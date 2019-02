VAR PÅ RØMMEN: Thor Kaste Dahl var på rømmen i fire år. Onsdag kveld var han tilbake på norsk jord. Her sitter han i en politibil utenfor flyet på Gardermoen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Storsvindler Thor Kaste Dahl tilbake i Norge etter luksusliv på rømmen

GARDERMOEN (VG) Onsdag kveld landet storsvindleren Thor Kaste Dahl (48) på iskalde Gardermoen. Kontrasten var stor til livet på rømmen på den spanske solkysten.

I følge med sivilt politi ble han eskortert ut av flyet som kom fra Malaga, og ført inn i en av politibilene som sto klare.

Forrige uke ble det kjent at Kaste Dahl var pågrepet i Marbella i Spania. Ifølge spanske medier ble han pågrepet da han kjørte rundt i et nabolag i feriebyen.

Da hadde han vært på rømmen i om lag fire år.

– Vi er tilfreds med at utleveringen kunne bli gjennomført såpass hurtig. Det var to tjenestemenn fra Økokrim som reiste til Spania for å hente ham, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til VG.

Tjente 2,5 millioner

Den tidligere forretningspartneren og gode vennen av Nokas-dømte David Toska, tilsto i mars 2015 å ha vært sentral i bankbedragerier for 36,5 millioner kroner.

Tre ulike banker lånte ut millioner av kroner til kjøp og utvikling av hyttetomter i bygdekommunen Iveland i Setesdalen i perioden 2011 til 2014, ifølge dommen.

ETTERLYST: Thor Kaste Dahl var lenge etterlyst av norsk politi. Nå er han tilbake i Norge etter å ha blitt pågrepet av spansk politi. I mellomtiden levde han et strandliv i Marbella. Foto: INTERPOL

Oslo tingrett slo fast at Kaste Dahl hadde hatt en fortjeneste på 2,5 millioner kroner som resultat av de straffbare handlingene.

– Beløpet hos han er ikke inndratt og det er uklart hva de pengene er benyttet til, sier Kavlie.

Helikopter-visning

Det var i 2010 at en grunneier på Iveland fikk tillatelse fra kommunen til at det kunne bygges hytter på familieeiendommen.

Kommunen var i utgangspunktet svært positiv til planene. Hyttene skulle være rimelige, med kort avstand til sjø og fjell. Det var planer om kolonihage og at området skulle være bilfritt.

Hyttene skulle settes på påler for å unngå for store inngrep i naturen.

Det ble utarbeidet salgsprospekt, websider og annet salgsmateriale. En rekke personer skrev seg opp på lister over interessenter.

Det ble holdt visninger, og ifølge et lokalt nyhetsnettsted ble interessenter kjørt over området med helikopter. Her skulle det komme 121 nye boliger. Prosjektet skulle løfte Iveland kommune.

– Bortimot umulig

I 2011 fikk grunneieren på Iveland behov for nye penger til finansiering av en rekke prosjekter og for å betale pågående kreditorer i det grå markedet.

Han ble satt i kontakt med Thor Kaste Dahl, som skulle ordne finansiering til prosjektet og investorer til tomtene.

Dette gjorde han på ulovlig vis, blant annet ved å ta opp en rekke lån i ulike personers navn. For banken ble det fremlagt uriktige lønnsslipper og uriktige bekreftelser på egenkapital slik at låntagernes betalingsevne skulle se bedre ut enn den i virkeligheten.

Låntagerne var i realiteten, med få unntak, unge ubemidlede menn fra et musikkmiljø i Oslo. Flere er straffedømte. Utad og overfor banken skulle de fremstå som kjøpere, mens de i realiteten aldri fikk overført hjemmelen.

Kaste Dahl fortalte disse personene at de skulle få ca. 100 000 kroner for å sette navnet på lånesøknaden. Han fortalte at det var risikofritt. Lånene skulle utbetales til grunneieren som skulle betjene renter og avdrag.

Etter planen skulle grunneieren med pengene fra de mange låntagerne ferdigstille byggeprosjektet, før tomtene en gang i fremtiden skulle selges i virkeligheten.

