Drapstiltalt etter frontkollisjon

Publisert: 07.08.18 07:40

En 21 år gammel mann er tiltalt for drap etter at han kom over motsatt kjørefelt på E18 i Larvik og kolliderte med en annen bil. En 47 år gammel mann døde.

Ifølge tiltalen krysset 21-åringen fra Telemark en sperring og fortsatte i feil kjørefelt med vilje, skriver Dagbladet .

– Tiltalte har kjørt omkring tre kilometer i feil kjøreretning. Vi har avhørt ham og sitter på gode beviser i saken, sier politiinspektør Magnar Pedersen i Sør-Øst politidistrikt.

Både politiet og statsadvokatene i Vestfold , Telemark og Buskerud opplyser at det finnes fotomateriale. Dette skal vise minuttene før kollisjonen, men ikke selve hendelsen.

Kollisjonen skjedde natt til første nyttårsdag i år mellom Larvik og Langangen. Den 47 år gamle trebarnsfaren Azad Hamam fra Skien døde på stedet, mens kona og deres fem år gamle datter ble alvorlig skadd. En sjuåring og en elleve måneder gammel baby fikk lettere skader. Familien var på vei hjem fra sydenferie.

Dagbladet har ikke kommet i kontakt med 21-åringens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle.

Saken kommer opp for Larvik tingrett 26. september. Det er satt av tre dager til rettsbehandlingen.