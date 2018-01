PROBLEMER: Flere utenlandske vogntog sto fast i snøværet tirsdag. Bildet er tatt for flere år siden og har ingenting med saken å gjøre. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Ap krever at vogntog uten vinterdekk må stoppes på grensen

Publisert: 17.01.18 13:44

Utenlandske lastebiler som kjører seg fast i heftig norsk vintervær ble tema på Stortinget onsdag. Ap mener dårlig skodde kjøretøy må stoppes på grensen.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) viste i spørretimen til ferske avisoppslag om lastebiler, ofte utenlandske, som kjørte seg fast i tirsdagens snøvær.

– Det er flere og flere utenlandske lastebiler og mange av dem er ikke skodd og utrustet for norske vinterforhold. Hvorfor lar myndighetene dette skje? Hvorfor stoppes ikke disse på grensen før de kjører rundt i Norge og skaper store problemer? spurte han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) viste til at det er innført strengere regler til bruk av vinterdekk og mulighet til å stoppe vogntog ved hjelp av hjullås.

– Det er mer kontroller av at en har kjetting i kjøretøyet og vi jobber aktivt opp mot våre internasjonale venner for å få et gjensidig førerkortregelverk om at en skal ha kompetanse på å kjøre på vinterveier, sa han.

Han påpekte at det er færre ulykker med vogntog og satte det i sammenheng med strengere regler.

Solvik-Olsen påpeker at det også er jobbet med regler som sikrer at vogntog som kjører seg fast blir flyttet og ikke kan «sitte og vente på våren» for å slippe kostnader.

