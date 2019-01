TROLIG TATT HJEMME: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen skal ha forsvunnet fra hjemmet i Sloraveien på Fjellhamar onsdag 31. oktober. Foto: Tore Kristiansen

Jørn Lier Horst om mulig kidnapping: – Unikt i norsk sammenheng

INNENRIKS 2019-01-09T09:10:34Z

LØRENSKOG (VG) Etter at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant for ti uker siden er det blitt krevd ni millioner euro i løsepenger. – Vi har aldri hatt en slik sak i Norge, ifølge krimekspertene.

Publisert: 09.01.19 10:10 Oppdatert: 09.01.19 10:42

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært savnet fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog siden 31. oktober i fjor . Hun er gift med en av Norges rikeste menn. Etter det VG får opplyst er det stilt krav om løsepenger – ni millioner euro i kryptovaluta – for 68-åringen fra Lørenskog i Akershus.

– Vi har aldri opplevd en slik sak i denne skalaen. Det er unikt. Skjønt dette er en ren kidnapping med krav om løsepenger, der en kone blir holdt fanget i påvente av utløsning, så har vi ikke tidligere hatt en slik sak i Norge, sier tidligere politimann og forfatter Jørn Lier Horst til VG.

Tidligere Kripos-etterforsker John Christian Grøttum sier til VG at han ikke har vært borti lignende saker i Norge, og at kravet om løsepenger øker alvorlighetsgraden i forsvinningssaken betraktelig.

– Jeg mener vi ikke kan tolke dette annerledes enn at det er noen med kriminell bakgrunn fra et internasjonalt miljø som står bak, sier Grøttum.

– I norsk sammenheng er forsvinningen høyst uvanlig. Omstendighetene er helt spesielle. Vi har aldri opplevd noe tilsvarende i Norge. Jeg tror dette er en stor utfordring for politiet, fortsetter den tidligere etterforskeren.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post hereller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4790697744.

Ellen Hamremoen avdelingsleder for Teknisk gransking i X-Pol forteller at de har blitt anbefalt å se på slike tigerkidnappinger, der man kidnapper personen eller familier som sitter på store pengebeløp. Det er et kjent fenomen i utlandet.

– Så langt jeg kjenner til har det ikke vært noen tigerkidnappinger i Norge, sier Hamremoen.

Kidnappinger i Vest-Europa blir sjelden rapportert om og er ofte forbundet med organisert kriminalitet, ifølge en rapport fra sikkerhetsselskapet NYA i 2017. I en rapport fra det amerikanske sikkerhetsselskapet Constellis heter det at til tross for få saker i Europa, retter mange seg mot forretningsfolk.

I det siste har man sett en trend at det i stadig flere kidnappingssaker kreves løsepenger i bitcoins.

I norsk kriminalhistorie har man aldri sett saker i nærheten av forsvinningen av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. I Sverige har man de siste tiårene hatt flere oppsiktsvekkende kidnappingssaker, blant annet av Siba-arvingen Fabian Bengtsson som ble holdt fanget i en lydisolert kasse i 17 døgn.

Selv om man tidligere ikke har hatt saker av lignende slag i Norge, har kidnappinger likevel forekommet her til lands:

