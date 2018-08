BERAMMET: Straffesaken mot det tiltalte samboerparet starter i Oslo tingrett 11. september. Det er satt av fire uker til forhandlingene. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Polsk samboerpar tiltalt i «Operasjon Kinder»

Politiet mener et polsk samboerpar opererte som pengekurerer for en hasjleverandør i Spania – og mottok nesten ni millioner kroner fra en narkoliga på Østlandet i 2016–2017.

Nå er det polske samboerparet tiltalt for mafiavirksomhet, grovt heleri og forsøk på grovt heleri.

– Det er snakk om store pengebeløp som sees i sammenheng med hasj som har kommet til Norge, sier politiadvokat Jorid Kile i Oslo politidistrikt til VG.

Det var høsten 2015 at den daværende Seksjonen for organisert kriminalitet kraftsamlet en styrke mot gjengmiljøet i hovedstaden, en etterforskning som gikk under kallenavnet «Operasjon Kinder».

Beslag

En rekke personer ble underlagt spaning og kommunikasjonskontroll, noe som førte til at totalt 36 personer ble pågrepet og knyttet til grove narkotikaforbrytelser i løpet av halvannet år.

Ifølge politiet, tok etterforskerne beslag i totalt 11 skytevåpen, 180 kilo cannabis, 45 kilo amfetamin og kontanter.

– Leverandørens penger

Tiltalen mot det polske samboerparet er skilt ut fra hovedsaken, blant annet fordi de sitter i varetekt og at omfanget av hovedsaken er tidkrevende å etterforske.

Ifølge tiltalen, har samboerparet mottatt store pengebeløp ved syv anledninger i perioden mellom juni og november i 2016. Overleveringene skal ha skjedd ved tre ulike hoteller på Gardermoen i Akershus, samt ved to andre hoteller i Oslo.

Beløpene varierte mellom 700.000 kroner og 2,1 millioner kroner, ifølge tiltalen.

– Vi mener at stoff har kommet inn til Norge og at penger er ført tilbake til leverandørleddet i Spania. Disse pengene er ikke fra gatenivå, sier Kile.

Ifølge politiet, har det polske samboerparet hatt opphold i Spania.

– Det er snakk om store pengebeløp i en omfattende sak i forhold til at det er så mange anledninger at det overlevers store penger, sier politiadvokaten.

Penger knyttet til tidligere B-gjengmedlem

Politiet mener at etterforskningen har vist at en av personene som overleverte penger til det polske paret, var et tidligere sentralt medlem i den kriminelle B-gjengen.

Vedkommende er siktet i saken, men han nekter straffeskyld.

– Har dere kontroll på pengene?

– Nei, de har vi ikke kontroll på, sier politiadvokaten, som ikke ønsker å kommentere spørsmålet ytterligere før rettssaken.

Ifølge tiltalen, ble det polske samboerparet pågrepet i midten av januar 2017 ved Radisson Blue Hotel Gardermoen, da de forsøkte å motta én million kroner fra en mann i 30-årene som også er siktet i «Operasjon Kinder».

« Heleriet ble avbrutt i det han/hun ble pågrepet av politiet før pengene var mottatt. », står det i tiltalen.

Nekter straffskyld

Advokat Knut Ditlev-Simonsen er forsvarer for den polske kvinnen. Hun erkjenner ikke straffskyld.

– Hun vedgår å ha vært i Norge på denne tiden, men ikke å ha møtt noen eller mottatt penger fra noen, sier forsvareren til VG.

Dersom samboerparet dømmes i henhold til tiltalen, er strafferammen på inntil 21 års fengsel.

Mannens forsvarer, Knut-Ole Bakke-Hansen, har ikke besvart VGs henvendelser. Det er derfor uklart om hvordan tiltalte stiller seg til skyldspørsmålet og anklagene som rettes mot ham.

Kjent smugler tatt

I desember i 2016 ble også to mer kjente ansikter siktet i «Operasjon Kinder»: Smuglerkjendis Steinar Lundeby (61) og «Paradise»-Mayoo (26). Begge nekter straffskyld.

– Vi etterforsker videre inn i saken mot øvrige personer, sier politiadvokaten.