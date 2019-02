Aktor ber om tre års fengsel for moren i Valdres-saken

* Angelica (13) ble funnet død i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

* Jentas 47 år gamle mor ble tiltalt for grov mishandling. Saken kom opp for Valdres tingrett 24. april 2017, og retten ble satt i tinghuset på Gjøvik. Seks uker var satt av til saken, men den ble avbrutt og utsatt da moren ble hentet i ambulanse dagen etter at den startet.

* Rettsoppnevnte sakkyndige har slått fast at kvinnen er strafferettslig tilregnelig.

* 26. februar 2018 startet den nye rettsbehandlingen i Gjøvik tinghus. 4. april holdt aktor sin prosedyre og la ned påstand om en fengselsstraff på fire års fengsel, hvorav ett år betinget med en prøvetid på to år. Saken ble avsluttet med forsvarernes prosedyre 5. april, og de ba om full frifinnelse.

* 15. mai 2018 ble kvinnen dømt til tre års fengsel. Dommen ble anket.

* Tirsdag 15. januar startet ankesaken i Eidsivating lagmannsrett på Hamar. Den avsluttes med prosedyrer fra aktor, bistandsadvokat og forsvarere mandag og tirsdag.

* Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.

* Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.

* Saken er også omtalt som Lommedalen-saken fordi jenta og moren bodde i Lommedalen i Bærum før de flyttet til hytta i Valdres.

(Kilde: NTB)