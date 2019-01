BLIR STATSRÅD: Ingvil Smines Tybring-Gjedde er nå statssekretær i Olje og energidepartementet. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kilder til VG: Tybring-Gjedde blir ny Frp-statsråd

Frp-statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (53) blir trolig utnevnt til statsråd, ifølge VGs opplysninger. Mandag ettermiddag ligger det an til at hun skal til Justisdepartementet, med ansvar for beredskap.

Den nye statsråden fra Frp er gift med partiets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Tor Mikkel Wara (Frp) fortsetter som justisminister, ifølge VGs opplysninger. Dermed blir det trolig to Frp-statsråder i Justis.

VG får bekreftet av Erna Solbergs regjering kan bli utvidet med to statsråder når KrF går inn denne uken, slik at det til sammen blir 22 regjeringsmedlemmer.

Frp beholder syv statsråder

Frp beholder dermed alle sine syv statsråder for at KrF skal inn med tre medlemmer i regjeringen, mens Høyre gir fra seg en statsrådpost.

Nåværende landbruksminister Bård Hoksrud er ifølge VGs opplysninger den eneste Frp-statsråden som forlater regjeringen. Han går tilbake til vervet som stortingsrepresentant.

Hoksrud må gi nøkkelen til KrFs fungerende leder Olaug Bollestad, som blir ny landbruksminister.

Astrup flyttes på

Mye på at nåværende barne- og likestillingsminister Linda Helleland (H) går ut av regjeringen når KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal inn.

KrF har også fått posten som utviklingsminister i Utenriksdepartementet, hvor Dag Inge Ulstein overtar etter Nikolai Astrup (H). Astrup skal, etter det VG forstår, overta ansvaret for et annet departement og fortsetter dermed som statsråd.