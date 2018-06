REAGERER: Åshild Berentzen og John Christian Glent er leger i spesialisering ved Universitetssykehuset i Oslo. De mener Helse- og omsorgsdepartementet ignorerer fagmiljøets oppfordringer. Foto: Mattis Sandblad

Frykter dårligere kirurger: – Ingen vil være pasient i den situasjonen

Publisert: 04.06.18 19:49 Oppdatert: 04.06.18 20:07

INNENRIKS 2018-06-04T17:49:23Z

Nye kirurgkrav gjør at Legeforeningen frykter for pasientenes sikkerhet.

Det har de siste dagene pågått en hard debatt mellom Legeforeningen og fagmiljøet på den ene siden, og helseministeren på den andre.

Striden står om kravene som i dag stilles om hvor mange spesifikke operasjoner en lege i spesialisering må ha utført under utdanningen for å kunne bli spesialist. Frem til nå har dette kravet vært obligatorisk. For eksempel må man ha operert minst 40 blindtarmer før man kan bli spesialist (se faktaboks).

Eksempler på antall inngrep en kirurg må utføre Dette er blant minstekravene til operasjoner som per dags dato må gjennomføres for en lege som skal bli spesialist i barnekirurgi: 35 inngrep på tarm

10 inngrep på ventrikkel, lever, galleveier, pankreas og milt

15 gastrostomi

40 hernier

5 bukveggsdefekt

30 appendektomi/appendikostomi

5 anoproctologi

20 diagnostisk/terapeutisk laparoskopi I tillegg kommer 150 andre inngrep. Totalt må legen gjennomføre minst 310 operasjoner på barn under 16 år før han kan bli spesialist. Kilde: Helsedirektoratet.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå besluttet at disse kravene ikke lenger skal være obligatoriske. I stedet må legene oppfylle såkalte læringsmål. Hvert enkelt sykehus får et større ansvar for å definere aktiviteter som skal oppfylle disse læringsmålene. Deretter skal avdelingsledere på sykehusene avgjøre når en lege er «god nok» til å bli spesialist.

Dette har skapt sterke reaksjoner blant legene.

Frykter ulikt kompetansenivå blant legene

– Frem til nå har denne listen med prosedyrer vært som et verdipapir: Spesialisten har ikke kunnet bli godkjent uten at listen er fylt helt ut. Med de nye læringsmålene er det betydelig risiko for at legene ikke oppfyller minimumskravene som må til for å bli kvalifisert spesialist, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Hun frykter at spesialister vil ha ulikt kompetansenivå, fordi de er utdannet på ulike sykehus.

– Når prosedyrelistene ikke lenger er obligatoriske, kan hvert enkelt sykehus si at «det er greit uten så mange brokkoperasjoner» fordi det er vanskelig å få til. Dermed vil samme spesialistutdannelse variere fra sted til sted, og vi kan ikke lenger være sikker på at en spesialist har denne minstestandarden, sier hun.

Hun får støtte fra John Christian Glent, leder for Forening for Unge Norske Kirurger, og Åshild Berentzen, nestleder i Leger i Plastikkirurgisk Spesialisering.

– Hva de mener er oppnåelse av læringsmål på et sted, er ikke nødvendigvis det samme på et annet sted. Det er helt åpenbart, når det blir subjektivt vurdert. Og hva er en nasjonal utdanning og standard når det er forskjeller lokalt? Det er jo ikke verdt noen ting, sier Glent.

– Og disse nye læringsmålene er veldig diffuse. Det står blant annet at «kandidaten skal ha kjennskap til» prosedyrene, i stedet for definerte tall som det har vært til nå, legger Berentzen til.

– Kan det i teorien skje at noen blir spesialist uten å ha vært borti en type operasjon før?

– Ja. Det er jo det verst tenkelige utfallet. Plutselig en dag står du der og må operere, uten noen til å hjelpe deg. Du har sett noen gjøre operasjonen før, men du har aldri gjort det selv. Og jeg regner med at ingen vil være pasient i den situasjonen.

Blir provosert av Bent Høie

Etter at lege-kritikken begynte å komme, skrev helseminister Bent Høie en kronikk i BT 29. mai, der han mener legene tegner et dramatisk og feilaktig bilde av den nye ordningen, som «bare er egnet til å gjøre pasienter utrygge».

Glent og Berentzen mener Høies utspill er provoserende.

– Det vi setter høyest av alt er å gi best mulig behandling til våre pasienter. Vi er dypt bekymret for kvaliteten på den nye spesialistutdanningen. At helseministeren beskylder oss for å spre en slags fryktpropaganda er ganske drøyt, sier Glent.

Høie stiller seg uforstående til kritikken, og ser ingen grunn til at legene skal bli provosert av kronikken hans.

– I en kronikk legene skrev noen dager før meg, skrev de at man risikerte at en kirurg «bare må kjenne til» en prosedyre for å bli spesialist. Det vet de er feil. Derfor var det viktig for meg å være tydelig, sier han.

Høie: Prosedyrelistene forsvinner ikke

Høie mener også det er feil å fremstille saken som at prosedyrekravene skal fjernes.

– Situasjonen er at det innføres 4900 nye læringsmål i forskriftene. Jeg oppfatter at Legeforeningen ikke er imot de nye læringsmålene, men de ønsker å forskriftsfeste prosedyrelistene. I tillegg er jeg enig med dem om at disse fortsatt er viktige, og de er fortsatt helt sentrale og normgivende for om en kandidat har nådd målene.

Han forteller at prosedyrelistene fortsatt skal beholdes, men at spørsmålet er om de skal være forskriftsfestet.

– Det mener vi er unødvendig og veldig byråkratisk, derfor sier vi at de skal brukes i vurderingen av den enkelte kandidat, men at de må kunne endres i tråd med utviklingen av faget.

VG har også vært i kontakt med Helsedirektoratet, som sier de deler helseministerens syn på saken.

KrF: – Viktig å sikre lik kompetanse overalt

Stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad (KrF), er sterkt engasjert i saken. Hun har levert inn et forslag om å få tilbake de obligatoriske prosedyrelistene.

– Dette er en utrolig viktig sak at leger som spesialiseres får den samme praktiske og teoretiske utdannelsen. Jeg mener at dette er viktig for å sikre lik kompetanse på alle sykehus, sier hun til VG.

– Nå er saken til komitébehandling, og jeg vil ikke si noe utover det. Men jeg håper på å få flertall.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson og saksordfører i forslaget, Ingvild Kjerkol, vil ikke si hvordan hun eller Ap stiller seg til selve saken før den er ferdig i komiteen.

– Men det er viktig at man legger krav om å ha utført praksis og læringsaktiviteter til grunn for å godkjenne nye spesialister, slik at vi får kirurger som er trent i de operasjoner de skal gjennomføre, sier hun.

Saken vil bli behandlet i komiteen denne uken, og i Stortinget 12. juni.