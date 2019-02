NÅ BLIR DET VÅTT: Et nedbørsfelt sørger for nitrist vær i Sør-Norge utover fredagen. Foto: Meteorologisk institutt

Nå blir det grått og vått: Kan komme 50 millimeter regn på et døgn

Et væromslag med mildere temperaturer sørger for en regntung inngang på helgen i sør. På Østlandet er det bare å stålsette seg for en god blanding.

Publisert: 08.02.19 10:08







– Det vil regne ganske bra, sier meteorolog ved Meteorologisk institutt , Raphael Escobar Løvdahl, til VG.

Et lavtrykk går i ettermiddag inn i Nordsjøen og mot Sør-Vestlandet. Her kan det komme mellom 40 og 50 millimeter regn i løpet av 24 timer.

Utover dagen vil nedbørsfeltet bevege seg mot Østlandet, som først vil få et påfyll av snø før det går over til regn.

– Her er det fare for underkjølt regn. Med mildværet som kommer blir det vanskelige kjøreforhold.

«Kjipt vær» på Østlandet

Den første bolken med snø går over til regn vil snøen ifølge meteorologen pakke seg sammen.

– Det er ikke mulig å si hvor mange centimeter med snø det vil bli, men det vi kan si er at mengden med nedbør i løpet av et døgn vil være på rundt 20 millimeter. Lokalt opp mot 30.

Generelt vil snøgrensen i Sør-Norge etter hvert ligge så høyt som 600 til 800 meter, mens den lokalt kan ligge noe lavere på Østlandet.

VANSKELIGE KJØREFORHOLD: Væromslaget er ventet å gi vanskelige kjøreforhold på Østlandet. Her fra Dronning Eufemias gate i Oslo vinteren 2017. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

I løpet av morgentimene lørdag vil feltet med mest nedbør trekke ut, men lavtrykket ligger i en posisjon som vil gi jevnt påfyll med periodevise regnbyger utover dagen.

– Værmessig er det nok mange som vil tenke på dette som kjipt vær. Østlandet er nå vant til vinteren og nå kommer regnvær og plussgrader, sier Escobar Løvdahl.

Se hvordan det gikk da underkjølt regn skapte kaos på Østlandet i 2017:

Slipper billigere unna i vest

På Vestlandet slipper de litt lettere unna på grunn av lavtrykkets plassering, men det vil også her bli en del regn i løpet av fredag ettermiddag.

– Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ligger litt i le, men det vil være skyet og litt nedbør der også, forteller meteorologen.

I indre strøk av Trøndelag og Møre og Romsdal vil nedbøren komme som snø, men det er ventet lite regn ellers i regionene.

FINT I NORD: I Troms og Finnmark ser det ut til at de har en bra helg i vente værmessig. Ved kysten vil det stort sett bli oppholdsvær. Foto: Løvland, Marianne / NTB scanpix

Værvinnere i nord

– I nord får de rester av været i sør. Fredagsnedbøren vår trekker nordover i løpet av lørdagen. Det blir litt snø i indre strøk av Nordland, men de i Troms og Finnmark vil få stort sett oppholdsvær, sier Escobar Løvdahl.

Han forteller at fralandsvinden gir lite skyer ved kysten, og at det ser ut til at det blir en ganske bra helg for nordlendingene her.

Søndag vil restene av lavtrykket føre til fortsatt varierende vær sørpå. Stedvis vil været være noe lettere med sprekkende skydekke og stedvis regnbyger.

– I løpet av dagen vil det bli lavere temperaturer igjen og mindre nedbør.

I Møre og Romsdal og Trøndelag vil nedbøren øke, og pålandsvinden returnere, mens de lenger nord stort sett får oppholdsvær.

Fredag formiddag er ingen fjelloverganger stengt. Slik ser det ut på E134 på Haukelifjell akkurat nå: