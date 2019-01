STRØDD: Det var ikke «bare bare» å gå på ski i løypene i Lørenskog kommune torsdag. Foto: John Smits

Strøbil kjørte feil - strødde i skiløypa

INNENRIKS 2019-01-04T08:14:20Z

Alt gikk ikke helt som planlagt da statsmeteorolog John Smits skulle ta seg en liten tur i skiløypa.

Publisert: 04.01.19 09:14

Det var Romerikets Blad som først omtalte saken.

Synet som ventet den kjente meteorologen da han skulle ut på ski torsdag morgen, var alt annet enn forventet. Strøbilen hadde nemlig kjørt feil og strødd grus flere hundre meter innover i skiløypene i Lørenskog kommune.

– De hadde først strødd en stripe tvers over en akebakke, før de hadde fortsatt turen innover i marka. Etter et par hundre meter ser det ut som om de oppdaget feilen de hadde gjort og skrudd av strøapparatet. Likevel var det en del grus «hist og pist» som må ha falt ut på grunn av humpene på stien. Jeg vet ikke hvor føreren har vært i verden i det øyeblikket. Han må ha vært det vi kaller for på «ville veier», sier Smits og ler.

Han anslår at det var grus halvannen kilometer inn i løypa.

– Jeg bor jo bare to minutter unna løypa, så det er kjekt å kunne ta noen kortreiste skiturer av og til. Men det blir jo litt «kjelkete» når strøbilen kjører feil, innrømmer han.

– Så hvordan gikk det med skituren?

– Det ble ingen skitur. Jeg endte med å måtte bytte til piggsko. Kanskje dette er kommunens måte å si at de heller vil at vi skal gå på beina våre?

Snøen som før jul var spådd i januar, har skielskere måttet se langt etter . Så langt har nemlig vinterværet vært skiftende, noe som har ført til såpeglatte veier – spesielt på Østlandet .

– På grunn av været er det heldigvis få i løypene uansett. Det beste er jo snø, uten grus, men selv ikke en meteorolog kan fikse det! sier Smits.

Legger seg flat

Lasse Smith, avdelingsleder for kommunalteknikk i Lørenskog kommune, har vært i kontakt med entreprenørselskapet bak uhellet.

– Vi hadde en bra dialog med dem torsdag. De var veldig lei seg over at de hadde gjort en feil. Det var ikke meningen å hverken kjøre eller strø i disse skiløypene, sier Smith til VG.

– Når vil det være mulig å gå på ski der igjen?

– Planen å dra opp tid fredag morgen og koste bort grusen. Men selv når grusen er borte, vil det være vanskelig å gå på ski der, da det nesten ikke er snø i løypene for tiden, sier han.

VG har vært i kontakt med entreprenørselskapet. De ønsker ikke å kommentere saken.