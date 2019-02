FYLLER 30 ÅR: Flere reagerer på måten Kondomeriet velger å feire sitt 30-årsjubileum på. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Raser mot engangs-vibrator: – Bidrar til bruk og kast-samfunnet

Kondomeriet feirer sin 30-årsdag med å dele ut 5000 engangs-vibratorer. – Helt på trynet, sier lederen av Natur og Ungdom.

Publisert: 16.02.19 04:14







– Jeg oppfordrer både folk og Kondomeriet til å ikke ha «one night stand» med vibratoren sin, det bidrar til bruk og kast-samfunnet, sier Natur og Ungdom -leder Gaute Eiterjord.

Ifølge Kondomeriet virker vibratoren i en halv time og kan ikke lades opp igjen. Bedriften påpeker nederst i innlegget på sin nettside at de er «opptatt av miljøet» og oppfordrer vinnerne til ikke å kaste premien i husholdningsavfallet, men levere den inn eller sende den i posten til en av kjedens butikker.

– Selv om de oppfordrer folk til å levere dem inn, er det helt på trynet at de lager noe som ikke kan brukes flere ganger. Jeg regner med at de som har vibratorer ønsker å bruke den mer enn en gang, sier NU-lederen.

Reaksjoner i sosiale medier

Under en post om konkurransen på Kondomeriets Instagram-konto er det flere som reagerer. «NEI takk, vi har nok ubrukelige engangsprodukter!», «Dere skriver at dere er opptatt av miljøet nederst i innlegget. Om dere mener det er dere nødt til å finne andre måter å dele ut orgasmer på. Dette holder ikke mål», skriver en annen.

REAGERER: Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, mener Kondomeriets kampanje er «helt på trynet». Foto: Eirin Torgersen / Natur og Ungdom

På Facebook er det også flere som reagerer med ord som «skuffende», «unødvendig», «drøyt» og «trist». I Kondomeriets svar på kritikken står det blant annet at de bidrar til å fjerne stigma rundt sex og at de ser det som et samfunnsansvar å opplyse om at ni av ti kvinner trenger klitorisstimuli for å få orgasme.

– Idiotisk av Kondomeriet

NU-lederen slår fast at elektroniske engangsprodukter er uholdbart.

– Det krever mye ressurser for å lage elektronikk, deriblant mineraler som finnes i begrenset mengde, sier Eiterjord som mener vi må gjenbruke de knappe ressursene vi har fremfor å bruke engangsprodukter.

– Dette er helt idiotisk av Kondomeriet.

Ødelagte dingser i skuffer og skap

Totalt handlet nordmenn forbrukerelektronikk for 35,44 milliarder kroner i 2018, viser tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen. Det er en vekst på 0,5 prosent fra året før.

Eiterjord tviler på at mange av vinnerne kommer til å levere inn vibratoren etter bruk.

– Veldig mye elektronikk blir bare liggende hjemme hos folk i stedet for at det leveres til gjenvinning. Trolig vil mange av vibratorene ikke bli tatt ordentlig hånd om, og dersom dette skjer, har vi mistet mange verdifulle ressurser, sier NU-lederen.

Også miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender reagerer, og sier de skulle ønske at Kondomeriet prioriterte «mer varig nytelse».

– Tar kritikken på alvor

– Vi tar kritikken på alvor og er klare over vårt ansvar i forbindelse med denne kampanjen. Womanizer One er laget i resirkulerbar ABC-plast, og at dersom det leveres til resirkulering, er så godt som alle komponentene gjenbrukbare, sier Kondomeriets presseansvarlig Dorthea Berge til VG, som svar på kritikken.

– Dere sier at dere er opptatt av miljøet – samtidig som dere deler ut et elektronisk produkt som kan brukes i 30 minutter. Er ikke det selvmotsigende?

– Det er alltid utfordrende med tanke på miljøhensyn når det er snakk om utdeling av vareprøver for å gi folk mulighet for å teste produktene. Det er det nok mange i varehandelbransjen som kjenner på. Derfor har vi valgt å være åpne om dette, og oppfordrer kunden til å levere den tilbake til oss for gjenvinning, sier Berge.

Hun gjentar oppfordringen om å levere inn brukte produkter, og forteller samtidig at det er «overraskende mange» som gjør nettopp dette.

– Synes de at det er flaut, er det greit å sende den i posten, forteller Berge.

Hun forteller at de som vinner et produkt vil få et skriv i posten der de får informasjon om hvordan og hvorfor de skal returnere varene.

En del gjenvinner sexleketøyet

NORSIRK, et landsdekkende returselskap for blant annet små-elektronikk, forteller at de vet at Kondomeriet er blant dem som er bevisst på miljøansvar.

– Vi henter mye fra Kondomeriet, og har faste henteavtaler med dem. De oppfordrer sterkt kundene sine til å levere inn brukte produkter, og kundene deres har muligheten til å få kjøpe nye produkter til rabattert pris når de leverer inn EE-avfall i butikken, sier kommunikasjonsdirektør i NORSIRK, Guro Kjørsvik Husby, til VG.

Hun forteller at selskapet får inn brukt sexleketøy til gjenvinning, men at det ikke er snakk om mer en annen små-elektronikk.

– Vi finner med jevne mellomrom vibratorer og annet sexleketøy på sorteringsbåndene, forteller hun.