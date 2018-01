OMSORG: Klemmene sitter løst på Villa omsorg. De ansatte har god tid til å ta seg godt av hver beboer. Her er daglig leder Hanne Løvdaø sammen med Gerd Andresen (92). Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG Foto: Vågenes, Hallgeir

Hagen vil satse på det gode eldre-liv

Publisert: 28.01.18 20:49

INNENRIKS 2018-01-28T19:49:58Z

DAVOS/OSLO (VG) Stein Erik Hagen og Orkla vil investere i luksuriøs eldreomsorg. Norske eldre betaler allerede hotellpris for «fem stjerners»-eldrehjem.

– Mange eldre får behov for lettere pleie og service, men vil ikke på sykehjem eller aldershjem. Det er et spennende marked der for eldre mennesker, som trenger hjelp til pleie, til å handle inn mat til frokost, lunsj og middag – og god drikke til, sier Stein Erik Hagen til VG.

– Vinkjeller?

– Ja, det tror jeg kan være et gode mange vil sette pris på, sier Hagen.

Hagen forteller om sine planer innen eldreomsorgen når VG treffer ham på World Economic Forum i Davos.

– Det er en sektor jeg er veldig lysten på å vurdere, enten i regi av Orkla eller familieselskapet Canica: Å gi god service til landets voksende gruppe eldre ressurssterke mennesker, som ikke vil akseptere at levestandarden går ned hvis de skal over fra leilighet til eldrehjem.

– Vi er gode på forbrukerne, og forbrukerservice til eldre er en spennende bransje å vurdere, mener han.

– Hvordan ser du for deg det rent fysisk?

– For eksempel i et stort fellesbygg i egne leiligheter, hvor de har tilgang til leger, sykepleiere og får hjelp i det daglige til handling og annet. Eller mer som et eldrehjem.

Hotellstandard til 75000 i måneden

Hagen er ikke den første til å tenke i disse baner. Allerede finnes det flere «luksus-eldrehjem» i Norge. På Nordstrand i Oslo sier daglig leder av Villa Omsorg, Hanne Løvdal, at Hagen gjerne kan kanalisere noen av milliardene sine til dem.

– Jeg er åpen for samarbeid, sier hun med et smil.

Løvdal driver et botilbud for eldre som er for syke til å være hjemme, men for friske til alders- og sykehjem. Og som kan betale for det.

Den gamle villaen i Oberst Rodes vei på Nordstrand ble bygget om til et hjemmekoselig botilbud for eldre for litt over et år siden.

Her nyter ni beboerne livet med bedre hotellstandard og sykepleiere på vakt dag og natt.

Det er alltid friske blomster i vasene, stearinlys i sølvstakene og hvit duk på spisebordet.

Døgnprisen er også på nivå med et femstjerners hotell: 2500 kroner.

Oppholdet kommer på 75.000 kroner i måneden, eller 912.500 kroner for et helt år.

Beboerne som sitter rundt frokostbordet når VG er på besøk, er ikke i tvil om at oppholdet er verdt prisen.

– Jeg har vært på offentlig helsehus tidligere. Det var helt forferdelig. Barna mine måtte følge opp hele tiden for at jeg skulle få den pleien jeg trengte, sier Vera (89).

Hun er ikke i tvil om at det er marked for flere hus som dette.

– Det vil tvinge seg frem. Neste generasjon er ikke like nøysom som vi har vært!

Vinkjeller og romservice

I 2016 kjøpte Thomas Hoel Eriksen opp en fasjonabel redervilla i Sandefjord. Den skal han gjøre om til et luksuriøst eldrehjem, med vinkjeller, restaurant, romservice og 24 timers tilgang på medisinsk helsehjelp. Eldrehjemmet har fått navnet Villa Mokollen.

– Reguleringen er i sluttfasen nå. Vi venter svar fra kommunen førstkommende onsdag, sier Eriksen til VG.

Helt siden han kjøpte eiendommen har det vært meningen at den skulle bygges om til et hjem for bemidlede eldre mennesker. Her skal det være 14 leiligheter for enslige, samt fire leiligheter for par. Det vil være plass til maks 22 mennesker.

– Så langt er tilbakemeldingene svært gode, og vi har allerede flere interessenter som ønsker å flytte inn når alt er klart, sier Eriksen.

Vil skape noe meningsfullt

Hjemmet vil være for mentalt friske eldre mennesker, i alderen 78 til 100 år. Planen er at byggingen skal starte før sommeren, og at eldrehjemmet skal være klart til innflytting i desember 2019.

– Hvis beboernes helsetilstand skulle endre seg, så vil vi følge opp med rett kompetanse for å ivareta pleiebehovet for den enkelte, sier Eriksen.

Eriksen forklarer at det vil bli et lite, men eksklusivt, luksuriøst, fem stjerners privat eldrehjem.

– Der vil det blant annet være spaavdeling, treningsrom, fysioterapi og frisør, sier Eriksen.

I 2016 jobbet han selv ni måneder som hjelpepleier på et aldershjem i Sandefjord, for å lære om bransjen.

– Allerede i 2015 begynte jeg å fatte interesse for eldrebølgen, og de samfunnsøkonomiske utfordringene de enkelte kommunene står overfor. Med Villa Mokollen vil vi skape noe fremtidsrettet og meningsfullt for eldre mennesker, sier Eriksen.

Trim og bingo

På Villa Omsorg kommer beboerne tuslende til frokost når de har stått opp. Det er dekket på fra 8,30 til 11,00, men de fleste er der ved 9-tiden.

Da går praten livlig om dagsaktuelle temaer. I det siste har det vært mye snakk om «me too»-kampanjen. Men i dag er det film som er temaet: Den tolvte mann. Var Jan Baalsrud egentlig forfulgt av tyskerne? Eller var det bare inne i hans eget hode?

Beboerne setter pris på at det også skjer ting på huset. Trim. Bingo. Foredrag. Snart kommer en 70-åring som har syklet USA på tvers på besøk.

Måltidene er også viktige for beboerne. De er selv med på å bestemme menyen, og de ansatte lager all maten fra bunnen. Kjøttkaker og poteter står høyt i kurs. Fisk også. Pasta er mindre populært.



– Det viktigste for oss som pårørende er vissheten om at beboerne har det trygt og godt her, sier Stein Andresen.

Hans mor, Gerd Andresen (92) fikk kraftig influensa i desember, og lå på isolat på Ullevål i 10 dager. Da hun var ferdigbehandlet prøvde sykehuset å finne en korttidsplass for henne på sykehjem, men uten å lykkes.

– Vi torde ikke la henne bo hjemme. Da måtte i tilfelle min søster og jeg byttet på med å bo sammen med henne. Da jeg fant dette, og mor fikk plass, lettet en stor byrde fra våre skuldre, sier Stein Andresen.

Noen av beboerne på Villa Omsorg er på korttidsopphold. Noen er der fast noen døgn i måneden, og noen har langtidskontrakter.

– De kan bo her så lenge de er friske nok til å kunne flytte seg fra en stol til en annen uten at mer enn én hjelper til. Det er helt greit at beboerne glemmer mye, men dette er ikke et tilbud for demente, forklarer Hanne Løvdal.

Se video: Noen har det gøy på sykehjemmet