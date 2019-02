REAGERER: Ap-leder Jonas Gahr Støre, og byrådsleder i Oslo for samme parti, Raymond Johansen, mener Rødts forslag om utredning av Ullevål som alternativ vil skape forsinkelser for et allerede sårt trengt Aker sykehus. Foto: Frode Hansen / VG

Ap-toppene i strupen på Rødt: Gambler med folks helse

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen mener Rødts kamp for fortsatt drift av Ullevål sykehus kan sette hele sykehustilbudet til folk i Osloregionen i fare.

Publisert: 22.02.19 05:48







– Det er helt illusorisk å tro at vi kan få tre nye sykehus i Oslo nå. Det er i realiteten ikke mulig å ha både Gaustad, Ullevål og Aker, gitt dagens premisser. Det er ikke realistisk. Pengene finnes ikke, sier Raymond Johansen , byrådsleder for Arbeiderpartiet i Oslo, til VG.

Styret i Helse Sør-Øst bestemte i januar at de ville gå videre med planene om å bygge nytt sykehus på Aker og Gaustad i Oslo. Samtidig bestemte de at alternativ plassering på Ullevål skulle «belyses», og at arbeidet med dette skal være i mål i juni.

les også Sykehusstriden på Østlandet: Gaustad eller Ullevål?

Rødt har sammen med SV og Senterpartiet pekt på at å «belyse» ikke holder, og vil ha full utredning av Ullevål som alternativ.

Helseminister Bent Høie (H) sa onsdag at prosessen med å bygge Aker sykehus, som skal være et nytt lokalsykehus for Groruddalen, skal skje parallelt med at Rikshospitalet, Ullevål og Gaustad slås sammen, og at enten Gaustad- eller Ullevål-tomten blir solgt.

– Vil skape forsinkelser

– Det vi hører fra Rødt, SV og Senterpartiet er at det skal være fortsatt drift på alle plasser. Da får du et finansieringsproblem som ingen har løsning på, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet mener at Rødt med sitt ønske om utredning av Ullevål dermed ødelegger for en rask byggestart på Aker.

STOLER PÅ AVGJØRELSEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han stoler på at Helse Sør-Øst og OUS tar riktig beslutning, og at en ytterligere utredning vil få store konsekvenser for Aker sykehus. Foto: Frode Hansen / VG

– Med det så skapes det usikkerhet og ytterligere forsinkelser, blant annet gjennom kravene om å bruke lang tid på nye utredninger, og helt klart mangelfull avklart finansiering, sier Støre og legger til:

– Vi får forsinkelser og negative konsekvenser. Det sykehuset bør stå klart innen 2030.

– Dramatisk å bedrive utsettelsespolitikk

Oslo vokser i dag med rundt 10.000 innbyggere i året, og innbyggerne i bydel Groruddalen er i dag henvist til Akershus universitetssykehus (A-hus).

– På Ahus er kapasiteten allerede sprengt, og bare i sommer var det 700 korridorpasienter der. Akershus er også det fylket som vokser mest, så vi er egentlig allerede forsinket, sier Johansen.

les også Advarer mot å legge ned Ullevål sykehus: – Pasientene taper

Arbeiderpartiet mener derfor at det må komme en rask avklaring på om det er Ullevål eller Gaustad som skal selges, slik at det blir frigjort kapital for å starte byggingen av Aker.

– Derfor er det ganske dramatisk å nå bedrive en utsettelsespolitikk, mener Støre.

KAN IKKE VENTE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener utbyggingen av Aker alt er på overtid, og at første spadetak må settes så fort som mulig. – Aker er gryteklar, sier Johansen. Foto: Frode Hansen / VG

– Jeg mener at de partiene som nå snakker om en ytterligere utredning, og en påfølgende forsinkelse gambler med helsen til folk ved at de bidrar til at Aker blir forsinket, sier Johansen.

De peker på at plassering av nytt storsykehus nå har vært utredet i over 10 år, og det må være opp til Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus å bestemme hvor det nye storsykehuset skal ligge.

les også Skjebnemøte om nytt storsykehus: Legeforeningen ber Helse Sør-Øst snu

– Rødts forslag inviterer til det som ofte er lett når valg er vanskelige; La oss utsette og utrede mer. Vi forventer at alle viktige forhold om både finansiering og valg av enten Gaustad eller Ullevål er avklart til juni, for å unngå lang utsettelse som særlig vil ramme Aker og tilbudet til folk i Groruddalen, sier Støre.

Moxnes: – Høyres støttehjul

Arbeiderpartiets uttalelser får Rødt leder Bjørnar Moxnes til å reagere kraftig.

– En ting er at Høie bløffer og vil legge ned Norges største akuttsykehus med en akuttavdeling i verdensklasse, og vil splintre det fagmiljøet og øke faren for pasienters liv og helse. Men at Ap stiller opp som Høyres støttehjul, det er sjokkerende, sier Moxnes til VG.

Moxnes mener at å beholde Rikshospitalet og gå for en utbygging på Ullevål vil spare inn milliarder av kroner som igjen kan brukes til å bygge Aker, og at det er viktig at dette alternativet utredes skikkelig.

VIL UTREDE: Rødts Bjørnar Moxnes har sammen med SV og Senterpartiet fremmet et forslag om å utrede utbygging av Ullevål. Foto: Tore Kristiansen /VG

– Helse Sør-Øst har ikke engang utredet gevinstene og mulighetene med å bygge ut Ullevål. Der kan man bygge ut mens sykehuset fortsatt er i full drift, og sannsynligvis spare milliarder fremfor å bygge to tårn på en bitte liten tomt på Gaustad, sier Moxnes.

Han påpeker at førsteprioritet må være å bygge ut på Aker, og at en utredning av Ullevål ikke trenger å ta mer enn et halvt år.

les også Byrådslederen om nytt T-bane-forslag: «Helt useriøst»

– Slik byggebransje nestor Eilif Holter har påpekt tidligere. Dessuten kan de ikke selge en kvadratmeter av Ullevål før erstatningsbygg står klare på Gaustad, og det er ifølge helseforetaket tidligst i 2029. Derfor er det bare en bløff at Ullevål må selges for å komme i gang på Aker.

– Aker må utvikles og Ullevål og Rikshospitalet må bevares. Planen til Høie innebærer mindre kapasitet i en by i kraftig vekst, sier Moxnes.

Ifølge Moxnes vil en nedleggelse av Ullevål føre til at de tre bydelene som sogner dit flyttes til Aker. som igjen betyr at det ikke blir plass til Groruddalens befolkning på Aker sykehus.

– Som igjen betyr at det ikke blir plass til Groruddalens befolkning på Aker sykehus. At Ap har den frekkhetens nådegave å skyve Groruddalens befolkning foran seg, det er sjokkerende og et gedigent svik, sier Moxnes.