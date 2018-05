Troms og Finnmark Frp vil oppheve Finnmarksloven

Publisert: 29.05.18 03:34

Det nyetablerte Troms og Finnmark Frp har vedtatt at de vil oppheve Finnmarksloven og legge ned Finnmarkseiendommen (FeFo).

– Vi er ikke imot samer, men de skal ikke ha særrettigheter. Det skal være likt for alle, sier Odd Eilert Persen, som i helga ble valgt som leder for Troms og Finnmark Frp, til iFinnmark .

– FeFo og Sametinget koster mye penger, og de gjør egentlig ingenting. De er norske folk som meg og deg, og alle andre. De skal ikke ha særrettigheter. De bruker enorme summer for å drive Sametinget, vi ønsker å bruke pengene på fellesgoder i stedet. Vi har vært to forskjellige fylker, men nå er vi ett – og nå må det være likt for begge fylkene.

Fakta om Finnmarksloven og FeFo * Tidligere eide og forvaltet staten grunnen i Finnmark og ressursene der. * Finnmarksloven ble innført for å avklare samiske rettigheter. * Utgangspunktet er at alle innbyggere i Finnmark skal ha lik rett til ressurser på land og i vann. * Loven skal også legge til rette for en balansert og økologisk bærekraftig forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark. * Da loven trådte i kraft 1. juli 2006, ble om lag 95 prosent av grunnen i fylket overført til overordnet lokalt eierskap gjennom Finnmarkseiendommen (FeFo). * Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er landets nest største grunneier etter Statskog, og har forvaltningsansvar for 46.000 kvadratkilometer som fram til 1. juli 2006 var statsgrunn. * Dette utgjør 95 prosent av landarealene i Finnmark. FeFo administrerer også 5.400 kilometer kystlinje. * Fefo-styret består av seks personer bosatt i Finnmark, tre fra Finnmark fylkesting og tre fra Sametinget, som skal forvalte på vegne av befolkningen.

Han lover at det nye partiet skal legge stort press på deres stortingsrepresentanter.

Silje Karine Muotka i Norske Samers Riksforbund sier at dette ikke er ny politikk fra Frps side, men at hun ser på det som usannsynlig at de får gjennomslag.

– Jeg registrerer at Frp benytter sjansen til å snakke om samepolitikk, som har vært oppskriften deres på å trekke støtte. Men jeg tror at det hadde vært mye viktigere for dem å ha fokus på eksempelvis luftambulansetjenesten.