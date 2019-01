STOR MANGEL: Statens legemiddelverk advarer apotek mot hamstring. etter det har gått tomt for det blodtrykksnedsettende medikamentet Adalat Oros. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Stor mangel på blodtrykksmedisin: – 50.000 nordmenn i faresonen

Mangel på to typer blodtrykksmedisin gjør at flere titalls tusen pasienter trolig må oppsøke lege for å få resept på andre typer medikamenter.

– Legemiddelindustrien må skjerpe seg, sier Steinar Madsen, fagdirektør ved Statens legemiddelverk til VG.

Det er nå tomt for det blodtrykksnedsettende medikamentet Adalat Oros i apotekene. Og snart blir det tomt for Nifenova også. Produsentene kan ikke levere mer av medisinene som brukes mot høyt blotrykk og angina, og nordmenn over hele landet kan bli rammet, advarer Statens legemiddelverk.

– Vi kan ikke lenger skaffe Adalat Oros, og ber nå pasienter som møter på apoteket og ikke får den medisinen de skal ha, om å oppsøke lege for å få ny resept på en annen type medikament, sier fagdirektøren.

– Jeg får stadig telefoner fra leger som lurer på hvilke medisiner pasientene bør bruke isteden, påpeker han.

50.000 nordmenn

Nifedipin, virkestoffet i de to medikamentene, ble ifølge Legemiddelverket brukt av rundt 50.000 mennesker gjennom kjøp i apotek i fjor.

– Da er det 50.000 nordmenn som potensielt kan rammes i dette, som er i faresonen eller som ikke vil få de medisinene de er vant til få, påpeker Madsen i Legemiddelverket.

Han retter sterk kritikk mot produsentene.

– Grunnen er produksjonsvanskeligheter. De har ikke god nok kontroll over produksjonen sin. Legemiddelindustrien må skjerpe seg, sier Madsen i Legemiddelverket.

Advarer mot hamstring

Landsforeningen for hjerte og lungesyke hadde i desember opptil seks pasienter som måtte bytte medisin på grunn av medikamentmangelen.

– Dette er en ekstrabelastning for pasientene, som er bekymringsfull og kritikkverdig. Dette gjelder store pasientgrupper som har store utfordringer i utgangspunktet sier Martin Steen, kommunikasjonssjef i LHL, til VG.

Statens legemiddelverk påpeker at det er mulig å bytte til andre medikamenter, men at du da må bestille time hos legen. Personer som bruker blodtrykksmedisiner, bruker ofte disse i kombinasjon med andre medikamenter.

– Det skaper usikkerhet blant pasientene, som ofte sammen med sin lege har funnet frem til en kombinasjon av medikamenter som fungerer. Når kombinasjonen faller bort, så må man prøve å finne nye medisiner, og når det gjelder blodtrykksmedisiner så blir det for noen litt prøving og feiling. Noen tåler det helt fint, mens andre tåler det ikke og får det ikke bra, sier Madsen.

På sine nettsider advarer Statens legemiddelverk mot hamstring, og råder apotek til bare å levere ut én pakke per kunde.

– Det er ikke heldig, fordi disse pasientene har prøvd og brukt Adalat Oros og det har fungert bra. Så må de bytte. Det skaper merarbeid for legen. Stort sett vil vi lykkes med å hjelpe pasientene, men det skaper mye usikkerhet, sier Madsen.

Han forklarer at etterspørselen på Nifenova økte da det ble tomt for Adalat Oros.

– Det ble en dominoeffekt, hvor det oppsto økt etterspørsel etter denne, og derfor snart blir tomt, sier Madsen i Statens legemiddelverk.

Slik svarer de på kritikken

Produsenten bak Adalat Oros kan ikke svare på når medikamentet kan være i norske hyller igjen.

– Dette er ikke et problem som er spesielt for Norge, dessverre. For Bayers del jobber vi hardt for å løse de produksjonsutfordringene vi har, sier kommunikasjonssjef Frode Nakkim i Bayer Norge til VG.

– Hva skyldes de?

– Det kan jeg ikke gå inn på. Det er større tekniske ting. Vi ønsker å levere alle våre legemidler til pasientene på raskest mulig måte hele tiden, men av og til oppstår det produksjonsproblemer. Det har vi dessverre nå, men vi jobber for å løse dem, svarer Nakkim.

– Når kan leveransene til Norge starte opp igjen?

– Så snart som mulig, er det svaret Bayer gir.

Norgeskontoret til Orifarm Generics, produsenten bak Nifenova, opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken.

Situasjonen beskrives som svært uheldig, også av Karita Bekkemellem er administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), som er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge.

– Dette rammer både pasienter, helsepersonell og produsenter. Det vi kan gjøre og som vi gjør, er at vi har en god informasjonsflyt, og vi varsler når vi vet om leveringsproblemer, sier Bekkemellem i en uttalelse til VG.