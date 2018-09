PÅGREPET: Politiet tok vare på to hunder etter pågripelsen av de fire. Foto: VG-tipser

Fire menn pågrepet i politiaksjon - fant håndvåpen

Politiet stoppet en bil på Tøyen i Oslo, og og under ransakingen av bilen fant politiet håndvåpen. De pågrep fire personer.

En politipatrulje stoppet like etter klokken 19 onsdag kveld en bil i Heimdalsgata på Tøyen i Oslo. I forbindelse med kontroll av bilen ble det funnet et våpen.

– Det var et ekte våpen, og det ble naturlig nok beslaglagt. De fire personene som var i bilen er pågrepet og vil bli avhørt. Bilen er tauet inn for videre undersøkelser, forteller Christian Krohn Engeseth, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til VG.

Ordre til bevæpning

Pågripelsen gikk ifølge politiet udramatisk for seg, og politiet ønsker ikke å si noe om bakgrunnen for at bilen ble stanset.

– Det kan ha sett noe dramatisk ut i akuttfasen, fordi det ble gitt ordre til bevæpning da våpenet ble funnet. Patruljen som stanset bilen, var ikke bevæpnet. Patruljene som kom til unnsetning, var flere, og de var bevæpnet for egen sikkerhet, forklarer Engeseth.

De to hundene av pitbul-type ble ivaretatt av Falck.

Operasjonslederen vil ikke gå inn på bakgrunnen for at nettopp denne bilen, en BMW i 5-serien, ble stanset.

– De vil nå bli tatt inn til avhør. Bilen er nå også bragt inn for nærmere undersøkelser, sier han.