FORTSATT IKKE SIKRET: I fjor måtte statsminister Erna Solberg (H) måtte forklare seg for Stortinget om manglende objektsikring. Nå får hennes regjering ny alvorlig kritikk fordi de ikke har fulgt godt nok opp. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ap om objektsikring: Regjeringen har sviktet grovt

Publisert: 05.06.18 13:00 Oppdatert: 05.06.18 13:59

Sikringen av de mest følsomme terrormålene i Norge er fortsatt ikke på plass. I en ny rapport fra Riksrevisjonen får forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) slakt for mangelfull objektsikring.

– Riksrevisjonen avdekker en grov svikt i Regjeringens arbeid med nasjonal sikkerhet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

I rapporten avslører Riksrevisjonen at Heimevernet mangler både mannskaper, befal og materiell som ammunisjon for å løse kjerneoppdrag i tilfelle krise eller konflikt.

Sterk kritikk

Riksrevisor Per-Kristian Foss bruker den sterkeste formen for kritikk, «svært alvorlig», om manglene i politiets og Forsvarets objektsikring:

«Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten», slår riksrevisorene fast i rapporten de nå sender til Stortinget.

Tidligst i 2025 vil de såkalte skjermingsverdige objektene være sikret slik sikkerhetsloven krever. Stortingets frist for at dette skulle være på plass, var opprinnelig 1. januar 2015.

Mangler grunnsikring

«Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de

skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i

henhold til kravene i sikkerhetsloven, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

HV vil ikke ha kapasitet til å sikre og beskytte alle sivile og militære nøkkelobjekter, noe som er blant HVs aller viktigste oppgaver i en krise.

Situasjonen er den samme hos politiet:

«Verken Justisdepartementet eller Politidirektoratet har oversikter som viser politiets kapasitet til å sikre og beskytte objekter», skriver Riksrevisjonen.

Støre sier at rapporten setter statsminister Erna Solberg i et svært dårlig lys etter de forsikringene hun i fjor ga da Riksrevisjonen avdekket klare mangler ved beredskapen:

– Nå viser Riksrevisjonens siste rapport, som går helt frem til årsskiftet 2017–2018, at statsministeren for ett år siden ser ut til å ha holdt tilbake informasjon om alvorlige mangler ved arbeidet med objektsikring. Jeg reagerer sterkt på at Justisdepartementet ifølge Riksrevisjonen ikke engang har prioritert arbeidet med objektsikring.

Ap krever umiddelbare tiltak fra regjeringen for å rette på manglene, og at Erna Solberg gir en forklaring på de alvorlige funnene.

Erna Solberg er i Brussel tirsdag, og har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse om en kommentar til Støres angrep.

Alvorlige følger

Mangelfull grunnsikring av de skjermingsverdige objektene kan føre til at viktige og kritiske samfunnsfunksjoner i politiet faller bort ved uønskede hendelser. Dette kan få alvorlige følger for den nasjonale krisehåndteringen og beredskapen.

Etter en knallhard runde om samfunnsikkerhet og objektsikring i Stortinget i fjor, ble Riksrevisjonen bedt om å følge opp med en ny undersøkelse av om ting hadde bedret seg.

Det svarer Riksrevisjonen et tydelig «nei» på nå.

I den forrige rapporten fra Riksrevisjonen høsten 2016, ble også uttrykket «sterkt kritikkverdig brukt».

Politisk drama

Rapporten utløste et knallhardt politisk drama med flere lukkede og åpne høringer i Stortinget, som måtte gjennomføre et hemmelig stortingsmøte for å behandle rapporten.

Også denne gang er store deler av Riksrevisjonens rapport blitt hemmeligstemplet, men de er likevel knallharde i den åpne kritikken av regjeringen og de to statsrådene:

«Forsvarsdepartementets plan om etablering av grunnsikring for de skjermingsverdige objektene innen 2025 er ikke i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger», skriver Riksrevisjonen i rapporten.

Og legger til:

«Justisdepartementet har ikke sørget for at finansieringen av grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet står i forhold til de estimerte kostnadene.»

Departementene: Alvorlig

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) viser til at han tar Riksrevisjonens merknader og funn alvorlig, i et skriftlig svar til rapporten.

Ifølge justisministeren gjenstår det fortsatt et betydelig arbeid før de skjermingsverdige objektene i politiet har en permanent grunnsikring som fullt ut tilfredsstiller ønsket sikringsnivå, står det i rapporten fra Riksrevisjonen.

Wara til at det i 2018 blant annet er bevilget 660 millioner til å starte etableringen av politiets beredskapssenter.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bemerker ifølge rapporten at han ser alvorlig på de gjenstående utfordringene, og at han vil prioritere arbeidet med å følge opp rapporten.

– Forsvarsministeren er enig med Riksrevisjonen i at det vil ta fere år før grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i Forsvaret tilfredsstiller kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet. Ifølge forsvarsministeren er grunnsikringen for samtlige skjermingsverdige objekter i Forsvaret planlagt ferdigstilt innen 2025.

Blir høring til høsten

Stortinget rekker ikke å behandle rapporten før representantene tar sommerpause om et par uker.

Dag Terje Andersen (Ap), som leder Stortingets kontrollkomite, sier at han vil foreslå at det holdes høringer allerede i august eller september, slik at Stortinget kan behandle rapporten så tidlig som mulig i høstsesjonen etter 1.oktober.