Bortføringer av nordmenn i utlandet Utenfor landets grenser har det vært langt flere tilfeller hvor nordmenn har blitt bortført og holdt fanget. Her er en oversikt fra NTB fra 2016: * I 1995 ble den norske turisten Hans Christian Ostrø (27) kidnappet av en muslimsk opprørsgruppe i Kashmir-regionen nord i India. Han ble senere drept av gruppen. Drapet på Ostrø ble da omtalt som det første norske gisselet i utlandet som ble drept siden andre verdenskrig. * I 1995 ble den norske FN-observatøren Geir Svendsen kidnappet i Bosnia av bosniske serbere. Han ble sluppet fri etter tre uker. * I 1997 ble Stein Vatne (46), ansatt i Skanska AB, kidnappet i Colombia. Han ble sluppet fri etter nær ni måneder. * I 1998 ble Røde Kors-medarbeideren Ola Skuterud tatt som gissel sammen med ti andre i Mogadishu i Somalia. Gislene ble sluppet fri etter ni døgn. * I 1999 ble den norske hjelpearbeideren Trond Heldaas og fem andre europeere tatt som gisler i Liberia. Han ble frigitt etter kort tid. Tidligere samme år ble de to norske diplomatene Rigmor Skjeie og Stig Traavik tatt som gisler i landet. De ble satt fri etter 36 timer. * I 2000 ble FN-observatøren Knut Gjellestad holdt som gissel i Sierra Leone i tre uker sammen med om lag 500 FN-soldater. * I 2000 ble NRKs daværende Asia-korrespondent Kjersti Strømmen sammen med andre internasjonale journalister tatt som gissel av Abu Sayyaf-geriljaen på øya Jolo i Filippinene i ett døgn. * I 2006 ble kaptein Jarle Johansen og maskinsjef Roger Bjerkås ved det norske skipet «Northern Comrade» kidnappet av pirater utenfor Nigeria. Etter en uke i fangenskap ble de frigitt. * I januar 2008 ble norsk-colombianske Alf Onshuus Nino tatt til fange av den colombianske FARC-geriljaen. Han ble sluppet fri etter nesten et halvt år etter at det ble utbetalt løsepenger. * I 2009 ble den norske journalisten og dokumentarfilmskaperen Pål Refsdal holdt som gissel av en talibangruppe han fulgte som journalist. Han ble frigitt etter en uke. * I 2011 ble den norske kameramannen Ammar al-Hamdan, som jobbet for TV-kanalen Al Jazeera, tatt som gissel i Libya. Han ble satt fri etter seks uker. * I 2012 ble den norske hjelpearbeideren Astrid Sehl og tre andre hjelpearbeidere bortført fra en flyktningleir i Kenya, nær grensen til Somalia. Kenyanske og somaliske styrker klarte etter få dager å redde alle fire. * I 2012 ble den norske FN-arbeideren Gert Danielsen kidnappet i Jemen. Han ble satt fri etter 12 dager. * I 2013 ble Ingvild Selvik Ask og en israeler kidnappet på Sinaihalvøya i Egypt, og frigitt etter fire dagers fangenskap. * I 2013 ble det tatt rundt 700 gisler, inkludert flere nordmenn, under et terrorangrep mot Statoils gassanlegg i In Amenas i Algerie. 40 av gislene ble drept i aksjonen, blant dem de fem norske Statoil-ansatte Tore Bech (58), Thomas Snekkevik (35), Hans M. Bjone (55), Alf Vik (43) og Victor Sneberg (56). * 2015: Ole Johan Grimsgaard-Ofstad (48) ble tatt som gissel av IS i Syria i januar, og ble dept i november samme år. * 2015: Kjartan Sekkingstad (57) ble tatt som gissel av Abu Sayyaf-geriljaen på Filippinene i september 2015. To av hans kanadiske medgisler ble halshugd. Sekkingstad ble frigitt mot løsepenger i september 2016 etter nesten ett år som gissel.

Reidar Osen (2015)

Den norske kunstsamleren ble kidnappet i bilen sin i Bergen. Osen, som den gang var 67 år gammel, ble holdt fanget i tre timer og presset for penger. Han ble truet og utsatt for vold, og fikk en pistol i munnen. Til slutt forlot gjerningsmennene bilen og Osen fikk selv påkalt oppmerksomhet fra andre utenforstående, som varslet politiet.

– Dette var folk som visste at jeg har penger. De har spanet på meg, garantert. De var ute etter pengene mine. Dette kommer til å skje andre enn meg i fremtiden.

Osen mente at gjerningsmennene var av østeuropeisk opprinnelse. Til tross for at Osen la ut en dusør på en halv million kroner til den som kommer med avgjørende tips, er saken fremdeles ikke løst.

I november 2017 skrev Bergens Tidende at politiet i Sogn og Fjordane skulle gjennomgå saken på nytt. Dette etter ledelsen i Vest politidistrikt hadde blitt varslet om at etterforskningen var mangelfull.

