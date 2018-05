VELGERNE RØMMER: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), her under landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne 13. mai. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Krisemåling for Ap-Raymond i Oslo

Arbeiderpartiet og byrådsleder Raymond Johansen ramler ned 10 prosentpoeng på VGs ferske Oslo-måling. Et drøyt år før kommunevalget er det blått flertall i hovedstaden.

På VGs måling for Oslo får Ap 22,3 prosents oppslutning, mens Høyre får 33,1 prosent.

Dermed har Ap mistet hver tredje velger fra kommunevalget i 2015. Da fikk partiet 32 prosent og de rødgrønne overtok byrådsmakten etter 18 år med borgerlig styre.

Blant Aps tidligere velgere svarer nær halvparten at de har funnet seg et nytt parti, de fleste på borgerlig side.

Den andre halvparten setter seg på gjerdet, og oppgir at de er usikre på om de vil stemme Ap igjen.

Dårligst siden krigen

Skulle dette bli resultatet av kommunevalget 9. september neste år, så ville det blitt Arbeiderpartiets verste valg i nyere tid i Oslo.

Oversikten på Pollofpolls.no over alle kommunevalg i Oslo tilbake til andre verdenskrig (1945) viser at Ap aldri har hatt så dårlig oppslutning i hovedstaden.

Det er dermed langt opp til partiets beste resultat i byen fra 1955, hvor Ap fikk 58 prosents oppslutning.

«Det bare halvannen uke siden vi hadde en måling som viste fortsatt rødgrønt flertall i Oslo. Her svinger det og ingenting er avgjort. Det er over ett år til kommunevalget, og den tiden skal Arbeiderpartiet bruke godt til å få fram byrådets gode resultater og ambisjoner for Oslo», skriver partileder Jonas Gahr Støre i en tekstmelding til VG.

For et Arbeiderparti som for tiden ligger nede med brukket rygg, vil det være svært viktig å kunne beholde makten i landets hovedstad ved valget i 2019.

Arbeiderpartiets byrådsleder Raymond Johansen vil ikke kommentere VGs måling.

Leder av Oslo Ap vil derimot si følgende om Oslo-målingen:

– Det er ikke godt nok for oss. Samtidig har andre nylige målinger vist rødgrønt flertall i Oslo. Dette viser at det vil bli tett i Oslo, og vi er toppmotivert for å kjempe fram til valgdagen neste år, skriver Frode Jacobsen i en e-post til VG.

– Målingen viser at mange av våre velgere sitter på gjerdet. Vi har et stort potensial. Da er det vår jobb å få fram at det betyr noe hvem som styrer, og at det er en forskjell på sånn det var og sånn det er og vil bli fremover, sier Jacobsen.



Revolusjonerende godt

Ap-byrådets støtteparti Rødt gjør det revolusjonerende godt på målingen. Med 8,7 prosents oppslutning ligger leder Bjørnar Moxnes’ parti an til å bli Oslos tredje største parti.

– Endelige er det nordnorske tilstander i Oslo. Ved sist valg fikk vi 10 prosent i Bodø og 15 prosent i Tromsø. Det skulle bare mangle om ikke hovedstaden også kom etter. Jeg er ikke forundret om vi får nordnorsk nivå i Oslo ved valget om ett år, sier Moxnes til VG.

Selv om både Rødt og SV har fremgang på VGs måling, så holder det ikke. Aps svekkelse gjør at byrådsmakten i Oslo kan ryke: Den borgerlige siden med Høyre, Frp og Venstre har rent flertall alene – og med KrF vil det borgerlige flertallet være ytterligere styrket.

– Hvis venstresiden går til valg på å styrke velferden, vinner vi igjen. Men å være utydelige og viske ut forskjeller mellom høyre og venstre side er oppskriften på valgtap, sier Moxnes.

– Det har Ap gjort i Oslo?

– Jeg skal ikke gi noen råd til Ap, men nasjonalt har de selv sagt at det har blitt for mye forlik og kompromisser med de borgerlige. Vi får se om de nå endrer på det. Det er opp til dem, sier Moxnes.