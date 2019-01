VAR HJEMME: Anne-Elisabeth Hagen skal ha blitt bortført fra hjemmet sitt i Lørenskog 31. oktober. Kvelden før hun forsvant dukket det opp en alarmselger på døren. Foto: Tore Kristiansen / Politiet

Forsvinningssaken: Vurderte ny alarm kvelden før hun forsvant

INNENRIKS 2019-01-18T04:50:54Z

Anne-Elisabeth Hagen (68) skal ha fått tilbud om et toppmoderne alarmsystem i hjemmet sitt i Lørenskog. Det skjedde kvelden før hun forsvant.

Publisert: 18.01.19 05:50

Alarmselgeren fra selskapet Verisure var en av de siste som så den 68 år gamle kvinnen, får VG opplyst. Det fremkommer i avhør gitt til politiet .

Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble bortført fra hjemmet sitt i Lørenskog om morgenen/formiddagen 31. oktober. Siste sikre livstegn er en telefonsamtale klokken 09.14 denne dagen .

Ved 20-tiden kvelden i forveien ringte alarmselgeren på døren i Sloraveien 4. Det skal ha vært Anne-Elisabeth Hagen som åpnet. Alarmselgeren oppsøkte flere kunder i det aktuelle nabolaget i Lørenskog denne kvelden.

– Jeg kan bekrefte at vi har snakket med en selger fra et sikkerhetsselskap, og at han er avhørt i saken, sier etterforskningsleder Christian Berge i Øst politidistrikt til VG.

Samtale på ti minutter

Avhøret med alarmselgeren ble gjort i fjor høst, før forsvinningen ble kjent for offentligheten.

– Har alarmselgeren gitt informasjon som er viktig i etterforskningen av saken?

– Jeg kan ikke gi noe mer opplysninger på dette, sier Berge.

Alarmselgeren oppsøkte potensielt nye kunder – og eksisterende Verisure-kunder som var aktuelle med tanke på en oppgradering.

VG er kjent med at det allerede var installert et alarmsystem i hjemmet til ekteparet Anne-Elisabeth og Tom Hagen (68), men dette beskrives som «utdatert» og flere år gammelt.

Alarmsystemet beskrives som en helt ordinær innbruddsalarm, med infrarøde sensorer som plukker opp eventuelle bevegelser inne i huset.

I samtalen med alarmselgeren skal Anne-Elisabeth Hagen ha blitt tilbudt et toppmoderne system, med mulighet for videoovervåkning og en såkalt «panikknapp».

Samtalen skal ha funnet sted inne i eneboligen i Sloraveien, og hadde en varighet på om lag ti minutter.

100 hemmelige avhør

I politiavhøret fremkommer det opplysninger om at alarmselgeren og den 68 år gamle kvinnen skal ha avtalt videre kontakt, får VG opplyst.

– Dette er en kriminalsak som ikke vi kan uttale oss om. Vi må henvise til politiet i denne saken, sier presseansvarlig Glenn Stødal i Verisure.

Noe av det etterforskerne har viet stort fokus i de ti ukene kidnappingssaken ble holdt hemmelig for offentligheten, har vært å kartlegge alle bevegelser rundt den savnede kvinnen i tiden før hun forsvant:

Har noen sett henne?

Har noen snakket med henne?

Hva forteller mobiltelefontrafikken hennes?

Det er i forbindelse med denne delen av etterforskningen at politiet skal ha funnet frem til alarmselgeren – som altså kan være en av dem som sist så Anne-Elisabeth Hagen.

I løpet av den hemmelige politioperasjonen som gikk over ti uker, skal om lag 100 personer ha blitt avhørt av politiet. VG er kjent med at flere av vitnene ikke skal ha forstått at det var en kidnappingssak de ble avhørt i.

Dette fordi etterforskerne kun ønsket opplysninger om eventuelle observasjoner og lignende, uten å sette det i kontekst.

Politiet har vært i kontakt og avhørt flere personer som har vært på jobb i nabolaget. Blant disse finnes det flere håndverkere.

Også ekteparet Hagen skal nylig ha hatt håndverkere på eiendommen sin.

– Jeg kan si at vi har avhørt en rekke personer i nærområdet, folk som har hatt tilknytning til eiendommen på en eller annen måte. Hvem vi har avhørt, går vi ikke inn på, sier etterforskningsleder Berge.

Få spor ved boligen

Politiet har nær sagt ingen tekniske spor som forteller noe om hvordan Anne-Elisabeth Hagen skal ha blitt tatt ut av huset sitt 31. oktober.

– Det finnes en rekke hypoteser, men det finnes ikke noen funn som underbygger noen av disse. Dette trenger vi opplysninger om, sier Berge.

Etterforskningslederen trekker opp et par hypoteser:

Hun kan ha blitt truet ut av huset.

Hun kan ha blitt bedøvet og båret ut.

– Det kan ha stått en bil på tunet utenfor huset, eller det kan ha stått en bil lenger unna. Vi ser på alle veier til og fra adressen i Sloraveien. Vi har også snakket om stien på baksiden av huset. Det er ingen av hypotesene som står sterkere enn andre, sier Berge.

Politiet er soleklare på at hovedhypotesen er at den 68 år gamle kvinnen er blitt kidnappet. Hun har nå vært borte i over tolv uker.

– Det vil være andre hypoteser som vi undersøker. Men vår hovedhypotese er at hun er kidnappet. Og vi jobber nå med å få henne hjem igjen, sier Berge.