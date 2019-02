STRENG STRAFF: Elisabeth Terese Aaslie har allerede anket tingrettens dom, og saken er berammet for behandling i lagmannsretten allerede 19. mars. Foto: PRIVAT

Elisabeth Terese (43) dømt til lovens strengeste straff for to drap: « Svært gjennomtenkte handlinger»

Elisabeth Terese Aaslie (43) har anket dommen på 11 års forvaring. Tirsdag ble hun dømt for drapet på sin egen far i 2002 og ekssamboeren i 2014. Retten mener en rekke forhold tilsier at hun er farlig, og at det er fare for gjentagelse.

Publisert: 26.02.19 20:31







I dommen fra tingretten fremkommer det at Aaslie har psykopatiske trekk, og at hun flere ganger er blitt gitt personlighetsforstyrrelsesdiagnoser:

«Vi står altså overfor to drapshandlinger med 12 års mellomrom og i tillegg 4 neddopingstilfelle som alle viser svært gjennomtenkte handlinger fra tiltaltes side. «Lovbryterens atferd» viser her over tid at det er en rekke forhold som tilsier at hun er farlig og at det foreligger en reell og kvalifisert gjentagelsesfare», står det i den ferske dommen fra tingretten.

Bakgrunn: Syvbarnsmoren Elisabeth Terese Aaslie (43) dømt for to overlagte drap

Det er 17 år siden Aaslies far funnet død i et oversvømt badekar i sitt hjem i Kristiansand . Tolv år senere ble hennes tidligere samboer Øystein Hagel Pedersen (67) funnet død på et hotellrom i byen.

DRAPSDØMT: Elisabeth Terese Aaslie (43) er i Kristiansand tingrett dømt for å ha drep sin egen far og sin tidligere samboer. Hun har anket dommen. Foto: PRIVAT

«Planlegging over tid»

«I denne saken er det snakk om to overlagte drap. Begge er utført etter planlegging over tid og på utspekulerte måter. Det foreligger ingen formildende omstendigheter.», mener tingretten i dommen.

I dommen skriver retten at de mener det nærliggende fare for at Aaslie vil begå nye alvorlige lovbrudd, og derfor har dømt henne til lovens strengeste straff, 21 års forvaring.

les også Syvbarnsmor tiltalt for drap: Nabo hevder å ha sett faren i live på formiddagen

En sakkyndig skriver følgende om kvinnen:

«Det kan synes som om tanker om å kvitte seg med en brysom person lett oppstår i hennes bevissthet».

Retten påpeker at å kvitte seg med noen for tiltalte har betydd å begå drap. Det vises også til at tiltalte har psykopatiske trekk og at hun har flere personlighetsforstyrrelser.

I tillegg til de to drapene er Aaslie dømt for å ha «hensatt noen i avmakt, bevisstløshet eller lignende tilstand» og for å ha stjålet og brukt et kredittkort som ikke var hennes.

les også Drapstiltalt syvbarnsmor svarer på knusende vitnemål: – Surrealistisk

Undercoveragent ble venninne

Under etterforskningen av den omfattende saken infiltrerte politiet livet til Aaslie ved hjelp av undercoveragenter. En av agentene gikk under navnet «Anna», og ble venn med henne, og jobbet med mål om at Aaslie skulle avsløre seg selv.

I perioden før hun ble siktet og tiltalt hadde Aaslie om lag 50 samtaler med undercoveragenten.

I samtalene som undercoveragenten tok opp i hemmelighet, snakket de om de to dødsfallene i 2002 og i 2014.

Tiltalte skal ha vært den siste som så dem i live. De to snakket også om arven etter faren, barnevern, legemidler og helsekost.

Undercoveragenten fikk aldri noen tilståelse av Aaslie, og hun har gjennom hele rettssaken nektet skyld.

les også Vitne om samtale med drapstiltalt syvbarnsmor: «Det kan jo være jeg som har gjort det»

Til sammen er Aaslie også dømt til å betale oppreisingserstatning på 930.000 kroner til de etterlatte i saken, samt til det ene offeret.

DØMT: 43-åringen møtte VG mens hun satt i varetekt i Kristiansand. Nå er hun dømt. Foto: Ådne Husby Sandnes

Tidligere barnevernssaker

Aaslie, som er født i 1975, vokste opp som enebarn hos moren og mormoren på Lund i Kristiansand.

Faren hadde en sønn fra et tidligere forhold som ikke har bodd sammen med Aaslie. Han hadde ifølge dommen opprettet et testamente, hvor Aaslie ble tilgodesett med 1 million kroner, som hun fikk utbetalt etter hans død i 2002.

Hun har tidligere vært involvert i flere barnevernssaker, hvor det har vært oppnevnt sakkyndige.

