FYLKESLEDER: Beate Bondevik Lie fra Sogn og Fjordane innrømmer at hun sliter litt med å være en entusiastisk KrF-er etter splittelsen og regjeringsdeltagelsen med Frp.

KrF-fylkesleder: Blir ikke lett å samle partiet igjen

GARDERMOEN (VG) Det er et fortsatt dypt splittet parti når 400 KrF-ere samles på landskonferansen på Gardermoen. Flere sliter med egen entusiasme for en regjering der også Frp er med.

– Jeg må nok jobbe litt med å finne entusiasmen for KrF som regjeringsparti. Det blir ikke lett å samle partiet igjen. Jeg er glad det ikke er min jobb, sier fylkesleder Beate Bondevik Lie i Sogn og Fjordane KrF til VG på landskonferansen på Gardermoen.

Der er hun samlet på den største KrF-samlingen i år sammen med 400 delegater fra hele landet. Bondevik Lie mener Knut Arild Hareide bør bli leder for stortingsgruppen på Stortinget. Hun er mer usikker på hvem som bør bli partileder.

– Den diskusjonen må vi ta i fylkeslaget før jeg sier noe om det, sier Bondevik Lie.

Uansett er det fungerende partileder Olaug Bollestad som forsøker å skape entusiasme som første taler på landskonferansen. Hun forteller om alle KrF-s gjennomslag i regjeringsplattformen - som lkt barnetrygd, økt engangsstøtte og fritidskort som skal gi flere barn og unge gratis deltakelse i fritidsaktiviteter.

– Dette som vi nå har fått til med ungene først – og en trygg barndom er en barnereform vi virkelig kan juble for. I front med bankende hjerte er det en som setter ungene først. Norge har fått den beste barne- og familieministreren vi kunne få, vår egen Kjell Ingolf Ropstad, sier Bollestad.

Ingelin snudde

I salen sitter fylkesleder Ingelin Noresjø i Nordland. Hun var på rød side før skjebne-landsstyremøtet i KrF på Gardermoen forrige torsdag. Da snudde hun og stemte for regjeringsplattformen -og vippet flertallet for regjeringsdeltagelse sammen med Tore Storehaug fra Sogn og Fjordane.

Noresjø tror også det blir en utfordring å samle partiet igjen, men ikke en umulig oppgave.

– Vi må la det gå litt tid og sette oss som et regjeringsparti. Det ytre presset som vi kjenner på nå – mot Kjell Ingolf Ropstad – er kanskje med på å samle oss. Alle ser nok det etter hvert at nå må vi samle oss, sier Noresjø til VG.

Hun har fått en rekke tilbakemeldinger fra KrF-ere etter at hun snudde fra rød side til å si ja til regjeringsplattformen og deltagelse i regjering med Frp.

– Jeg har fått mange av egne imot meg som mener jeg har snudd kappen etter vinden. Det er mange som har mistet respekt for meg. Samtidig er det noen som mener jeg har utvist lederskap etter å ha fulgt landsmøtets vilje og sagt ja til en regjeringsplattform jeg kan stille meg bak, sier Noresjø.

Hun mener det er viktig å være åpen om at partiet har brutt et valgløfte ved å gå i regjering med Frp.

– Jeg har vært ærlig på at vi har brutt et valgløfte. Men nå må vi overbevise Norges befolkning at KrF likevel trengs i norsk politikk. Vi er i skvis, men folk må tro på at KrF har noe å tilby dem der de bor.