Finansieringsmodellen var en såkalt «lånekarusell» der nye lån skulle opptas for å betjene eldre lån, ifølge en dom fra Borgarting lagmannsrett.

Byggeprosjektet stoppet opp.

MARBELLA: Her er angivelig Thor Kaste Dahl på Ocean Club i Marbella med kvinnen han på denne tiden hadde et forhold med. Foto: Privat

Må betale 25 mill.

Etterforskningen av prosjektet startet da lensmannen i Vennesla- og Iveland-området i 2013 leste en sak i Fædrelandsvennen om sterkt overdrevne tomtepriser på et utbyggingsprosjekt på Iveland, der Sparebank 1 var oppført som långiver.

I 2017 ble grunneieren dømt for bedrageri. Han fikk fire års fengselsstraff og måtte betale 25 millioner i erstatning.

Det eneste som sto igjen på Iveland var en midlertidig kjørevei inn til visningshytta.

I dommen mot grunneieren fremgår det at «selv med god markedsføring ville det være bortimot umulig å selge så mange hytter i dette området på så kort tid og til den pris som prosjektet la opp til.»

Fest og skiferie

Men selv om prosjektet gikk i vasken, og de involverte i boligprosjektet ble straffeforfulgt, fortsatte Kaste Dahl tilsynelatende å leve et liv i sus og dus på den spanske solkysten etter at han ble dømt.

Spritsmuglerkongen Steinar Lundeby, som også ble dømt i komplekset, hevdet at han besøkte Kaste Dahl i en «30-millioners kåk».

Kort tid etter dommen i mars 2015 ga Kaste Dahl et avisintervju. Han fremholdt at han ikke var i fengsel og at han oppholdt seg i en villa i Marbella.

– Det er usannsynlig at jeg må sone tid i fengsel, skal Kaste Dahl ha uttalt den gang.

Noen måneder etter, i august 2015, ble imidlertid Kaste Dahl innkalt til soning. Han møtte aldri og ble internasjonalt etterlyst.

Denne høsten la Kaste Dahls kjæreste ut bilder av Veuve Clicquot og et luksuriøst strandliv i Marbella. Kaste Dahl var selv iført blanke sko, dressbukse og hvit skjorte på et av bildene.

CHAMPAGNE: I august 2015 legger kjæresten ut bilder av champagne og muffins. Foto: Privat

På rømmen i Spania figurerte han på flere bilder på sosiale medier gjennom 2015 og 2016. På et av bildene er han sammen med kjæresten på et femstjerners hotell i Sevilla. I februar 2016 er Kaste Dahl tilsynelatende på skiferie i Sierra Nevada. Senere er han avbildet i forbindelse med en fest i Marbella.

I 2016 forsvinner Kaste Dahl fra bildene, men kvinnen fortsetter å legge ut bilder av ferieturer, fester og kjendiser.

Falskt pass

Da Kaste Dahl ble pågrepet i Spania for om lag en uke siden, var han i besittelse av et falskt norsk pass.

I det falske passet fremgår det blant annet at «Olav Stoli» er født 21. november 1971 og at «passet» er utstedt av Oslo politidistrikt 1. april 2008. Kaste Dahl er imidlertid født 23. november 1970.

Når han nå er tilbake på norsk jord, og venter et fengselsliv.

«OLAV STOLI»: På rømmen i Spania opererte etterlyste Thor Kaste Dahl under navnet «Olav Stoli» med et falskt norsk pass. Foto: Politiet

Narkodømt

Det er ikke første gang Kaste Dahl, som tidligere gikk under navnet Bård Kaste, er i politiets søkelys for å ikke å ha møtt opp til riktig tid og sted.

I 1999 ble Dahl pågrepet og siktet for å ha smuglet 48 kg amfetamin til Norge og for ulovlig oppbevaring av en revolver. Han ble senere løslatt og møtte ikke da saken skulle behandles i tingretten.

48-åringen ble senere dømt, men på grunn av en rekke feil i rettsbehandlingen endte han opp med å sitte inne i underkant av seks år av straffen som normalt ville vært 12 års fengsel.

Dommen var på åtte år, hvorav to år ble gjort betinget.