En psykiater har beskrevet henne slik, ifølge den ferske dommen:

«De sakkyndige i barnevernssakene har i liten grad lykkes med å utrede henne, hun har vist motstand og ikke samarbeidet. Men de fleste har antydet at hennes atferd og fungering på alle områder tyder på personlighetsavvik og beskriver omsorgsevnen som ustabil og svært mangelfull»

les også Syvbarnsmorens ulike forklaringer: Så hun piller på hotellrommet?

Det var i fjor at Aaslie ble tiltalt for å ha drept både ekssamboeren Hagel-Pedersen og faren.

Hagel-Pedersen var far til to av Aaslies syv barn.

Påtalemyndigheten mente Aaslies far døde som følge av forgiftning eller drukning, og at ekssamboeren døde av forgiftning eller kvelning.

Økonomisk motiv

Retten mener i dommen at Aaslie hadde økonomisk motiv for å drepe faren, da hun oppfattet at han hadde «betydelige verdier»

Retten mener at det er bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte har forvoldt sin fars død.

«Hun har gjort dette ved at hun har sørget for at han i kraftig beruset tilstand inntok tabletter inneholdende diazepam og at hun deretter mens han oppholdt seg i badekaret på sin bopel, sørget for at han druknet. Tiltalte handlet forsettlig og med overlegg», heter det i dommen.

les også Syvbarnsmor tiltalt for to drap: Vil ha badekar inn i rettssalen

Motivet bak handlingen mot ekssamboeren Hagel Pedersen synes å være at hun oppfattet at Hagel Pedersen var til hinder for at hun kunne få tilbake omsorgen for sønnen, står det i dommen:

«Tiltalte og Hagel Pedersen hadde en felles «fiende» i barnevernet. Til tider var Hagel Pedersen nyttig for henne i denne kampen, samtidig var han en belastning for hennes kamp om å få tilbake omsorgen for barna. Dette fremgikk av de siste avgjørelsene i tingretten».

Da VG snakket med kvinnens medforsvarer Katja Hakvaag Kristiansen tirsdag ettermiddag hadde hun ikke lest hele dommen ennå, men sa da at hennes klient er informert om utfallet.

les også Undercover-agentens dekkhistorie: Ville bli kvitt plagsom kjæreste

– Jeg er på vei bort for å gjennomgå dommen med min klient nå. Hun hadde åpenbart ønsket et annet resultat, men har tatt det med fatning, sa hun.

Forsvarer Olav Sylte sier til VG at «saken fortsetter om tre uker i lagmannsretten», og at han ellers ikke har noen kommentar.

les også Syvbarnsmor sier hun var glad i begge mennene hun er tiltalt for å ha drept

VG-intervju: – Mye som ikke stemmer

VG har tidligere intervjuet Aaslie. Hun sa da at hun var veldig glad i både faren og sin tidligere samboer.

– Jeg og Øystein var utrolig glad i hverandre, og ungene var viktig for oss. Av de mennene jeg har hatt i mitt liv, så har han stilt opp for de andre barna mine også, sa hun til VG i november i fjor.

Da saken ble behandlet i tingretten spurte VGs journalist Aaslie hva hun mener om de alvorlige anklagene som er rettet mot henne i saken:

Jeg blir oppgitt over det jeg hører, rett og slett. Det er veldig mye som ikke stemmer i det hele tatt. Jeg sitter og lurer på hvordan det går an. Jeg håper at dommeren gjennomskuer det, sa Aaslie til VG.

FORSVARER: Olav Sylte sammen med den 43 år gamle kvinnen under rettssaken. Foto: Mattis Sandblad

Graven til den avdøde faren ble åpnet i desember 2017. Da ble det påvist beroligende stoffer i farens kropp.

I ekssamboerens kropp ble det påvist det beroligende medikamentet Stilnoct.

– Godt planlagt drap

Aktor Ragnhild Helgesen fremholdt i sin prosedyre at det nesten ikke var mulig å forstå hvordan den 67 år gamle ekssamboeren skal ha inntatt 15 sovetabletter på hotellrommet ved et uhell. I sin prosedyre sa hun at det gir mer mening at åstedet var iscenesatt. Hun omtalte saken som et puslespill.

– Når du ser det under ett, er det ikke tvil om at hun drepte ham. Det er et godt planlagt drap, gjort med overlegg, sa Helgesen.

Kvinnen har også nektet å forklare seg under rettssaken, og en ankesak er allerede forhåndsberammet til 19. mars i Agder lagmannsrett.

Dokumentasjonen i saken har vært svært omfattende – på rundt 5500 sider, og materialet omfatter hele 85.000 tekstmeldinger. Det har vært ført over 120 vitner.

Aaslie er også dømt for å ha forgiftet en tredje mann, som overlevde, ved tre anledninger.

– Jeg er bare glad jeg er i live, sa han i retten.