Kilder til VG: Linda Hofstad Helleland ut av regjeringen

INNENRIKS 2019-01-21T12:30:07Z

De 22 statsrådene i Erna Solbergs utvidede regjering skal nå være på plass. VG får bekreftet at Linda Hofstad Helleland er ferdig som barne- og likestillingsminister, og går tilbake til stortinget.

Når KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal inn som ny barneminister, går Linda Helleland (H) går ut av regjeringen og tilbake til Stortinget, får VG bekreftet.

Tidligere har VG også fått bekreftet at Trine Skei Grande (V) ligger an til å bli kultur- og likestillingsminister, og dermed får ansvaret for likestillingspolitikken , som blant annet omfatter regjeringens homo-politikk. I bytte får Ropstad ansvaret for tro og livssyn, som nå ligger hos Skei Grande i Kulturdepartementet.

VG får bekreftet av Erna Solbergs regjering kan bli utvidet med to statsråder når KrF går inn denne uken, slik at det til sammen blir 22 regjeringsmedlemmer.

De nye ministerne skal presenteres på Slottsplassen klokken 11.15 tirsdag etter ekstraordinært statsråd på Slottet klokken 11.

Frp beholder syv statsråder

Frp beholder dermed alle sine syv statsråder for at KrF skal inn med tre medlemmer i regjeringen, mens Høyre gir fra seg én statsrådpost.

Frp-statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (53) blir trolig utnevnt til minister for beredskap, ifølge VGs opplysninger.

Den nye statsråden fra Frp er gift med partiets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Tor Mikkel Wara (Frp) fortsetter som justisminister, ifølge VGs opplysninger. Dermed blir det trolig to Frp-statsråder i Justis, ettersom Tybring-Gjedde som beredskapsminister også vil jobbe i det departementet.

Nåværende landbruksminister Bård Hoksrud er ifølge VGs opplysninger den eneste Frp-statsråden som forlater regjeringen . Han går tilbake til vervet som stortingsrepresentant.

Hoksrud må gi nøkkelen til KrFs fungerende leder Olaug Bollestad, som blir ny landbruksminister.

KrF får utviklingsminister

I tillegg til en skreddersydd barneministerpost har KrF fått posten som utviklingsminister i Utenriksdepartementet, hvor Dag Inge Ulstein overtar etter Nikolai Astrup (H).

Nikolai Astrup (H) forlater trolig posten som utviklingsminister, og tiltrer i stedet en ny ministerpost som digitaliseringsminister. Det erfarer både NRK og TV2.

Astrup skal, etter det VG fikk opplyst tidligere, overta ansvaret for et annet departement. Men opplysninger mandag kveld tyder altså på at han skal inn i Kommunaldepartementet i en nyopprettet ministerpost som statsråd for digitalisering.

Dermed ser den nye Solberg-regjeringen slik ut med forbehold om at VG foreløpig ikke har fått bekreftet Nikolai Astrups nye rolle.

KrFs Dag Inge Ulstein (38) blir utviklingsminister.

(38) blir utviklingsminister. KrFs Kjell Ingolf Ropstad (33) blir barne- og familieminister.

(33) blir barne- og familieminister. KrFs Olaug V. Bollestad (57) blir landbruks- og matminister.

(57) blir landbruks- og matminister. Frps Ingvil Smines Tybring-Gjedde (54) blir beredskapsminister.

(54) blir beredskapsminister. Høyres Nikolai Astrup (H) går av som utviklingsminister for å bli ny digitaliseringsminister i Kommunaldepartementet.

De får endret ansvarsområde:

Kulturminister Trine Skei Grande får utvidet ansvarsområde, og blir kultur- og likestillingsminister.

Justis-, beredskaps-, og innvandringsminister Tor Mikkel Wara får innskrenket ansvarsområde, og får tittelen justis- og innvandringsminister

De fortsetter:

Erna Solberg (H) statsminister.

Siv Jensen (Frp) finansminister.

Jan Tore Sanner (H) kunnskaps- og integreringsminister.

Jon Georg Dale (Frp) samferdselsminister.

Monica Mæland (H) kommunalminister.

Bent Høie (H) helseminister.

Ine Marie Eriksen Søreide (H) utenriksminister.

Torbjørn Røe Isaksen (H) næringsminister.

Anniken Hauglie (H) arbeids- og sosialminister.

Frank Bakke-Jensen (H) forsvarsminister.

Åse Michaelsen (Frp) eldre- og folkehelseminister

Ola Elvestuen (V)klima- og miljøminister.

Iselin Nybø (V) forsknings- og høyere utdanningsminister.

Harald Tom Nesvik (Frp) fiskeriminister.

Kjell-Børge Freiberg (Frp) olje- og energiminister.

