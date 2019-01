MISFORNØYD: Leder Lise Berger Svenkerud i Innlandet Høyre er gårdbruker og ordfører i Våler i Hedmark. Hun synes ikke den utvidede Solberg-regjeringen speiler hele landet godt nok. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

Høyres leder i Innlandet: Regjeringen speiler ikke landet godt nok

17 av 22 statsråder bor i byer eller bynære strøk. Det får flere til å steile.

Leder Lise Berger Svenkerud i Innlandet Høyre mener Norge ikke speiles godt nok i den utvidede Solberg-regjeringen.

– Det viktigste er at regjeringen består av flinke folk. Men jeg ser at det er en klar overvekt av folk fra Kyst-Norge og fra byer og bynære strøk i den utvidede Solberg-regjeringen. Regjeringen bør speile landet bedre. Jeg støtter Trøndelag Høyres syn på dette, sier Lise Berger Svenkerud, som foruten å være fylkesleder i Høyre – er ordfører og gårdbruker i Våler i Solør i Hedmark .

Snart blir Hedmark slått sammen med Oppland, og blir nye Innlandet fylke. Men i likhet med Trøndelag, har heller ikke det nye storfylket Innlandet fått en eneste statsråd i den nye Solberg-regjeringen.

Mer enn en tredel av Norges fylker er ikke representert i den nye flertallsregjeringen. Dette er:

Trøndelag, Troms, Sogn og Fjordane, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland (Innlandet).

Til sammenligning er det hele åtte ministre som hører hjemme i vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.

– Selv om det er statsministeren og partilederne sine privilegier å sette sammen en regjering, så bør det være et ønske å speile landet med de statsrådene man plukker ut. Politikere fra Innlandet kjenner lokale forhold bedre enn politikere som ikke er herfra, sier Svenkerud til VG.

Giske: Alvorlig

Mangeårig regjeringsmedlem fra Trøndelag, Trond Giske, er heller ikke imponert over den geografiske fordelingen av makten i den rekordstore firepartiregjeringen.

– Det er viktig at en regjering forstår og ivaretar hele landet, og særlig når makten sentraliseres i en flertallsregjering, innleder Giske.

– Derfor er det alvorlig at Erna Solberg ikke har funnet en eneste statsråd fra Trøndelag eller hele innlandet øst for Oslo. Det må også føles som et slag i ansiktet for lokale tillitsvalgte når det ikke var mulig å finne en eneste statsråd fra et område med en fjerdedel av Norges befolkning, sier han.

Vedum: Utrolig

Sp-leder og eksstatsråd Trygve Slagsvold Vedum dundrer løs mot Solberg-regjeringens preg av folk fra byer og bynære strøk – og mangel på bygdefolk.

– Jeg synes det er helt utrolig. Dette forsterker inntrykket av en politikk som ikke er god for store deler av landet. Dette er en storbyregjering og ikke en regjering for hele Norge, sier Vedum til VG.

– Er det ikke kompetanse og kunnskap som er viktigst når statsråder skal rekrutteres?

– Geografisk tilhørighet, lokalkunnskap samt å kunne se hele Norge – er også en viktig del av denne kompetansen. Det har ikke vært flere statsråder i noen annen regjering enn denne. Da burde det gått an å få til en mye bedre geografisk spredning, sier Sp-lederen som selv bor i Bygde-Norge i Stange i Hedmark, som blir en del av Innlandet fra 2020.

Olemic: Kompetanse viktigst

Han nevner skogbruk og ulv som to eksempler på saker som skriker etter nærhet og lokalkunnskap blant regjeringens medlemmer.

En annen profilert politiker fra Innlandet, tidligere stortingspresident Olemic Thommessen (H) fra Lillehammer, mener betydningen av geografisk spredning på statsrådene er sterkt overdrevet.