Osen har tidligere uttalt til TV 2 at han kjent igjen en av gjerningspersonen som en mann som hadde leid en leilighet av ham

Sønnen til tippemillionær (2009)

En 24 år gamle norsk-vietnamesisk butikkeier og sønnen til en mann som nylig hadde vunnet 1,2 millioner kroner i Lotto ble bortført og holdt fanget i fire dager . Kidnapperne skal ha krevd fem millioner kroner i løsepenger fra offerets familie.

– Jeg visste at vi ikke kunne betale – og var redd de ville drepe meg, sa 24-åringen i et VG-intervju i etterkant .

Da politiet fant ham lå han bakbundet på ryggen med en væpnet vakt i leiligheten. Fem menn i 20-årene ble raskt pågrepet for grov frihetsberøvelse – marokkanere, tyrkere og én norsk statsborger.

To nordmenn i Litauen (2011)

En norsk forretningsmann i 30-årene fra Sør-Trøndelag ble kidnappet og holdt fanget i et lokale i Litauens hovedstad, Vilnius. Han ble satt fri i en politiaksjon etter å ha vært borte i flere dager, og i den forbindelse ble det også kjent at like før ble også en annen norsk forretningsmann kidnappet i samme by.

En tidligere straffedømt nordmann i 30-årene ble i 2013 dømt til syv års fengsel i den ene saken. To medhjelpere ble dømt til fem års fengsel, mens en tredje fikk seks år. To av disse er russere – den siste litauer.

Nordmannen var tidligere dømt i norsk rett for narkotikaforbrytelser og var etterlyst via Interpol da kidnappingen fant sted.

Kidnappet på Holmlia (2015)

De siste årene er personer som knyttes til den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia i Oslo blitt koblet til flere kidnappingssaker. Den mest omtalte er en sak fra september 2015 da en familiefar i 40-årene holdt fanget i to døgn .

Mannen ble 16. september dette året lurt med ut til Holmlia. Der ble han utsatt for brutal vold, før han fikk en hette over hodet og hendene stripset. Deretter ble han kastet inn i en bil og kjørt til en leilighet i området. Der ble han utsatt for ytterligere vold og trusler.

– Jeg er ødelagt psykisk. Jeg er ikke et menneske lenger, uttalte familiefaren da straffesaken ble behandlet i Oslo tingrett i fjor.

Det siste kidnapperne gjorde før de løslot ham i et skogholt på Mortensrud i Oslo, var å rette en pistol mot hodet hans og true ham på livet.

Bakgrunnen for kidnappingen var at familiefaren ble ansvarliggjort for at en pakke som, ifølge en vitneforklaring, inneholdt én million kroner forsvant fra en leilighet i Oslo sentrum.

Tre menn er dømt til lange fengselsstraffer i saken.

I september ble også den utpekte gjenglederen i Young Bloods, en 27 år gammel norskalbaner, pågrepet. Han er blant annet siktet for å ha iscenesatt kidnappingen . Det siste halvåret har også flere andre menn fått status som siktet i saken.

Ukjent offer (2016)

Personer tilknyttet Young Bloods har de senere årene blitt koblet til flere kidnappingssaker. Flere av sakene er blitt knyttet til konflikter knyttet om narkotika og territorier for salg av narkotika.

En annen mye omtalt sak er fra september 2016 da vitner så en mann bli kidnappet fra en parkeringsplass på Ljan i Oslo. De mistenkte kidnapperne ble filmet av dashbordkamera i en Tesla , og til sammen syv personer ble siktet i saken.

Men det spesielle med saken er at politiet fortsatt ikke vet hvem offeret i saken var. I september i fjor ble kidnappingssaken henlagt på bevisets stilling.

Torturkjeller (2006)

På 2000-tallet var det flere kidnappinger knyttet til de kriminelle gjengmiljøene i hovedstaden. En av de mest brutale skjedde i 2006 da en lederskikkelse i Young Guns kidnappet tre marokkanske menn, som var tilknyttet narkotikanettverk i Nederland.

I åtte dager ble marokkanerne holdt fanget i en spesialbygd torturkjeller i Ullensaker på Romerike. De tre mennene skal ha blitt utsatt for vold og trusler mens de var lenket fast til veggen inne i et lite fyrrom i kjelleren.

Hovedmannen, en lederskikkelse i den kriminelle gjengen Young Guns, ble dømt til ni års forvaring.