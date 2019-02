KLAR, FERDIG: De to kranlekterne ankom søndag havaristedet, ankret opp og har gjort de siste kontrollene før hevingen skal starte. Foto: VG Scanpix

Starter hevingen av KNM «Helge Ingstad» – kan klare det på fire døgn

Ledelsen for hevingen av den havarerte milliardfregatten KNM «Helge Ingstad» har bestemt seg. De startet hevingen natt til tirsdag. Går alt etter planen, kan fregatten være under transport i helgen.

Det er de to nederlandske kranlekterne «Rambiz» og «Gulliver» som skal løfte den vel 133 meter lange fregatten opp fra svaberget den nå ligger på.

Beslutningen ble tatt klokken 02. Deretter inspiserte man løfteriggen

før selve hevingsoperasjonen startet ved 04-tiden. opplyser Sjøforsvaret.

– Alt er klargjort på «Helge Ingstad», og teknisk er fartøyet nå klar for

heving. Men aller viktigst ser det ut til at vi har det værvinduet vi trenger,

sier bergingsleder Anders Penna i BOA, selskapet som er ansvarlig for

planleggingen og gjennomføringen av selve hevingsoperasjonen.

– I starten vil det meste av arbeidet gjøres av dykkere, så arbeidet vil ikke

bli synlig over vann, sier Penna

Trenger kanskje bare fire dager

Hvis alt går etter de nøye gjennomprøvde planene, kan hevingen av fregatten være over i løpet av fire dager:

– Det vi kommer til å gjøre, er å legge kranlekterne på plass på fallende vær – mens det er bra nok til å forankre kranlekterne, men ikke til å heise. Da sparer vi to døgn. Så har vi fire døgn på å få den opp på senkelekteren, sa Penna til VG 2. februar.

I en pressemelding natt til tirsdag skriver Forsvaret at fartøyet kan være klart til å føres over på den nedsenkbare lekteren «Boa barge 33» torsdag eller fredag.

«Det betyr at KNM «Helge Ingstad» kan være oppe av sjøen og på Haakonsvern orlogsstasjon i løpet av helgen. Men det avhenger av at været holder seg, og at operasjonen går som forutsatt.»

Synkronløfting

Det er første gang de to lekterne løfter synkront – noe som er nødvendig for at ikke fregatten skal ta skade av de store kreftene som råder.

Hevingen av fregatten har vært under planlegging siden november da fregatten på nær uforståelig vis klarte å feilnavigere slik at den støtte sammen med den fullastede 250 meter lange tankeren «Sola TS» nord i Hjeltefjorden utenfor Bergen.

Hevingen er helt prisgitt vær og bevegelser i sjøen. Hevingen kan ikke skje i for sterk vind eller kraftige vindkast, og dessuten vil for kraftige bølger kunne gi skade på skipet under hevingen. Havaristedet ligger ut mot havet, og opplever at store havdønninger med lengde på 150–200 meter kan svinge inn og få havflaten til å gå opp og ned flere meter.

Knapt værvindu

Flere ganger i februar har det sett ut som om Vestlandet skulle få en god uke med stille og klart høytrykkspreget vær, men hver gang har prognosene slått feil.

Denne gangen ser det også lovende ut – men det er kort avstand til nærmeste storm – fra Møre og nordover blåser det sterk kuling og liten storm natt til tirsdag og onsdag. Og til helgen – muligens først søndag – kommer et stort lavtrykk inn mot Sør-Norge, som kan gi problemer.