BEVEGELSER: Det skal ha vært aktivitet på kontoen til Janne Jemtland torsdag. Foto: Skjermdump

Avis: Aktivitet på Jannes Facebook-profil torsdag

Publisert: 12.01.18 17:44 Oppdatert: 12.01.18 17:59

INNENRIKS 2018-01-12T16:59:09Z

BRUMUNDDAL (VG) Det skal ha vært aktivitet på Janne Jemtlands Facebook-profil torsdag ettermiddag.

Det skriver Ringsaker Blad .

Avisen har fått tilgang til en skjermdump fra Messenger, hvor det fremkommer at Janne Jemtlands profil var aktiv torsdag ettermiddag.

I skjermdumpen, som er tatt 01:14 på natten, står det at Janne Jemtland var aktiv på det sosiale nettverket for ni timer siden.

Politiet ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte om de har fått tilgang til tobarnsmorens konto.

Få oversikt: Dette er forsvinningen i Brumunddal

– Vi går ikke i detalj på hvordan den taktiske etterforskningen foregår, sier politiadvokat Julie Dalsveen til avisen .

Hør hva VGs krimekspert tror politiet tenker om Facebook-aktiviteten:

Utfordrende å få tilgang

I andre kriminalsaker har det vært vanskelig for politiet å få tilgang til kontoer på Facebook.

Da Sigrid Giskegjerde Schjetne forsvant på vei hjem fra en venninne på Østensjø i Oslo i 2012, ble politiet først nektet tilgang til hennes konto på nettsamfunnet.

Det var først etter at Oslo-politiet hadde påklaget vedtaket, at de fikk utlevert informasjon fra jentas konto.

16-åringen ble fire uker etter at hun forsvant funnet død i et skogholt ved Kolbotn. En 41 år gammel mann ble i 2014 dømt til tvunget psykisk helsevern for å ha drept jenta med stump vold mot hodet.

Tauet inn to av ekteparets biler

Det har fredag pågått en rekke undersøkelser flere steder etter savnede Janne Jemtland i Brumunddal. Politiet har siden fredag formiddag vært på plass på eiendommen til tobarnsmoren, hvor de utfører en såkalt tredjemannsransaking.

Dette har politiet anledning til å gjøre hos noen som ikke er mistenkt i en sak, men hvor politiet tror det kan finnes bevis.

Fra eiendommen har de tatt med seg to av ekteparets biler , som nå er fraktet til Hamar.

– Vi ransaker boligen fordi vi mener det er skjellig grunn til å mistenke at Janne Jemtland er utsatt for en kriminell handling, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Julie Dalsveen, til VG.