Hedmark: Tre campingvogner utbrent – brannvesenet har kontroll

Publisert: 31.05.18 12:36 Oppdatert: 31.05.18 13:10

Brannvesenet kjempet mot brann i tre campingvogner på Tangenodden camping på østsiden av Mjøsa. Brannvesenet melder klokken 1240 at de har kontroll på brannen, opplyser operasjonsleder Per Solberg ved Innlandet politidistrikt.

– Vi har ikke opplysninger om personskader så langt. Vi evakuerte tilstøtende vogner. Det var fare for spredning av brannen.

– Vi har har nå gått ut med melding om at brannvesenet har kontroll på ilden, men at tre campingvogner er utbrent. Til nå har vi ikke opplysninger om at personer er kommet til skade, sier operasjonsleder Solberg.

– Hørte smell

Sjåfør Fredrik Dahl (44) observerte brannen fra veien mens han kjørte forbi – og kan fortelle om kraftig røykutvikling:

– Jeg gikk inn på Circle K på Tangen, og så at det røk litt. Da jeg kom ut igjen, var det en veldig sort røyk som steg, opp. Vi sto 200–300 meter unna. Folk som så på, fortalte at de hadde hørt et kraftig smell får brannen startet. Da vi sto der, kom det flere mindre smell, forteller Dahl til VG.

100 vogner

Roald Hegglund (65), som eier og har drevet campingen i 27 år, opplyser at det er 100 faste vogner på campingen nå.

– Jeg har nå fått igjen pulsen min, sier han til VG

Han sier at det bare var folk i en av de tre campingvognene:

– Han lå og småsov, og forteller at han såvidt kom seg ut - han hold på å brenne seg på ryggen. Nå står vi alle på avstand, evakuert, og ser på at brannvesenet kjemper - det brenner jo i trærne. Dette er jo skrekkscenario de luxe, sier Hegglund til VG.