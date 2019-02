2009 – MÅTTE AMPUTERE: Dette bildet er tatt av 33-åringens familie og viser stedet hvor han i 2009 tok seg inn på togområdet i Lodalen. Han var psykotisk i øyeblikket, fikk strøm i seg på et tog og måtte amputere begge beina. Staten måtte betale 10 millioner i erstatning. Foto: Privat

I 2015 måtte staten betale 10 millioner i strømulykke-erstatning

FILIPSTAD (VG) En tenåring mistet søndag livet i en strømulykke i en togtunnel i Oslo. I 2015 måtte Jernbaneverket betale 10 millioner kroner i erstatning for en annen strømulykke.

Publisert: 26.02.19 20:46







Gutten født i 2003 mistet livet da han søndag fikk strøm i seg i en togtunnel på Filipstad i Oslo sentrum. En 15 år gammel gutt og 16 år gammel jente ble alvorlig skadet.

Politiet vet ikke hvorfor ungdommene var i togtunnelen og undersøker nå om området var tilstrekkelig sikret. I 2015 måtte jernbaneverket betale en mann 10 millioner i erstatning for manglende sikring.

En 33 år gammel mann i psykotisk tilstand hadde da kommet inn på et togområde via et nedtrampet gjerde, klatret opp på et tog, fått strøm i seg og tatt fyr.

Forbrenningsskadene var så alvorlige at han måtte amputere begge beina.

– Hvis området rundt Filipstad er for dårlig skiltet, er det paralleller til denne saken. Man skal være forsiktig med å plassere all skyld på disse ungdommene selv hvis det viser seg at området er for dårlig sikret, sier advokat Sven Knagenhjelm til VG.

2019 – STRØM I TUNNEL: En gutt født i 2003 døde etter å ha fått strøm i seg i denne tunnelen søndag. Slik er området rundt gjerdet inn. Foto: TORE KRISTIANSEN

Måtte betale erstatning for sikringen

Knagenhjelm var advokaten til 33-åringen som fikk millionerstatning.

Like ved togområdet den da psykotiske mannen ble skadet på, lå det en barneskole. Det gjør det også ved Filipstad.

les også Tenåringer fikk strøm i seg i tunnel: En død og to alvorlig skadet

«Selv om risikoen for å komme til skade er liten for en normalt utrustet voksenperson, er risikoen stor for barn og andre uten normal dømmekraft som forviller seg inn på jernbanens område», påpekte lagmannsretten den gang.

2019 – GJERDE: Dette bildet viser inngangen til togtunnelen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Kunne like så godt vært unger

Lagmannsretten vurderte at mannen var psykotisk den natten og derfor ikke var i stand til å vurdere risikoen ved å gå inn på området – slik som et barn heller ikke kunne gjort. I Høyesterett ble staten dømt til å betale hans klient, 33-åringen, 10 millioner kroner i erstatning.

– Ved Lodalen var det jo en barneskole, så det kunne jo like godt vært unger som hadde kommet seg inn på området. Temaet i Lodalen-saken var at det var dårlig gjerde mot jernbanelinjen. Lagmannsretten la til grunn at gjerdet ikke var gjort i forsvarlig stand for barn og andre med nedsatt dømmekraft, påpeker Knagenhjelm.

Sjekker sikringen på Filipstad

Bane NOR tror ungdommene i Filipstad-tunnelen søndag kom borti en kjøreledning 5,5 meter over bakken. Høyspentanlegget har en spenning på 15.000 volt.

Gjerdet rundt tunnelen er ifølge VGs målinger på noen steder ned i én meter. Bane NOR sa mandag at «et gjerde er der for en grunn, uavhengig av høyde» og at «folk må vise respekt for gjerder».

PÅ BEFARING: Havarikommisjonen er tirsdag på befaring i tunnelen. Direktoratet for sikkerhet og beredskap har også sett på sikringen av tunnelen. Foto: HELGE MIKALSEN

– Det vi ser på er alle former for beskyttelsesbarriere, og hvordan høyspenten var sikret. Altså om det var tilstrekkelig med gjerder, avstand, om den var tilstrekkelig tildekket og om det var tilstrekkelig med avstand til kjøreledning. Vi ser også på advarselsskiltingen og hvilke tiltak man kan gjøre, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Vet du noe om saken? Tips oss her!

Om ungdommer tar inn over seg fare

Advokaten i Lodalen-saken påpeker at hvis dette blir en erstatningssak, kan det bli et spørsmål om ungdom har like god vurderingsevne for fare som voksne.

– Her kan de typisk få tilbakemelding om at «der har de ikke noe å gjøre». Og at de var såpass voksne at de skulle skjønt at de ikke har noe å gjøre der. Ungdommer liker å oppsøke spenning og de har ikke like stor innsikt i hvor farlig dette faktisk er, og tar ikke i like stor grad inn over seg fare, sier Knagenhjelm.

les også Tenåringer fikk strøm i seg i tunnel: – Brutalt og vondt

– Dette er juridisk komplisert, men det handler om uaktsomhetsansvar. Jernbaneverket, nå Bane NOR, ble funnet å ha opptrådt uaktsomt i Lodalen-saken. Den uaktsomhetsnormen er relativ, for det som er tilstrekkelig aktsomt overfor vanlige oppegående personer med vanlig dømmekraft, som deg og meg, er ikke aktsomt overfor barn, påpeker han.

Bane NOR: En tragisk ulykke

Havarikommisjonen, politiet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Bane NOR går nå alle gjennom sikringene.

– Dette er en tragisk ulykke og et sjokk for familie og vennemiljø. Den går inn på oss, også. Når slikt skjer må vi åpenbart spørre oss om sikringen er god nok og om den er gjort forskriftsmessig, som i grunn er to ulike spørsmål, skriver pressesjef Thor Erik Skarpen i en e-post til VG.