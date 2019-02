Finværet gjør gatene farlige: - Som å få en hammer i hodet

2019-02-03

Søndag har det vært rekordmange oppdrag for å fjerne farlige istapper i hovedstaden. Arbeidet vil fortsette gjennom natten.

Fire etasjer over bakken hamrer Christos Skiathitis med en hammer på en meterlang istapp. Som et blankt spyd henger den fra takrennen på bygården i Oslo. Det smeller når istappene treffer bakken nedenfor.

– Her nede fra ser istappene ganske små ut. Men det hadde vært livsfarlig å få bare en bit av dem i hodet, sier Frode Smith, markedssjef i sikringsselskapet Rasfare.no.

Nærmere 60 oppdrag

Siden søndag morgen har det vært hektisk arbeid for å fjerne livsfarlige istapper fra takene. Etter at flere dagers snøvær på Østlandet kom sola fram søndag. Det har ført til rekordmange meldinger om farlige istapper som må fjernes, forteller brigadesjef Kjetil Riise i Oslo brann- og redningsetat.

– Idag har vi hatt 29 oppdrag med de tre stigebilene våre. Det er veldig mye mer enn hva vi pleier å ha på denne årstiden, sier Riise til VG.

Årsaken er den unike værkombinasjonen som har vært den siste uken, med mye snø etterfulgt av sol, forklarer han.

– Det fine været har ført til at snøen på takene har smeltet, og så har den frosset til is når den drypper fra taket, sier brigadesjefen.

Rasfare.no har hatt 25 oppdrag for sine tre arbeidslag. Når VG møter dem er de på Frogner, bare få kvartaler unna der en ung mann ble hardt skadet av fallende is for noen år siden.

Som en hammer i hodet

Smith holder fram klumpene med steinhard is som Skiatithis har løsnet fra taket langt der oppe.

– Det blir som å få en hammer i hodet, hvis denne treffer deg.

Han mener at forholdene på Østlandet og spesielt Oslo er krevende for tiden.

– Hadde jeg kunnet bruke skredfare-kategoriene, ville jeg ha sagt at rasfaren i Oslo i dag har vært i kategori 5, sier han.

Politiet advarer

Politiet i Oslo gikk søndag formiddag ut og fortalte at de har fått flere meldinger de siste dagene om istapper som faller ned på gaten. De minner om at det er gårdeiers ansvar å fjerne snø og is.

Det er gårdeier som har hyret inn Smiths arbeidslag til å fjerne istappene på bygården. Firmaets tre arbeidslag kommer til å arbeide med å fjerne is natten gjennom i hele hovedstaden, forteller Smith.

– Vi har to kranbiler og ett klatrelag, for det er ikke alle steder vi kommer til fra gaten. Da går de ut på taket fra loftet og firer seg ned på taket for å løsne isen. Jeg hadde aldri turt å gjøre det, sier han.

Også i indre Østlandet slet de med is. Søndag kveld måtte Skarpsno-tunnelen på E6 ved Moelven stenges for at is kunne fjernes.

Værfast i Nordland

I Trondheim slet de med istapper forrige helg, men vinden skal ha fjernet dette problemet gjennom uken.

I Nordland har de gjennom helgen hatt helt andre problemer enn istapper.

– Her har det blåst og snødd så mye at veien har snødd igjen rett etter brøytebilen, sier operasjonsleder Mads Bernhoft ved Nordland politidistrikt til VG.

Han forteller at flere gjennom helgen har sittet værfast inne i bilene fordi selv ikke brøytebilen har kommet fram gjennom snøføyka. Søndag ettermiddag har imidlertid vinden roet seg.

Råd: Se opp

Brigadesjef Riises i Oslo brann- og redningsetat har ett råd til fotgjengere de neste dagene: Se opp.

– Mange gårder er flinke til å bruke rasfareskilt. Hvis jeg går forbi en slik en, ville jeg ha fulgt nøye med. Nå blir det kaldere på kvelden, men jeg ville ha kikket opp, skulle jeg gå ut på gatene imorgen, sier han.