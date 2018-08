Erna Solberg om terrorsikring: Jeg var upresis

INNENRIKS 2018-08-27T15:07:02Z

Statsminister Erna Solberg (H) innrømmer at hun uttalte seg upresist om status i arbeidet med objektsikring, da hun møtte i stortingshøringen i mars 2017.

Publisert: 27.08.18 17:07 Oppdatert: 27.08.18 17:21

– Jeg ser at jeg var upresis i den forrige høringen, sa Solberg før komiteen startet utspørringen av henne.

Tar selvkritikk

Hun erkjente også at Stortinget burde fått mer informasjon om status i arbeidet med instruksen og sikkerhetsloven, som forutsatte at alle skjermingsverdige objekter skulle vært grunnsikret innen 2015.

– Jeg tar selvkritikk for at vi burde gitt et mer samlet bilde til Stortinget,sa statsministeren.

Erna Solberg sier at det nå ligger planer både for Forsvaret og politiet, slik at det skal være mulig å komme i havn med sikringen slik loven og forskriften krever.

– Jeg ser at jeg var upresis i den forrige høringen, sa Solberg om at hun da viste til at Politidirektoratet hadde meldt «grønt», og at regjeringen dermed ikke kjente omfanget av manglene i sikringen i sivil sektor.

– Vi var ikke klar over omfanget av etterslepet, spesielt på objektsikring, i fjorårets diskusjon. Det var noe vi ikke hadde god nok oversikt over. Men det betyr ikke at vi ikke har fulgt godt nok med, la hun til.

Mange år forsinket

Forsvaret har lagt planer om å være ferdig med sin grunnsikring av skjermingsverdige objekter innen 2025. Den opprinnelige fristen var 2015. Dette har Riksrevisjonen kritisert.

Politiet har for sin del sendt inn en plan til sin eier Justisdepartementet, som forutsetter 80 millioner kroner hvert år i fem år, for å komme i mål. Likevel sa justisminister Tor Mikkel Wara i høringen at politiets 12 anlegg som er klassifisert etter sikkerhetsloven, skal være ferdig sikret innen 2020.