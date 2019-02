REAGERER: Sunniva Andreassen varslet mot Trond Giske og fikk en uforbeholden unnskyldning. Hun reagerer på at han nå får et nytt toppverv i Trøndelag. Foto: Privat

Giske-varsler: - Han blir en rollemodell for seksuell trakassering

Sunniva Andreassen varslet mot Trond Giske. Hun er skuffet etter hans comeback i Trøndelag Ap.- Ikke et likestillingsparti verdig, mener varsleren.

Publisert: 20.02.19 21:03 Oppdatert: 20.02.19 21:16







Det er ett år siden Arbeiderpartiet konkluderte med at deres nestleder Trond Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering og måtte gå fra alle verv.

Onsdag morgen ble han innstilt til et lederverv i Trøndelag Ap.

– Jeg har egentlig ingen interesse av hva slags verv han har, hvilke verv han får eller karrieren hans. Men jeg synes dette er bekymringsverdig. Han blir en rollemodell for seksuell trakassering og det er bekymringsfullt for den kommende generasjonen. De lærer at det ikke får noen konsekvenser å oppføre seg dårlig, sier Andreassen til VG.

BESTRIDER: Trond Giske bestrider at han har seksuelt trakassert Sunniva Andreassen, men har beklaget etter varselet og partiets konklusjon om brudd på retningslinjene for seksuell trakassering. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

– Ikke Ap verdig

Andreassen var 18 år gammel og AUF-politiker da Trond Giske ifølge varselet skal ha forsøkt å kysse henne mens han strøk henne oppover ryggen, på innsiden av skjorten. Varselet beskriver også et annet tilfelle der Giske, som da var 41 år gammel og kulturminister, skal ha møtt opp på en tenåringsfest og igjen forsøkt å kysse den unge kvinnen.

Aps konklusjon: Brudd på retningslinjene mot seksuell trakassering.

Giske har selv benektet at han har bedrevet seksuell trakassering, men ga i fjor Andreassen en uforbeholden unnskyldning på grunn av hennes varsel. Han anket senere behandlingen av varslingssakene. Ap opprettholdt konklusjonen om brudd. Partiet har ikke sett på om varslene er brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering, bare om Giske har brutt partiets retningslinjer for seksuell trakassering.

– Hovedbudskapet mitt er at jeg synes dette er synd. Man oppnår en aksept for seksuell trakassering, og det er ikke Ap verdig som likestillingsparti, sier Andreassen til VG.

– Det henger ikke på greip

Det ble et storstilt drama da valgkomiteen i Trøndelag Ap denne uken skulle bestemme om Giske skulle innstilles til et nytt topp-verv. Onsdag morgen ente det hele med at Giske ikke får bli nestleder i Trøndelag Ap, men i stedet får plass i styret og det mektige arbeidsutvalget.

Etter innstillingen ble kjent sa Giske at han var glad for tilliten og gleder seg til å være med på laget.

– Jeg synes man skal ha ganske strenge krav til hvem som innehar disse posisjonene. Det har vært tillitsbrudd over så mange år og jeg synes ikke det skal så mange tillitsbrudd til før tilliten er borte, sier Andreassen til VG.

– Sier dette noe noe om varslerhåndteringen i Ap?

– Nei, det synes jeg ikke at det gjør. Jeg fortalte om min opplevelse og følte jeg ble tatt på alvor og behandlet grundig, sier Andreassen.

Giske skriver i en sms til VG at han ikke har noen kommentar til saken.