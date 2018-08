TRYGG: Datter Jorun (69) måtte ut å hente faren da politiet varslet om at huset hans var et av de som måtte evakueres i Jordalsveien. Foto: Jacob Henriksen

Johan (100) evakuerte da demningen brast i Bergen

INNENRIKS 2018-08-22T19:53:23Z

Johan (100) ble født i Jordalsveien og har bodd der hele sitt liv. – Han er litt lei seg og spent, sier datteren etter hun måtte hente ham i trygghet.

Publisert: 22.08.18 21:53 Oppdatert: 22.08.18 23:31

Evakueringen av boliger i Eidsvåg startet med 12–15 hus, da store nedbørsmengder gjorde at Bergen kommune ble bekymret for at en midlertidig demning skulle briste.

I 20.30-tiden opplyste innsatsleder Ivar Kvant i politiet at demningen var i ferd med å briste. Like etter fosset vannet ned mot Eidsvåg, skriver Bergens Tidene.

Antallet evakuerte ble oppjustert til 40 boliger og over 110 personer i løpet av kvelden.

Jorunn Mjøs forteller at faren på 100 år er en av de evakuerte. Han har bodd i huset i Jordalsveien i Eidsvåg i Åsane bydel i hele sitt liv, siden han ble født der i 1918.

– Han er litt lei seg og spent, og sier at han aldri hadde trodd dette, og at det aldri har skjedd før, sier datteren på telefon til VG.

Jorun bor selv i Spondalen, og hentet faren etter at politiet ringte og informerte om evakueringen i 19-tiden onsdag.

– Nå blir han her og overnatter til i morgen. Nå skal vi sitte og følge med på hva som skjer.

– Fikk beskjed om å komme oss ut så fort vi klarte

Randi Marie Mason Våge og familien har befunnet seg på Scandic Hotel Kokstad etter de ble evakuert i seks-syv tiden.

– Da fikk vi beskjed om at vi måtte pakke og komme oss ut så fort vi klarte.

– Jeg tenker at det er skremmende, men det er ikke så mye vi kan gjøre med det. Det er selvfølgelig ekkelt.

– Det går foreløpig greit med ungene, men det var litt panikk da vi fikk vite beskjeden. Det var nok min egen blanding av redsel og panikk som smittet over på resten, forteller hun.

De har fått utdelt hotellrom, men vet utover det ikke hvor lenge de kommer til å måtte bli der.

På et møterom har kommunen etablert seg der de får løpende informasjon, som de sjekker for siste nytt.

– Akkurat nå sitter vi litt på vent for å vite hva som skjer. Vi snakker litt med naboer, og går egentlig bare litt rundt i lobbyen.

Randi forteller hun en stund var bekymret for naboen sin, men fikk senere vite han var ok av politiet.