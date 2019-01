PRISHOPP: Mange nordmenn har fått dyrere strømregninger enn vanlig i de kalde vintermånedene. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Disse grepene kan du selv ta for å unngå skyhøye strømregninger

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea mener nordmenn bør gjøre det som er vanlig i mange andre europeiske land, og ta små grep for å kutte strømregningen.

Publisert: 31.01.19 07:00

De høye strømprisene i vinter kan gjøre et stort innhugg i økonomien til mange nordmenn. Både nettleien og kraftprisen stiger, og selv om man ser seg om etter billigst mulig strømavtale, er det ikke til å komme unna at det vil bli dyrere enn mange er vant til.

– I mange andre land, for eksempel i Spania, merker man at folk vegrer seg for å skru på aircondition på grunn av høye strømpriser. For oss har det kanskje virket merkelig, men sånne små tiltak blir vi kanskje spesielt oppmerksomme på nå, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea til VG.

Dusj kortere!

En av de største syndene hos mange, er ifølge Reitan dusjingen.

– Vi tar lange og varme dusjer, spesielt når det er så kaldt som det er nå. Rett og slett å endre litt strategi i dusjen kan spare seg litt. Før dusjet man kanskje til man ble våt, skrudde av dusjen og såpet seg inn, og så skrudde man på igjen, sier hun.

Generelt mener hun det er lurt å dusje kortere. Man kan også skru ned temperaturen inne, og heller ha på seg varmere klær. I tillegg kan det være nyttig å skru av varmen i rom man ikke oppholder seg i.

– Her er det flere ting å tenke på. Kan det gå flere dager uten at du trenger spesielt mye varme fordi du ikke oppholder deg, er det lurt. Men det å skulle varme opp et rom fra bunn igjen krever veldig mye.

En annen ting man bør tenke over, er å skru av lys i rom man ikke oppholder seg i. Det samme gjelder for varmekabler i rom der det strengt tatt ikke er nødvendig å ha dem på.

– På lang sikt, hvis dette blir vår nye hverdag, kan det være lurt å ta en sjekk av huset: Er det godt nok isolert? På 50-tallet var det ikke vanlig å isolere. Er vinduene gamle og trekkfulle, bør de også byttes.

Har man ikke mulighet til å starte på et stort isolerings-prosjekt, finnes det også tøystykker laget for å legge i vindu- og dørsprekker der det er trekk, sier hun.

– Mange vurderer kanskje å investere i varmepumpe, det kan også være en måte å spare på i lengden.

– Kan vente enda høyere priser

Strømprisene i Norge er tett knyttet opp mot strømprisene i Europa der mange europeiske land produserer kull- og gasskraft, og når CO₂-utgiftene øker i Europa, påvirker det norske strømpriser.

Ser vi fremover i tid vil vi nok måtte regne med fortsatt høye CO₂ priser som driver opp energiprisen, tror innovasjon- og økonomiprofessor Atle Midttun ved BI.

– Gjennom Parisavtalen har landene forpliktet seg til utslippskutt. Mener de alvor med det, så kan vi forvente enda høyere priser på grunn av avgifter på CO₂-utslipp, sier han.

Målene i Parisavtalen som skal hindre global oppvarming og klimakrise, kan dermed koste på noen fronter. Han tror derfor forbrukere er tjent med å tenke på en langsiktig strategi for å unngå høye strømpriser.

– Norge er spesielt sårbart for høye strømpriser, fordi vi bruker så mye strøm til oppvarming. Kanskje må vi gjøre mer som i andre land og legge opp til flere varmesystemer basert på vannbåren varme, eller søppelforbrenning slik man har i Oslo, sier han.

På den andre siden, skal det bygges mye fornybar energi for å få til et CO₂-fritt energisystem, og det tror han vil bidra til å presse prisene nedover.

– Dermed kan vi lett få en berg-og-dal-bane fremover, inntil kull og gassepoken er over, sier han.

Han råder nordmenn til å tenke på om man har mulighet til å isolere husene bedre, og til å se på mulighetene til å investere i varmepumpe. Selv om det koster ekstra, sier han at det går an å inngå langsiktige fastkraftkontrakter for å unngå veldig høye priser i bestemte perioder.