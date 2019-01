REDNINGSAKSJON: Nødetatene på plass ved vannet der to personer gikk gjennom isen lørdag. Foto: Robert Betzehag / Rescue Photo

Nordmann gikk gjennom isen i Sverige – døde

2019-01-27

En kvinne og en mann gikk gjennom isen da de sto på skøyter i Mellerud kommune lørdag. Kvinnen klarte å ta seg opp på land, men mannen ble funnet død i vannet.

Sør-Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at en norsk mann i 60-årene omkom etter å ha gått gjennom isen i Sverige . Mannen er fra Horten kommune.

– Vi er informert om at de pårørende er varslet, sier operasjonsleder Tore Grindem.

Tok seg til en hytte

Nødetatene fikk melding om ulykken kommune ved 13.40-tiden lørdag. Det ble først meldt at det var to kvinner som hadde gått gjennom isen, men senere opplyste politiet at det dreide seg om en mann og en kvinne, skriver Aftonbladet .

Ulykken skal ha skjedd da de to gikk på skøyter på Östebosjön i Mellerud kommune. Kvinnen lyktes å ta seg opp av vannet, og tok seg deretter til et en hytte hvor hun fikk varslet politiet.

Dykkere i vannet

To ambulansehelikopter, fire ambulanser, redningstjenesten og politiet rykket ut til området.

– Kvinnen er kjørt i ambulanse til sykehus. Hun er kraftig nedkjølt, men bevisst. Mannen er fremdeles savnet. Redningstjenesten har sett skøytespor som går ned i vannet, sa politiets pressetalsperson Thomas Fuxborg til Expressen .

Svensk politi opplyser til VG at dykkere fant mannen død i vannet et par timer senere, omtrent klokken 16.30.

Östebosjön ligger nær Vänern, omtrent syv mil fra grensen og 14–15 mil nord for Göteborg.