, med maks 900 flytimer. Men etter det VG har fått opplyst, setter Babcock i Sverige opp arbeidsplanen på en måte som gjør at pilotene står med bakvakt der de er tilgjengelige for selskapet, uten at det står i arbeidsplanen.

Det medfører, etter hva VG får opplyst, at man i ytterste konsekvens kan risikere opp mot 4000 arbeidstimer i året.

Det har vært brudd i forhandlingen mellom Svensk Pilotförening og arbeidsgiverforeningen Svenska Flygbranschen lokalt. De sentrale forhandlingene pågår, uten at partene har blitt enige. Blir de ikke det, vil konflikten ende i retten.

Dette bildet bekreftes av Martin Lindgren, leder i Svenska Pilotföreningen.

– Jeg kan bekrefte at det pågår en tvist, og at det i ytterste konsekvens risikeres at det blir en tvist i Arbeidsdomstolen, sier han til VG.

Forhandlingssjef i den svenske pilotarbeidsgiverforeningen Svenska Flygbranschen, Torbjörn Granevärn, vil hverken bekrefte eller avkrefte om det pågår en tvist mellom Babcock og de svenske pilotene.

– Vi har en forhandlingsordning som vi forholder oss til om det er en tvist. I så fall tas forhandlingene der, og ikke i media, sier han.

– Relevant for Norge

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, mener saken mellom Babcock og pilotene i Sverige er relevant for luftambulansetjenesten i Norge.

– Det klart at hvis den svenske pilotforeningen mener man har mer enn 2000 timer beredskapstid, så er dette faktisk også et brudd med det felleseuropeiske regelverket som regulerer piloters arbeidstid, sier han til VG.

– Da er det verdt å merke seg at det er det samme selskapet som har lagt en litt for optimistisk bemanningsplan til grunn for anbudet i Norge.

Han viser til at Dagens Næringsliv meldte at Babcock vil bruke færre flygere, og kjøpe fri flygere fra ferie og helligdager om det kniper: I løpet av anbudsrunden hadde Luftambulansetjenesten forhandlingsmøter der de varslet Babcock om at selskapet tilbød så få flygere at det kunne svekke beredskapen, fordi selskapets vaktordning var «knapp» og at «omfattende bruk av fridagskjøp» er en sårbar løsning som kan svekke beredskapen.

I mai meldte VG at Babcock ville tilby pilotene en lønnsbonus på 40.000 kroner for å ha null sykefravær i løpet av et år. Babcock svarte med at det ikke var meningen at forslaget skulle inn i forhandlingene, og det ble trukket.

– For å sikre en tilfredsstillende beredskap i luftambulansetjenesten så må man faktisk ha en robust bemanningsløsning. Denne kan ikke baseres på frivillig salg av fridager, eller andre andre lite gjennomførbare løsninger, sier Carlsen.

Babcock: Avviser kritikken

– Dette er ingen tvist. Det er en helt normal dialog om hvordan man skal beregne arbeidstid for såkalt bakvakt i henhold til svensk lov og internasjonale bestemmelser for luftfart, skriver daglig leder Marius Hansen i Babcock om situasjonen i Sverige i en epost til VG.

Han skriver at det er lite flytid for helikopterpilotene i Sverige, men at de skal være tilgjengelig for akuttoppdrag når de er på jobb.

– Babcock betaler alle pilotene 100 prosent lønn for den tiden de er på basen uansett om der flyr eller venter på oppdrag. Men vi er i dialog om hvordan arbeidstid som ikke er flytid skal vektes med hensyn til hvor mye de kan være i beredskap i løpet av et år.

– Kan dere garantere at det ikke oppstår en slik tvist i Norge?

– Det er en stor forskjell på flytjenesten i Norge og helikoptertjenesten i Sverige, og det er at flyene i Norge er en del av helsevesenets logistikksystem der det meste av pasienttransporten er planlagt flytting av pasienter mellom sykehus. Helikoptrene i Sverige utfører ikke slike oppdrag, de er kun i beredskap og helikopterpilotene får derfor langt mindre flytid. Om det likevel skulle oppstå en uenighet om tolkningen av arbeidstidsbestemmelsene i Norge, vil vi løse dette på vanlig måte med dialog mellom partene.

Hansen avviser at Babcock har en for optimistisk bemanningsplan, og mener det ikke stemmer at Babcock har lagt opp til å kjøpe fridager av pilotene i Norge:

– Kjøp av fritid blir av de fleste piloter blir sett på som et gode som er godt betalt, men er tilsvarende dyrt for oss som selskap. Derfor har vi lagt opp til en bemanningsplan uten frikjøp. Om det likevel skulle bli nødvendig, vil det skje innenfor de bestemmelsene som gjelder for luftfarten, skriver han.

I tillegg skriver han at Babcock tidligere har innrømmet at det ble gjort en feil av selskapet da forslaget om bonus for lavt sykefravær ble oversendt flygerforbundet, og anser saken for å være ute av verden for lenge siden.