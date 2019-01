MOTSTANDER: Roar Abrahamsen synes EØS-avtalen går mer og mer utover norske arbeidstagere. Foto: Nerheim, André

Mener EØS-motstanden tar fyr hvis Aleris vinner rettssak

Dersom Aleris vinner den pågående rettssaken mot egne ansatte ved hjelp av dommer fra EU, vil det øke skepsisen mot EØS-avtalen blant norske arbeidstagere, advarer Roar Abrahamsen i Fellesforbundet.

– Hvis vi skal ende opp i et rettsapparat der man hele tiden bruker EØS-avtalen mot våre lønns- og arbeidsvilkår her hjemme, sier det seg selv at folk blir rasende, sier han til VG.

Det pågår for tiden en svært omfattende – og betent – arbeidslivs-rettssak i Oslo tingrett: 24 konsulenter i Aleris har saksøkt helsegiganten for til sammen 35 millioner kroner. De mener de har blitt brukt som fast ansatte, og derfor har krav på overtidsbetalt, feriepenger og pensjon.

– EØS-avtalen død

I stridens kjerne står selvsagt tolkning av lovverket – og Aleris’ advokat Arne Torsten Andersen har trukket inn EØS-avtalen fordi han mener lignende saker fra EU -domstolen gir Aleris retten på sin side. Aleris mener konsulentene har hatt friheten til å velge selv når de skal jobbe, og dermed skal ansees som oppdragstagere, ikke fast ansatte.

– Hvis argumentene til Aleris skulle vinne frem, er EØS-avtalen død, advarer Roar Abrahamsen.

Han er selv svært kritisk til EØS-avtalen. Sist i november stemte han og resten av styret i avdeling 5 i Fellesforbundet for å si den opp . Den gang var grunnen fjerning av allmenngjøringen for reise, kost og losji for utenlandske arbeidere i industrien.

Abrahamsen synes det er veldig provoserende at Aleris bruker EØS og ESA for å «utfordre et seriøst arbeidsliv». Derfor er han sikker på at det kommer motreaksjoner fra flere forbund i tiden fremover, og tror ikke norske arbeidstagere vil godta det om helsegiganten vinner rettssaken.

– Jeg har ingen tro på at hverken landsmøtet til Fellesforbundet eller LO-kongressen greier å beholde «Ja til EØS» som vedtak hvis Aleris parkerer Fagforbundet i denne saken, sier han til VG.

Åpner for EU-medlemskap

Abrahamsen frykter ESA og EØS-avtalen i verste fall kan bidra til å felle trepartsmodellen. Da ser han ikke positivt på fortsettelsen for norsk arbeidsliv.

– I så fall er løpet kjørt, oppsummerer han.

– Hvis vi har fått bekreftet at det ikke finnes et alternativ og vi ikke har handlingsrom nok til å beholde et seriøst arbeidsliv og fri markedstilgang, kan vi like gjerne gå inn.

– Gå inn i EU?

– Ja. Men jeg ville jo krevd å finne ut om det er alternativer før man konkluderer.

– Ikke gitt at EØS-avtalen vil være avgjørende

Hans Petter Graver, professor ved Institutt for privatrett på UiO, har blant annet EØS som sitt kompetanseområde.

– Hvordan nye regler, tolkninger eller saker om EØS-regler slår ut i den politiske debatten eller i folks tilslutning til avtalen er neppe lett å forutse. Vi vet at det finnes motstandere av EØS-avtalen i flere politiske leire. At de forsøker å bruke forskjellige anledninger til å fremme sin sak, er vel også noe man må regne med, skriver han i en e-post til VG.

– EØS-avtalen inneholder regler som i visse situasjoner kan svekke arbeidstagernes rettigheter, men den inneholder også regler som styrker arbeidstagerinteresser.

Hverken Aleris eller Andersen ønsker ikke å kommentere saken.