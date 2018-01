Unge Høyre-lederen ble rådet til å trekke seg

Tidligere leder i Unge Høyre Kristian Tonning Riise. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

JELØYA (VG) Leder av Unge Høyre Kristian Tonning Riise meldte onsdag kveld at han trekker seg etter at medlemmer flere ganger har reagert på hans atferd. Nå er det kommet flere varsler.

I et lengre facebook-innlegg skriver 29-åringen blant annet at han understreker at det ikke foreligger noen varsler mot ham, og det fremstår at avgjørelsen om å trekke seg fra vervet er en konklusjon han har kommet frem til på egen hånd.

På Dagsnytt 18 forteller imidlertid generalsekretær i Høyre , John-Ragnar Aarset, at Kristian Tonning Riise ble oppfordret til å trekke seg.

– Jeg tror Kristian kan bekrefte at både Unge Høyres generalsekretær og jeg har hatt ganske tøffe samtaler med ham den siste tiden, stilt han kritiske spørsmål, og han har også fått råd fra sin generalsekretær og sine kolleger om at det kanskje var lurt å trekke seg, sier Aarset.

Aarset forteller videre at diskusjoner rundt dette har pågått senhøsten 2017, og definitivt etter at #metoo-kampanjen ble satt på dagsorden.

Flere varsler

Tidligere torsdag skrev Aftenposten at Unge Høyre har fått minst tre varsler om Tonning Riise , og generalsekretær Maria Sanner fortalte avisen at det hadde vært «en alvorlig svikt» i Unge Høyres behandling av saken.

– Nå vil jo Unge Høyre prøve å få en ordentlig oversikt over hva som skal ha blitt varslet i 2013 og muligens 2014, og hvor det har sviktet. Men det er et faktum at det har kommet bekymringsmeldinger til Unge Høyre i 2017, som også jeg i Høyre har blitt gjort del i på senhøsten, som har satt i gang en diskusjon og en diskusjon og en samtale med Kristian som gjorde at han kom til denne konklusjonen i går, sier Aarset, og legger til:

– Han har kommet frem til konklusjonen selv, men har også fått råd, absolutt.

Varslene mot Tonning Riise skal ifølge Aftenpostens kilder komme fra fire tidligere og nåværende medlemmer i Unge Høyre. Varslene skal ha blitt gitt gjennom skriftlig og muntlig melding til leder i organisasjonen.

«Ubehagelige situasjoner»

Aftenposten skriver torsdag kveld at minst to fylkeslag skal ha iverksatt tiltak for å hindre at Kristian Tonning Riise oppholdt seg alene med unge jenter på arrangementer der han besøkte fylket som leder.

– Jeg kjenner til at det har vært fylker som har ment at det har vært ubehagelige situasjoner knyttet til for mye alkohol, pågående sjekking og relasjoner til yngre jenter i en ulik maktposisjon, og som har gjort tiltak, sier Sanner til Aftenposten torsdag kveld.

Erna: – Lei sak for Høyre

Da Erna møtte pressen torsdag kveld uttrykte hun at dette er en lei sak for både Kristian Tonning Riise og Høyre.

– Dette er først og fremst en veldig lei sak for Kristian, men også for Høyre. Det skal være sånn at vi oppfører oss ordentlig mot hverandre i Høyre. Det skal være et parti som er inkluderende for alle og hvor det skal være trygt å sende sine unge håpefulle til en politisk karriere. Det er viktig for demokratiet, og derfor tar vi på alvor de varslene vi nå har fått, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Statsministeren sier videre at Høyre ønsker en ungdomsorganisasjon hvor folk kan føle seg trygge.

– Folk skal føle at ledere tar lederansvaret det er og skape et trygt og inkluderende miljø, uten at man opplever for mye drikking og at det er seksuelt press. Dette må vi ta på alvor at åpenbart har skjedd uten at vi har grepet inn i det på en god nok måte eller hatt en oversikt over det, sier Solberg.

Ingen logg på tidligere varsler

Til VG sier statsministeren at hun først fikk vite om saken i går, og at de nå skal gå grundig igjennom varslene.

Hun forteller at historien bak både bekymringsmeldinger og varsler nå skal gjennomgås. Også håndteringen av dem.

– Det er ingen logg på dette. Det betyr at man nå i etterkant må spørre hvorfor det ikke ble reagert, og hva som var innholdet i dem. Det er altså sånn at det ikke var kjent for dagens ledelse i Unge Høyre at det hadde vært slike varsler tidligere, det har generalsekretæren også sagt, og da må vi stille opp og se om det er ting som skulle vært gjort annerledes, sier Erna.

Hun poengterer videre at varsler skal behandles på en seriøs måte, og at det skal loggføres hva man gjør, slik at arbeidet kan ettergås.

På spørsmål om det er for mye fyll i Unge Høyre og i politikken svarer Solberg at ungdomspartiet har blitt bedre enn det var, og at det er en tydeligere grensesetting når det kommer til alkohol. Hun sier videre at alkohol kan være med på å hviske ut disse grensene og at man derfor må passe på at alkoholkonsumet er både forsvarlig og ordentlig.

– Ikke unaturlig at det kommer flere varsler

– Er det en person eller flere som har mottatt disse varslene, og hvem har visst om dem?

– Jeg kan ikke gå inn i detaljene rundt dette. Dette må Unge Høyres generalsekretær og vår generalsekretær svare for. Det er de som følger opp hver enkelt del av dette.

– Frykter du at det kan være flere saker?

– Altså, i alle sånne saker er det slik at når det først kommer frem i offentligheten en diskusjon, så vil jo kanskje noe av det som har vært grunnlaget for bekymringsmeldingene konkretisere seg i form av at man forteller historien fra dem som da har vært utsatt for det. Det vil ikke være unaturlig at også skjer i denne saken, forteller Solberg.

Torsdag kom det inn tre nye varsler, bekrefter generalsekretær i Unge Høyre, Maria Sanner.

– Vi har fått et nytt varsel i dag, om Kristian, og to andre varsler, sier Sanner til Aftenposten .

Hverken Unge Høyres avgåtte leder Kristian Tonning Riise eller tidligere generalsekretær Christopher Wand har besvart VGs henvendelser torsdag.