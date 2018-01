HAR SPURT OM VARSLER: Orklas styreleder Stein Erik Hagen, her under NHOs årsmiddag i Oslo spektrum tidligere i januar. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Stein Erik Hagen til DN: Har ikke kommet metoo-varsler i Orkla

Publisert: 24.01.18 10:08

Stein Erik Hagen har spurt administrasjonen og internrevisoren i Orkla om det har kommet varsler mot enkeltpersoner i selskapet, men det har det ikke, skriver Dagens Næringsliv.

– Min erfaring fra næringslivet er at jeg ikke har opplevd at folk har misbrukt sin stilling for å komme i intime forhold. Det kan hende jeg ikke ser så godt, men jeg har ikke opplevd det, sier Hagen.

Avisen viser til at mange menn har tenkt gjennom sin oppførsel etter metoo-kampanjen og spør styrelederen om også han har gått gjennom en slik prosess. Hagen svarer at det har han ikke og viser til at han ikke har vært «så aktiv».

Metoo-kampanjen mot seksuell trakassering startet høsten 2017 etter at over 40 kvinner sto fram og anklaget den kjente Hollywood-produsenten Harvey Weinstein for trakassering.

Siden har lignende anklager kommet en rekke andre kjente personer, også her hjemme.

Sist helg møtte en stor folkemengde opp på Youngstorget i Oslo for å marsjere for kvinners rettigheter.

Hagen har overfor DN følgende forklaring på hvorfor norsk næringsliv til nå ikke har opplevd det skredet av varslingssaker som norske politiske partier har:

– Det kan hende det slås raskere ned på i næringslivet, for der har man jo en tydelig sjef. Jeg har ikke hørt spesifikke tilfeller, men jeg har hørt folk generelt har sagt at det er tilfeller hvor vedkommende er blitt bedt om å slutte. Det er nok litt annerledes i politikken. Der er man valgt, og avgjørelsene er mer kollektive, sier Hagen til avisen.