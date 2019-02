MANGLER LIVSTEGN: Verken familien eller politiet har fått livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet siden 31. oktober i fjor høst. Politiet jobber ut fra en teori om at hun er kidnappet. Foto: POLITIET

Derfor fraråder politiet løsepengebetaling

Politiet har hele tiden frarådet Hagen-familien å betale løsepengekravet på ni millioner euro. En kidnappingsekspert fra FBI sier man uansett er nødt til å gi opp noe for å i det hele tatt kunne forhandle.

I 16 uker har norsk politi prøvd å forhandle med en motpart som skal ha kidnappet Anne-Elisabeth Hagen (68), uten gjennombrudd.

Status nå er at politiet fortsatt venter på livstegn, og at det er uaktuelt å betale uten at det kommer et livstegn fra den bortførte 68-åringen. Motpartens manglende vilje på å gi livstegn er noe som bekymrer politiet.

VG får opplyst at politiet hele tiden har vært helt steile på rådet om å ikke betale løsepenger. Det er en egen forhandlergruppe i politiet som jobber med å gi råd i saken. Dette er en gruppe som har spisskompetanse på forhandlinger i gissel-, terror-, barrikade- og kidnappingssituasjoner.

De vanskelige spørsmålene

VG er kjent med at politiet har stått overfor flere vanskelige vurderinger når det gjelder hvilke råd de skal gi familien i kontakten med motparten. Politiet har støttet seg på andre lignende saker internasjonalt som gir en viss empiri på hva som kan lykkes i forhandlingene.

Disse erfaringene har dannet grunnlaget for vurderingene politiet har stått i, uten at empirien kan gi noe fasitsvar på hva som er riktig taktikk i Lørenskog-forsvinningen.

Ifølge VGs opplysninger, har politiet vurdert ulike tilnærminger: Skal man være hard tilbake, og opptre med taushet og bare se hva som skjer? Skal man komme med motkrav eller tilbud? Eller skal man si: Dere får løsepenger dersom dere gjør slik og slik?

Dette er eksempler på de vanskelige spørsmålene som politiet har stilt seg underveis i prosessen.

– En svært vanskelig situasjon

VG får opplyst at familien har betalt små pengesummer underveis, men at dette er ubetydelige summer for å kunne kommunisere med motparten på en digital plattform i form av en ukjent kryptovaluta. Familien har ikke betalt løsepengekravet på ni millioner euro, etter tydelig råd fra politiet.

– Hva er grunnen til at politiet har vært så steile på rådet om å ikke betale noe?

– Politiet har en rolle hvor vi skal gi råd til familien som står i en svært, svært vanskelig situasjon. Vi bygger våre råd og vår veiledning på erfaringer fra tilsvarende saker andre steder i verden. Det er med bakgrunn i det at vi har gitt rådet – og fortsatt står ved det rådet – om å ikke innlede noen forhandling før det har kommet noe livstegn, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

Politiet ønsker ikke å svare på hvilke saker eller hvilke land de har hentet erfaringer fra.

– Klokt å nekte betaling

Tidligere profiler i FBI, Gregg McCrary, har tidligere vært i Norge i forbindelse med gjerningsmannsprofilering i både Baneheia- og Therese-saken. I tillegg til dette spesialfeltet har han også jobbet med kidnappingssaker med løsepengekrav for FBI i 25 år.

– Det er klokt å nekte å betale uten livsbevis. Når det er sagt – dersom de nekter å betale under noen omstendigheter, så blir det praktisk talt umulig å forhandle produktivt med kidnapperne. Forhandlinger medfører at begge sider må gi opp noe for å få det de vil ha. Dersom den ene parten nekter å forsake det som den andre parten vil ha, så blir det så godt som umulig å delta i produktive forhandlinger. I dette tilfellet vil familien og politiet at offeret skal komme trygt tilbake, mens gjerningspersonene vil ha løsepengene.

Han skisserer et bilde der kidnapperne tar den posisjonen at de nekter å løslate offeret under noen omstendigheter – selv om de får løsepengene.

– Dersom familien og politiet sier at de ikke vil betale løsepenger under noen omstendigheter så skapes det samme problemet. De må i det minste si at de er villig å betale, og gjerningspersonene må likeså være villig til å løslate offeret. Hvis ikke er det ingenting å forhandle om, sier McCrary.

Bistandsadvokat Svein Holden har tidligere uttalt at familien så langt følger politiets råd, men at det også har vært en vanskelig avgjørelse for familien.

I den siste pressekonferansen Holden hadde 11. februar, opplyste han at familien ville arbeide for å få Anne-Elisabeth Hagen trygt og godt hjem dersom motparten leverte et livsbevis som de skisserte i sin siste kontakt.

Holden ønsker ikke å kommentere denne saken nå, utover det han har sagt tidligere.