– Først og fremst er det kompetanse, erfaring og nettverk som må bety noe. Det er mye viktigere enn den geografiske spredningen. Det er ofte hyggelig at en region får «sin» statsråd. Men det er viktigere at regjeringen har geografisk handlefrihet i sine valg av statsråder. Det sier seg selv at alle fylker ikke kan bli representert i regjeringen, sier Olemic Thommessen.

Helleland: Forstår skuffelsen

Linda Hofstad Helleland representerte Trøndelag i regjeringen inntil tirsdag. Da var det brått slutt.

Hun sier hun forstår at mange trøndere er skuffet over en regjering tom for trøndere.

– Jeg har forståelse for at Trøndelag er skuffet. Samtidig er jeg glad for at mange trøndere hadde et håp om at jeg skulle være en del av regjeringen, slik at jeg kunne fortsette å ivareta trønderske interesser. Men jeg skal fortsette å jobbe for Trøndelag og for at våre saker og interesser får gjennomslag, sier Helleland til VG.

– 17 av 22 statsråder er fra byer eller bynære strøk. Er det blitt en byregjering?

– Det er mange (i regjering, journ.anm.) som er født og oppvokst andre steder i landet enn bare Oslo, og jeg tror de er opptatt av å ivareta distriktsprofilen ved å sørge for at velgerne rundt omkring føler seg hørt, svarer eksstatsråden, som nå bor i Drammen sammen med Høyres leder av stortingsgruppen, Trond Helleland (fra Ål i Hallingdal).

Bygdeforskeren Reidar Almås ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, er trønder og bor i den gamle skikongen Oddvar Brås hjembygd, Hølonda.

– Jeg tror det blir et fjernere forhold mellom regjering og folk dersom det er for dårlig geografisk spredning på hvor ministrene bor og kommer fra. Man kunne ha ventet en mer representativ gruppe statsråder med en utvidelse til hele 22 medlemmer av regjeringen. Det har betydning for om folk flest oppfatter regjeringen som sin egen, sier Almås til VG.

Hans oppfatning er at Venstre er blitt et rent byparti, og at partileder Trine Skei Grande, som opprinnelig er fra Overhalla er blitt «en blek trønder» etter mange år som urban osloborger og oslopolitiker bosatt i Gamlebyen.

– Jeg tror imidlertid statsministeren vil komme med en justering av denne mangelen på geografisk spredning. De kraftige signalene, ikke minst fra Trøndelag Høyre, gjør nok inntrykk på henne. Det er ikke dagligdags at Trøndelag Høyre brummer så kraftig mot eget parti, registrerer Almås.

Erna: Flere med bygdebakgrunn

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg forsvarer seg med at selv om mange av statsrådene har bodd mange år i byen, så har flere sin oppvekst og bakgrunn fra bygda.

– Jeg er usikker på hva Vedum mener med bynære strøk, men i regjeringen er det statsråder med bakgrunn fra Båtsfjord, Sula, Karasjok, Overhalla, Dalsfjorden, Strand, Vestre Toten og Hadsel, så denne regjeringen skal jobbe for hele Norge. Og selv om noen av disse har bodd i Oslo i perioder, så har de likevel med sin bakgrunn kjennskap og tilknytning til stedene de kommer fra, skriver Erna Solberg i en sms til VG.

Hun legger til at hun gjerne skulle hatt en statsråd fra hvert fylke i «min regjering».

– Men det er mange hensyn. Jeg har for eksempel hatt fem trøndere i regjeringen. Nå er det ingen, men det kan endre seg. Slik jeg kjenner trøndere og Trøndelag vil vi høre like mye fra dem nå som før.

Til påstanden fra leder i Innlandet Høyre, Lise Berger Svenkerud, om at hverken landet eller Innlandet ikke er speilt godt nok i regjeringen, svarer statsministeren:

– Svenkerud skal være utålmodig på vegne av Innlandet, men jeg minner henne på at Høyre-statssekretærene Sunniva Ihle Steinstad, Christl Kvam og Tom Erlend Skaug alle er fra Innlandet.